Alpha Rex: электрический конкурент Ford Bronco с ретро-дизайном и «лишним» багажником

За компанией Alpha из калифорнийского Ирвайна мы следим с конца 2020 года, когда она впервые публично заявила о себе, представила в виде компьютерных рендеров электрическое купе Ace и объявила о намерении выпустить целую линейку лёгких коммерческих автомобилей. Впоследствии Alpha «забыла» о коммерческой линейке и стала стремительно расширять «гражданский» модельный ряд: состоялись виртуальные премьеры кроссовера Jax, трёх пикапов — Wolf с одинарной кабиной, Wolf+ с полуторной кабиной и Superwolf с двойной кабиной, двух седанов — Saga и Supersaga, универсала Saga Estate и беспилотного шатла Room с необычной продольной компоновкой салона. В марте этого года компания обновила дизайн купе Ace, которое теперь существует (опять-таки только виртуально) в четырёх вариантах — базовом, спортивном Performance Edition, ещё более спортивном Super Ace и кроссоверном Adventure Series. На этой неделе подоспела ещё одна виртуальная новинка — внедорожник Rex.

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Мы называем Alpha Rex внедорожником условно, из-за его брутального дизайна, хотя базовые версии, как сообщает пресс-релиз, будут предлагаться с задним приводом и единственным электромотором. Платформа и техническая начина у Rex позаимствованы у пикапа Wolf, но кузов полностью оригинальный — это хорошо видно на картинке, где Rex и Wolf стоят рядом. Задняя часть кузова и крыша сделаны съёмными, чтобы можно было наслаждаться ездой под открытым небом. Съемные части могут быть изготовлены из разных материалов, линейка аксессуаров (багажники на крышу, дополнительная светотехника, кенгурятники и проч.) будет очень широкой.



Alpha Rex и Alpha Wolf

Alpha Rex пока представлен с трёхдверным кузовом, но компания уже анонсировала пятидверку и хардкорное оффроудное исполнение Adventure Series — эти машины будут представлены позже. Габаритная длина трёхдверного Rex — 4828 мм, ширина — 1990 мм, высота — 1720 мм. Примерно такие же габариты у актуального пятидверного Ford Bronco, то есть пятидверный Rex, вероятно, будет крупнее конкурента от Ford. При схожих с Bronco пропорциях в облике Rex больше ностальгических мотивов, они свойственны всем моделям Alpha.



Технических подробностей о Rex пока немного: полного заряда батареи ёмкостью 85 кВт·ч хватит на 400-450 км в зависимости от модификации. До 60 миль/ч (96,56 км/ч) внедорожник сможет разогнаться за 6,2 с. Допустимая масса буксируемого прицепа — 1360 кг.

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Салон Rex — сборная солянка из элементов интерьера других моделей Alpha. Электронный щиток приборов стилизован под аналоговый. Блок микроклимата, объединённый с блоком аудиосистемы, имитирует старый аналоговый радиоприёмник, а над ними размещён сенсорный мультимедийный планшет. Будут доступны несколько вариантов ностальгической обивки и декора передней панели. Задний диван зажат между колёсными арками, а потому только двухместный. Вместо раздельных передних кресел может быть установлен цельный трёхместный диван.



В кузове предусмотрены полноценные бытовые розетки для питания мощных электронных устройств и специнструмента. Объём основного багажника — 1226 л, переднего (под капотом) — 396 л.

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Alpha уже принимает заказы на Rex на своём сайте, диапазон цен — от 46 000 до 56 000 долларов. Даты начала производства и поставок пока не названы. Конкретика по срокам на данный момент есть лишь в отношении пикапа Wolf — он будет запущен в производство в следующем году. Остальные модели, стало быть, появятся позже. Собственных заводов у Alpha не будет — компания рассчитывает на контрактную сборку в США и Европе.

