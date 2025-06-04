Недавно в Сети было опубликовано первое патентное изображение будущего внедорожника Toyota, благодаря которому у нас есть возможность составить представление о том, как он будет выглядеть.

Внедорожник FJ Cruiser впервые дебютировал в 2003 году в виде концепта, а серийная версия была продемонстрирована спустя два года. Модель продержалась на конвейере аж до 2022 года, а её последним рынком стала Саудовская Аравия, для которой были выпущены 1000 «прощальных» экземпляров. В 2023 году стало известно о разработке наследника внедорожника, тогда же было опубликовано изображение невысокого качества, предположительно относящееся именно к будущему FJ Cruiser. А сейчас у нас в распоряжении и патентная картинка с очень похожим внедорожником. Каким он будет?

Toyota FJ Cruiser первого поколения 1 / 3 Toyota FJ Cruiser первого поколения 2 / 3 Toyota FJ Cruiser первого поколения 3 / 3

Как и предполагалось ранее, FJ Cruiser второго поколения станет более компактным и бюджетным, а его внешний вид во многом будет перекликаться с концептуальным внедорожником Compact Cruiser EV, продемонстрированным ещё в конце 2021 года. Здесь очень схожие пропорции кузова и элементы дизайна, при этом есть и существенные различия. В первую очередь, бросается в глаза более короткая колёсная база из-за перенесённой назад передней оси. Внедорожник сохранит накладки на колёсные арки из неокрашенного пластика, при этом их форма станет более традиционной трапециевидной. Передние стойки, в отличие от концепта, будут окрашены в цвет кузова, а зеркала будут крепиться на рамках окон передних дверей (у концепта зеркала на «ножках»). Спереди слегка изменят С-образные габаритные огни, сделав их более скруглёнными, также обновят решётку радиатора и передний бампер. Внедорожник сохранит широкие задние стойки кузова без окон, при этом изменится форма выштамповок в этой части кузова. Корма будущей новинки пока не видна, можно отметить разве что более высоко расположенные фонари, а также наличие запасного колеса, закреплённого на багажной двери.

Рендер нового Toyota FJ Cruiser

Если концептуальный внедорожник, как следует из его имени, был оснащён электрической силовой установкой, то серийный FJ Cruiser, как ожидается, получит ДВС. Подтверждённой информации о технических особенностях пока нет, но можно предположить, что новинка будет оснащаться полным приводом уже в базе, а одним из моторов может стать знакомый по новому Прадо бензиновый атмосферник объёмом 2,7 литра (163 л.с., 246 Нм). Что же касается размеров, то предположительная длина новинки составит порядка 4,5 метров (для сравнения, этот показатель для FJ Cruiser первого поколения равен 4671 мм).

Рендер нового Toyota FJ Cruiser

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Премьера нового Toyota FJ Cruiser может состояться в конце этого года. Напомним, пару недель назад дебютировало новое поколение Toyota RAV4.