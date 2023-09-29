Преемник Toyota FJ Cruiser может получить бензиновый мотор и гибридную установку

По предварительным данным, новый внедорожник японской марки может получить имя Land Hopper. Ожидается, что эта модель окажется размером с Corolla Cross.

Презентация нового Toyota Land Cruiser Prado (на некоторых рынках – просто Land Cruiser) оказалась богата на новинки. Помимо самого внедорожника, компания представила обновлённую «классику» Land Cruiser 70, а на фоне показалась ещё пара тизеров будущих новинок, одна из которых, судя по силуэту, представляет собой небольшой автомобиль с «оквадраченными» формами.

На фото: Toyota FJ Cruiser (Final Edition)

Не исключено, что за тем тизером скрывался будущий преемник FJ Cruiser, которому уже не первый год прочат возвращение на глобальный рынок. Напомним, модель появилась в 2006 году, в 2014-м покинула свой главный рынок – Штаты, в 2017-м – исчезла из японской линейки, а в октябре прошлого года FJ Cruiser ушёл с ближневосточного рынка (тогда для клиентов в Саудовской Аравии выпустили 1000 автомобилей спецверсии Final Edition).



Официальных подробностей о новинке, мелькнувшей на тизере, пока нет. Можно предположить, что изображение является намёком на Toyota Compact Cruiser EV – этот концепт был впервые показан ещё в конце 2021 года в ходе презентации своей «зелёной» стратегии, предполагающей вывод на рынок 30 новых электромобилей под марками Toyota и Lexus до начала следующего десятилетия. Ещё порция снимков Compact Cruiser EV была опубликована летом 2022-го.



На фото: салон Toyota FJ Cruiser (Final Edition)

При этом известно, что через несколько недель после презентации Прадо Toyota подала заявку на регистрацию названия Land Hopper: не исключено, что это имя в итоге отойдёт компактному рамному внедорожнику. По данным японского издания Best Car, он окажется размером с небольшой кроссовер Corolla Cross (у версии для домашнего рынка длина составляет 4490 мм, ширина – 1825 мм, а высота – 1620 мм). Ожидается, что в основу новинки ляжет укороченная версия платформы GA-F.



На фото: концепт Toyota Compact Cruiser EV

Одним из наиболее любопытных предположений японского издания является потенциальная «начинка». Отмечается, что компактный внедорожник могут оснастить традиционными бензиновыми двигателями, а также гибридными установками. По неподтверждённым данным, Toyota Land Hopper может позаимствовать технику либо у Corolla Cross (речь о моторе объёмом 1,8 литра и гибридах на его основе), либо у RAV4 (2,0-литровый двигатель и электрифицированный вариант на основе 2,5-литрового мотора).



Предполагается, что через несколько лет семейство пополнится за счёт полностью электрической версии. Скорее всего, у топового исполнения рамного внедорожника будет полный привод (то есть не менее двух электромоторов, по одному на каждой оси). Однако не исключено, что базовый вариант получит всего один электродвигатель (и, соответственно, одну ведущую ось).



Одной из самых громких недавних премьер бренда стал роскошный кроссовер Toyota Century. Этот полноприводный подзаряжаемый гибрид пока что доступен только на домашнем рынке. Ценник новинки в три раза превышает стоимость большого внедорожника Land Cruiser 300.

