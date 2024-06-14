Новый MG ZS бросит вызов Dacia Duster и Toyota Yaris Cross: первое изображение

Предполагается, что премьера паркетника пройдёт в текущем году, через несколько месяцев. На рынок такая новинка, вероятно, выйдет в 2025-м.

Британская марка MG на сегодняшний день принадлежит китайскому концерну SAIC, производство машин налажено в Поднебесной. Компактный кроссовер ZS дебютирован в 2016 году, а рестайлинг пережил в 2019-м; у него есть в том числе полностью «зелёная» версия. На европейском рынке паркетник в целом чувствует себя неплохо: по данным JATO Dynamics, за прошлый год модель разошлась тиражом 90 415 шт., что на 97% больше, чем в 2022-м. Для сравнения, показатель одного из лидеров сегмента – Toyota Yaris Cross – за тот же период составил 176 285 экземпляров (на 29% больше).

На фото: актуальный кроссовер MG ZS

Сейчас разработчики MG готовят новый ZS, который, по предварительным данным, будет представлен через несколько месяцев. Официально в компании держат внешность будущего паркетника в секрете, хотя его патентные изображения утекли в Сеть ещё в начале прошлого месяца. Эти картинки легли в основу рендера новинки, которым с нами поделились коллеги из испанского издания Motor.es.



Судя по изображению, у новинки будут головная оптика более узкой формы и с другим световым рисунком. Логотип бренда может переехать с радиаторной решётки выше и расположится по центру между фарами. Сам «гриль», вероятно, станет крупнее и получит иную форму, а также узор в виде ячеек, расположенных в горизонтальных рядах. Ниже можно увидеть небольшой центральный воздухозаборник и противотуманки по бокам.



Ожидается, что MG переработает корму кроссовера ZS, изменив форму и «начинку» фонарей. Пропорции, скорее всего, останутся примерно прежними, только длина может немного подрасти. Отметим, габариты актуального паркетника – 4323 x 1809 x 1625 мм, а расстояние между осями составляет 2581 мм. Как отметили в издании, в салоне новинки будет большой тачскрин информационно-развлекательной системы, а в список оснащения войдёт комплект камер с 360-градусным обзором.

Рендер нового кроссовера MG ZS

Не исключено, что новый MG ZS разделит технику с дебютировавшим в феврале текущего года MG 3. Напомним, он оснащается гибридной установкой без возможности подзарядки от электросети. В основе Hybrid+ лежит 1,5-литровый бензиновый атмосферник, мощность которого равна 102 л.с., работающий в тандеме со 136-сильным электромотором и батареей скромной ёмкостью 1,83 кВт*ч. Совокупная отдача системы составляет 194 л.с. Привод у MG 3 может быть только передним, а вот у ZS, вероятно, будет вариант и с полным приводом (ожидается, что такая версия дебютирует в 2025-м).



На фото: салон актуального кроссовера MG ZS

В конкуренты на европейском рынке новому MG ZS прочат уже упомянутый Toyota Yaris Cross и дебютировавший в конце минувшей осени Dacia Duster третьего поколения. Напомним, топовая версия паркетника румынской марки тоже оснащается гибридной установкой, её совокупная отдача равна 140 л.с.



По предварительным данным, стартовый ценник нового MG ZS не превысит 20 тыс. евро (эквивалентно примерно 1,91 млн рублей по текущему курсу). Отметим, на домашнем рынке, в Румынии, за гибридный Dacia Duster просят не менее 26 650 евро (около 2,55 млн рублей).