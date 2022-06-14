Toyota Compact Cruiser EV: маленький внедорожник показался на новых фото

Toyota в ближайшие годы значительно расширит электрическую модельную линейку: в декабре прошлого года японская марка анонсировала более десяти батарейных новинок , в том числе угловатый внедорожник Compact Cruiser EV, который на днях получил награду Car Design Award 2022 — по такому случаю Toyota опубликовала новую порцию фотографий концепта.

Toyota Compact Cruiser EV существует пока лишь в виде концепта, а его физическое воплощение — это макет с наглухо тонированным стёклами, сделанный в европейской дизайн-студии Toyota ED2 (находится в Ницце, Франция). Тем не менее маленький электрический внедорожник, как и все представленные в конце прошлого года концепты Toyota и Lexus, рано или поздно станет серийным, а потому вызывает живейший потребительский интерес — подобную машину от Тойоты ждут давно.

Будущий маленький SUV апеллирует к эстетическим ценностям серийного среднеразмерного внедрожника FJ Cruiser, который дебютировал в 2006 году и уже ушёл с большинства рынков. FJ Cruiser предвосхитил моду на внедорожники с ретро-дизайном, в значительной степени с его подачи появились новые Ford Bronco и Bronco Sport, концерн Volkswagen хочет вернуть на рынок легендарный International Harvester Scout, а стартап Alpha Motor Corporation анонсировал недавно ностальгический внедорожник Rex.



Toyota в свою очередь долго думала, чем заменить FJ Cruiser: в виде концептов рассматривались варианты «каблучка» Urban Utility (2014 год), кроссовера FT-4X (2017 год) и кроссвэна Tj Cruiser (2017 год), но ни один из этих проектов так и не стал серийным, а вот Compact Cruiser EV станет (до 2030 года, точная дата пока не названа).



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В дизайне Toyota Compact Cruiser EV угадываются черты не только FJ Cruiser, но и более ранних классических рамных «крузаков» (например, поколения J40), при этом у концепта современная светодиодная «оптика» и сложная пластика боковин с Х-образным мотивом. Большой дорожный просвет и короткие свесы кузова обещают хорошую геометрическую проходимость. Мощные буксирные петли в бамперах выставлены напоказ, на крышу с экспедиционным багажником ведёт небольшая лестница по правому борту — всё как у больших серьёзных внедорожников.



О технической начинке Compact Cruiser EV пока ничего неизвестно, но мы не сомневаемся, что топ-версия этой модели будет иметь полный привод (то есть как минимум два электромотора), хотя в базе вполне возможна и всего одна ведущая ось — так сказать, лайт-версия для жителей Европы. Кстати, один из вариантов названия серийного внедорожника — LiteCruiser: это составное слово мы видели на щитке приборов Compact Cruiser EV в декабрьском промо-ролике. Более свежих картинок салона пока нет.



На конкурсе Car Design Award 2022, что с 1984 года проводит итальянский журнал Auto&Design, внедорожник Compact Cruiser EV победил в классе концепт-каров, опередив таких впечатляющих соперников как Audi Skyspher, Lexus Electrified Sport Concept, Opel Manta GSe ElektroMOD и Porsche Mission R. Если серийный электрический внедорожник Toyota не растеряет очарования концепта, то он может рассчитывать и на победу в классе серийных машин — в этом году победа в нём досталась гибридному купе Ferrari 296 GTB.

