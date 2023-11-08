Toyota готовит новый внедорожник: преемнику FJ Cruiser выбрали название

Toyota FJ Cruiser – это компактный внедорожник, особенностью которого является оформление в ретро-стиле. Японская компания выпускала его с 2006 года, а в 2014-м модель покинула основной для себя рынок – США. Ещё спустя три года FJ Cruiser был исключён из линейки на домашнем рынке, а в октябре 2022-го прекратились продажи и на ближневосточном рынке: для клиентов в Саудовской Аравии тогда выпустили тысячу автомобилей лимитированной серии Final Edition.
Ранее уже сообщалось, что у Toyota FJ Cruiser будет преемник, которому прочат выход на глобальный рынок. Есть предположение, что японский производитель ранее поделился тизером будущего внедорожника: в конце презентации актуального Toyota Land Cruiser Prado (на некоторых рынках – просто Land Cruiser), которая прошла в начале августа, на экране появилось изображение силуэтов новинок, при этом одна из них представляет собой небольшой автомобиль с «оквадраченными» формами.
В СМИ в конце сентября уже появлялось предположение об имени будущего компактного внедорожника: ожидалось, что его могут назвать Land Hopper. Однако в ходе Japan Mobility Show стало известно, что это наименование компания зарегистрировала для представленного на выставке концептуального складного трёхколёсного велосипеда.
Теперь появилось новое потенциальное имя будущего внедорожника. Как сообщает сайт Chizai Watch, Toyota недавно подала новую заявку на товарный знак в Японии – Land Cruiser FJ: не исключено, что новинке дадут это название (на самом деле, сама заявка вовсе не обязывает компанию использовать зарегистрированный товарный знак в качестве наименования для какой-либо модели). В случае если информация подтвердится, новинка, очевидно, войдёт в семейство Land Cruiser.
Пока что никаких официальных подробностей о преемнике Toyota FJ Cruiser нет. Есть вероятность, что серийный автомобиль позаимствует некоторые решения у концепта Toyota Compact Cruiser EV, который был впервые представлен в конце 2021 года. Тогда японская корпорация презентовала свою «зелёную» стратегию, согласно которой на рынок до начала следующего десятилетия должно выйти 30 новых электромобилей под марками Toyota и Lexus. Новые снимки шоу-кара Compact Cruiser EV были опубликованы летом прошлого года.
По предварительным данным, в основу новинки ляжет укороченная версия платформы GA-F. Ранее предполагалось, что у компактного внедорожника по первому времени будут версии, оснащённые традиционными бензиновыми двигателями, а также гибридными силовыми установками; позже, вероятно, появятся модификации с полностью электрической «начинкой», причём у топового варианта, скорее всего, будет полный привод.
На днях стало известно о том, что Toyota может выпустить дешёвый компактный пикап по мотивам концепта IMV 0. Вероятно, бюджетный грузовичок, адресованный в первую очередь рынкам стран АСЕАН, может получить наименование Hilux Champ.
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