Toyota готовит новый внедорожник: преемнику FJ Cruiser выбрали название

Официально в японской компании информацию о наименовании будущей модели пока не комментировали. Предполагается, что новинка войдёт в семейство Land Cruiser.

Toyota FJ Cruiser – это компактный внедорожник, особенностью которого является оформление в ретро-стиле. Японская компания выпускала его с 2006 года, а в 2014-м модель покинула основной для себя рынок – США. Ещё спустя три года FJ Cruiser был исключён из линейки на домашнем рынке, а в октябре 2022-го прекратились продажи и на ближневосточном рынке: для клиентов в Саудовской Аравии тогда выпустили тысячу автомобилей лимитированной серии Final Edition.

На фото: Toyota FJ Cruiser (версия для японского рынка)

Ранее уже сообщалось, что у Toyota FJ Cruiser будет преемник, которому прочат выход на глобальный рынок. Есть предположение, что японский производитель ранее поделился тизером будущего внедорожника: в конце презентации актуального Toyota Land Cruiser Prado (на некоторых рынках – просто Land Cruiser), которая прошла в начале августа, на экране появилось изображение силуэтов новинок, при этом одна из них представляет собой небольшой автомобиль с «оквадраченными» формами.



В СМИ в конце сентября уже появлялось предположение об имени будущего компактного внедорожника: ожидалось, что его могут назвать Land Hopper. Однако в ходе Japan Mobility Show стало известно, что это наименование компания зарегистрировала для представленного на выставке концептуального складного трёхколёсного велосипеда.

На фото: концепт Toyota Compact Cruiser EV

Теперь появилось новое потенциальное имя будущего внедорожника. Как сообщает сайт Chizai Watch, Toyota недавно подала новую заявку на товарный знак в Японии – Land Cruiser FJ: не исключено, что новинке дадут это название (на самом деле, сама заявка вовсе не обязывает компанию использовать зарегистрированный товарный знак в качестве наименования для какой-либо модели). В случае если информация подтвердится, новинка, очевидно, войдёт в семейство Land Cruiser.



Пока что никаких официальных подробностей о преемнике Toyota FJ Cruiser нет. Есть вероятность, что серийный автомобиль позаимствует некоторые решения у концепта Toyota Compact Cruiser EV, который был впервые представлен в конце 2021 года. Тогда японская корпорация презентовала свою «зелёную» стратегию, согласно которой на рынок до начала следующего десятилетия должно выйти 30 новых электромобилей под марками Toyota и Lexus. Новые снимки шоу-кара Compact Cruiser EV были опубликованы летом прошлого года.



По предварительным данным, в основу новинки ляжет укороченная версия платформы GA-F. Ранее предполагалось, что у компактного внедорожника по первому времени будут версии, оснащённые традиционными бензиновыми двигателями, а также гибридными силовыми установками; позже, вероятно, появятся модификации с полностью электрической «начинкой», причём у топового варианта, скорее всего, будет полный привод.



На днях стало известно о том, что Toyota может выпустить дешёвый компактный пикап по мотивам концепта IMV 0. Вероятно, бюджетный грузовичок, адресованный в первую очередь рынкам стран АСЕАН, может получить наименование Hilux Champ.