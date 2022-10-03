Toyota прощается с внедорожником FJ Cruiser. Снова

Рамный вездеход FJ Cruiser с запоминающимся обликом в гамме Тойоты появился в 2006 году. Дебютным и главным рынком для него изначально была Северная Америка, однако затем модель стала глобальной. Штаты внедорожник покинул в 2014-м, а три года спустя компания объявила о выпуске «прощального» FJ Cruiser Final Edition: такое исполнение было предназначено для Японии, причем тогда считалось, что модель окончательно снимают с производства. Но нет, оказалось, что 2017-й стал последним годом для внедорожника именно на родине марки. Сегодня Toyota FJ Cruiser все еще продают на Ближнем Востоке, в ЮАР и некоторых странах Юго-Восточной Азии. И вот Тойота вновь прощается с моделью – теперь объявлено об уходе с ближневосточного рынка. При этом не исключено, что FJ Cruiser также покинет остальные регионы.

Актуальный Toyota FJ Cruiser для Ближнего Востока 1 / 4 Актуальный Toyota FJ Cruiser для Ближнего Востока 2 / 4 Актуальный Toyota FJ Cruiser для Ближнего Востока 3 / 4 Актуальный Toyota FJ Cruiser для Ближнего Востока 4 / 4

Как сообщил дистрибьютор компании в Саудовской Аравии, японский завод Toyota остановит производство вездехода «к декабрю 2022 года». В королевстве у уходящей модели появится особый вариант – тоже Final Edition, как в Японии. Всего для Саудовской Аравии выпустят 1000 таких автомобилей.



Фото арабской спецверсии пока нет, но есть словесное описание: судя по всему, «их» Toyota FJ Cruiser Final Edition повторит японский «прощальный» внедорожник. Так, кузов модели тоже окрасят в бежевый цвет, а ручки дверей, корпуса наружных зеркал и массивные бамперы сделают полностью черными. В салоне будут вставки бежевого же оттенка. Кроме того, у особой модели появится табличка с порядковым номером.

Toyota FJ Cruiser Final Edition-2017 для Японии 1 / 4 Toyota FJ Cruiser Final Edition-2017 для Японии 2 / 4 Toyota FJ Cruiser Final Edition-2017 для Японии 3 / 4 Toyota FJ Cruiser Final Edition-2017 для Японии 4 / 4

Двигатель стандартный – бензиновый «атмосферник» V6 4.0 мощностью 270 л.с. (380 Нм), который сочетается с пятиступенчатым «автоматом». Модель имеет подключаемый полный привод.



Цена Toyota FJ Cruiser Final Edition еще не объявлена. Обычный внедорожник в Саудовской Аравии сегодня стоит где-то от 43 000 долларов.