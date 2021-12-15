Toyota Compact Cruiser EV: будущий наследник культовых внедорожников J40 и FJ Cruiser

Toyota вчера огорошила автомобильный мир ﻿шквалом концептов﻿, которые в будущем превратятся в серийные модели: всего к 2030 году японская компания выведет на рынок 30 новых электромобилей под марками Toyota и Lexus. Конкретно под маркой Toyota вчера анонсированы 13 электрических новинок, некоторые из которых имеет смысл рассмотреть подробно, несмотря на полное отсутствие технических характеристик. Судя по публикациям в западных СМИ, наибольший интерес у публики вызвал угловатый кроссовер Toyota Compact Cruiser EV.

В 2006 году Toyota запустила в производство рамный внедорожник FJ Cruiser в ретро-стиле, который до сих пор предлагается на Ближнем Востоке. С североамериканского рынка модель убрали в 2014-м из-за недостаточно высокого спроса (менее 15 тысяч шт. в год) и морального устаревания, но впоследствии выяснилось, что как нишевая модель FJ Cruiser ценится американцами очень высоко: цены на этот внедорожник на вторичном рынке выросли в разы, FJ Cruiser внезапно приобрёл статус культовой модели наравне с историческим предком, элементы дизайна которого он копирует, а именно Land Cruiser поколения J40.

Toyota FJ Cruiser 1 / 2 Toyota FJ Cruiser 2 / 2

После американской отставки FJ Cruiser маркетологи Toyota всерьёз задумались о том, чем бы его заменить: дизайнеры японской компании ударились в эксперименты и сделали несколько концептов, в том числе «каблучок» Urban Utility (2014 год), кроссовер Toyota FT-4X (2017 год) и кроссвэн Tj Cruiser (2017 год), но ни один из них так и не стал серийным.



Концепты Toyota FT-4X, Urban Utility и Tj Cruiser стали прологом к появлению Compact Cruiser EV. 1 / 3 Концепты Toyota FT-4X, Urban Utility и Tj Cruiser стали прологом к появлению Compact Cruiser EV. 2 / 3 Концепты Toyota FT-4X, Urban Utility и Tj Cruiser стали прологом к появлению Compact Cruiser EV. 3 / 3

Для появления серийного наследника FJ Cruiser понадобился медленный, но решительный разворот компании Toyota в сторону электромобилей, которая прежде делала основную ставку на гибриды, и вот, пожалуйста: в группе анонсированных вчера новинок мы видим долгожданный SUV, в дизайне которого явно читается ДНК классических рамных «крузаков».



Toyota Compact Cruiser EV

Новый SUV с элементами ретро-дизайна на стадии концепта носит имя Compact Cruiser EV. Последние две буквы, понятное дело, указывают на электрическую силовую установку, Cruiser — родовое имя, Compact указывает на размеры, которые, впрочем, в цифрах пока не обозначены. Американские СМИ тут же назначили в конкуренты Compact Cruiser EV фордовский кроссовер Bronco Sport, но, на наш взгляд, они погорячились: судя по пропорциями, Compact Cruiser EV относится скорее к субкомпактному классу, чем компактному, и его прямым конкурентом следует считать Jeep Renegade и/или будущий маленький Jeep на французской платформе CMP.



Toyota Compact Cruiser EV

Технических подробностей, повторимся, пока нет, можно лишь посмаковать дизайн, причём в презентационном ролике мелькают кадры, где Toyota Compact Cruiser EV показан с кормы — она почти дословно цитирует FJ Cruiser. Также на видео Compact Cruiser EV снабжён колёсными дисками с ретро-дизайном.



Toyota Compact Cruiser EV

Единственный кадр с изображением салона показывает переднюю панель в квадратно-грездовом стиле. Духэкранная приборка напоминает разросшийся в размерах защищённый смартфон, справа от него есть просторная полка для вещей (на ней виден игрушечный автомобиль). Ещё на снимке видна выступающая по центру консоль с крупным селектором режимов силовой установки, напоминающим буксирную скобу.



В общем, дизайн у Compact Cruiser EV получился занимательный, отзывы в Сети о нём самые благожелательные — мол, ждём, хотим, давайте поскорее. К сожалению, дата дебюта серийной версии пока не названа, но не думаем, что ожидание будет слишком долгим. В том что будет полный привод, мы не сомневаемся, дорожный просвет, судя по всему, большой, свесы короткие — есть все предпосылки на звание полноценного маленького внедорожника на батарейках.

