Внешность нового внедорожника Toyota Land Cruiser FJ раскрыта на патентном изображении

Toyota начала выпускать небольшой SUV, получивший имя FJ Cruiser и оформленный в ретростиле, в 2006-м. Свой главный рынок – США – модель покинула в 2014-м, а спустя три года SUV не стало и в «домашней» линейке. Дольше всего FJ Cruiser задержался на Ближнем Востоке: прощальная версия здесь была представлена в 2022-м. О том, что у этого автомобиля Toyota появится непрямой наследник, предназначенный для глобального рынка, стало известно в 2023 году.

Тизер будущей новинки Toyota

Как сообщалось ранее, японская компания, вероятно, опубликовала первый тизер будущей новинки в августе 2023-го – в рамках презентации актуального Toyota Land Cruiser Prado (на некоторых рынках это просто Land Cruiser). Напомним, тогда на экране появилось изображение силуэтов грядущих новинок, одной из них оказался небольшой автомобиль с «оквадраченными» формами.

Ранее Toyota в Японии подала заявку на товарный знак Land Cruiser FJ: не исключено, что новинка получит именно это название, хотя соответствующего официального подтверждения пока не было (некоторые зарубежные СМИ называют грядущий SUV новым Toyota FJ Cruiser). Изначально предполагалось, что серийный вариант нового Land Cruiser FJ позаимствует ряд дизайнерских решений у концепта Compact Cruiser EV, который был показан в конце 2021 года, при этом сам он, по слухам, получит ДВС.

Патентное изображение новой модели Toyota

Теперь внешность будущей новинки рассекретили с помощью патентного изображения. На самом деле, «картинка» появилась в базе соответствующего ведомства Филиппин ещё в прошлом году, однако Top Gear Philippines обнаружил заявку и опубликовал патентное изображение только сейчас.

Концепт Toyota Compact Cruiser EV

Судя по изображению, у будущего SUV будут короткие свесы, вертикальная багажная дверь с «запаской» на ней, массивный обвес по периметру кузова из некрашеного пластика (включая «оквадраченные» накладки на колёсные арки). Ещё модель имеет чёрные корпуса наружных зеркал, «С-образный» световой рисунок головной оптики, заходящие на боковины задние фонари, а также антенну акулий плавник на крыше.

Недавно в японских СМИ появилась информация о том, что внедорожник с потенциальным именем Toyota Land Cruiser FJ будет базироваться на укороченной версии рамной платформы GA-F, которая лежит в основе актуальных Land Cruiser Prado и Land Cruiser 300. Ранее же предполагалось, что новинку построят на той же платформе IMV-0, на которой базируется пикап Toyota Hilux Champ, представленный в конце ноября 2023-го. Официальные подробности о «начинке» станут известны позже.

Согласно актуальной информации, ориентировочный срок дебюта Toyota Land Cruiser FJ – конец 2025 года, а продажи этой новинки японской марки, вероятно, стартуют в 2026-м.

Напомним, в конце прошлого месяца марка представила Toyota RAV4 шестого поколения сразу в нескольких версиях. Разработчики основную ставку сделали на гибриды, при этом полностью электрической версии у кроссовера так и не появилось.