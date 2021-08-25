Новинки ×
  • Волк в музее: пикап Alpha Wolf показали живьём, но вопрос к нему меньше не стало

Волк в музее: пикап Alpha Wolf показали живьём, но вопрос к нему меньше не стало

25.08.2021 186 0 0

Калифорнийский электромобильный стартап Alpha Motor Corporation провёл в Автомобильном музее Петерсена (Лос-Анджелес) презентацию пикапа Wolf, но никого на неё не позвал. Посетители музея смогут осмотреть машину до середины ноября.

 

Alpha Motor Corporation (AMC) – один из самых таинственных электромобильных стартапов, о котором мало что известно. Компания впервые публично заявила о себе в декабре прошлого года, анонсировав купе Ace с дизайном в стиле 70-х на собственной скейтборд-платформе и перспективную линейку коммерческих автомобилей. В феврале этого года AMC анонсировала кроссовер Jax, в марте – пикап Wolf с однорядной кабиной, в апреле – пикап Wolf+ с полуторной кабиной, в июне – интегрированную в кузов Wolf+ раскладную палатку, в июле – пикап Superwolf с двойной кабиной. Но это всё были компьютерные рендеры, а вчера, наконец, состоялась первая условно живая премьера пикапа с однорядной кабиной.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Премьера проходила в формате онлайн в Автомобильном музее Петерсена и заняла менее пяти минут. В небольшом демонстрационном зале машину представляли некие Джошуа Бойт и Джей Лиевски, их должности не были указаны. Пробив эти имена в интернете, мы выяснили, что оба персонажа – профессиональные пиарщики из агентства Advanced Placement, то есть, скорее всего, прямого отношения к Alpha Motor они не имеют, а если и имеют, то пока это не афишируют.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Гендиректором AMC раньше значился Майкл Адам Смит, которого, как показали свежие изыскания журнала Electrek, ещё в начале года сменил Кевин Ли. Кто конкретно разрабатывает в AMC машины, неизвестно. На премьере Wolf журналистов и вообще какой-либо публики не было. Сам пикап стоял с закрытыми дверьми и наглухо затонированными стёклами – судя по всему, что это просто полноразмерный макет без интерьера. В обновлённой галерее, посвящённой пикапу Wolf, появились фотографии этого физически существующего «макета», а вот изображения интерьера по-прежнему компьютерные…

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Ведущие объявили, что производство Alpha Wolf будет налажено в конце 2023 года в США – это самая ценная информация, которую можно выудить из куцей премьеры. Из свежего пресс-релиза следует, что у пикапа изменились размеры (он стал чуть крупнее: габаритная длина – 4828 мм, ширина – 1930 мм, высота – 1700 мм, полезная длина кузова – 1810 мм), а базовая одномоторная версия будет не передне-, а заднеприводной. Полноприводная двухмоторая версия осталась в силе. Характеристики двигателей не объявлены. До 60 миль/ч (96,56 км/ч) Alpha Wolf сможет разогнаться за 6,2 с (непонятно, с одним или с двумя моторами) и тащить за собой прицеп массой 1360 кг. Ёмкость батареи – 75 кВт∙ч, полного заряда должно хватить на 400-450 км в зависимости от модификации.

Заявку на Alpha Wolf можно оставить на сайте компании, диапазон цен – от 36 000 до 46 000 долларов.

Alpha Wolf+
1 / 8
Alpha Wolf+
2 / 8
Alpha Wolf+
3 / 8
Alpha Wolf+
4 / 8
Alpha Wolf+
5 / 8
Alpha Wolf+
6 / 8
Alpha Wolf+
7 / 8
Alpha Wolf+
8 / 8

Пикап Wolf+ с полуторной кабиной дороже (от 40 000 до 48 000 долларов) и быстрее: до 60 миль/ч он сможет разогнаться за 5,9 с. Габаритная длина – 5150 мм, полезная длина кузова – 1652 мм, масса буксируемого прицепа – 3050 кг. Помимо вышеупомянутой палатки для кузова Wolf+ предусмотрен трубчатый удлинитель, который даёт дополнительные 1016 мм полезной длины, а ещё можно установить экспедиционный багажник на крыше и солнечную панель в кузов.

Alpha Superwolf
1 / 4
Alpha Superwolf
2 / 4
Alpha Superwolf
3 / 4
Alpha Superwolf
4 / 4

Пикап Superwolf с двойной кабиной имеет 5450 мм в длину и увеличенный запас хода на одной зарядке (до 480 км), но при этом он самый медленный в гамме – разгон до 60 миль/ч занимает 6,5 с. Моноприводной версии у Superwolf нет, только полноприводная. Полезная длина кузова и масса буксируемого прицепа – такие же, как у Wolf+. Вместо обычных дверей можно установить трубчатые калитки и наслаждаться единением с природой. Цена – от 48 000 до 56 000 долларов.

Купе Ace и кроссовер Jax тоже доступны для бронирования, а вот всякое упоминание о будущей коммерческой линейке с сайта AMC исчезло. Понять почему, невозможно, потому что на запросы СМИ компания не отвечает – видимо решила позаимствовать «передовой опыт» у Илона Маска, но тот хотя бы презентации со зрителями проводит, так что кое-какое живое общение всё же возможно. У Alpha Motor Corporation с этим всё пока очень плохо.

пикап электромобиль новинки Alpha Alpha Wolf

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Nissan Murano I с пробегом: глубокая разнообразная коррозия и мутные фары Без малого 20 лет назад Мурано считался настоящим «лакшери» – крупный (по российским меркам) кроссовер с броской внешностью и столь же эффектным с виду интерьером, мощным V6 – это был почти... 8 0 0 25.08.2021
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Suzuki Jimny III поколения Очень маленький и тесный, не слишком комфортабельный и тряский, медлительный, но маневренный и обладающий потрясающим потенциалом на бездорожье. Все это об одном и том же «могучем маленьком... 3364 0 4 24.08.2021
Статьи / Авто недели Премиум по цене Volkswagen Tiguan: стоит ли покупать Audi Q3 I за 1,8 миллиона рублей За 1,5-1,7 миллиона рублей можно купить немало кроссоверов: крупный Toyota Highlander или Honda Pilot, претендующий на стиль Nissan Murano или популярный Volkswagen Tiguan. Но на самом д... 5704 1 2 24.08.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор спереди, коробка сзади: опыт владения Porsche 944 Общеизвестно, что у «настоящего» Porsche мотор должен находиться сзади и быть оппозитным. Желательно – воздушного охлаждения. Меж тем почти 20 лет компания выпускала «бюджетную» (по меркам P... 56150 1 21 22.04.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Синий салон, идеальные тормоза и 68 сил: опыт владения ИЖ-Комби 1988 с пробегом 3000 км История обретения этого автомобиля – типичная история «капсулы времени», хоть авто-мелодраму снимай для кинотеатра в Радиатор-Спрингс! Машина, обнаруженная в гараже с заваренными воротами, с... 56024 6 33 10.06.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Назад в 1968-й: опыт владения Chevrolet Camaro SS Есть мнение, что Camaro XXI века хорош только тем, что дети узнают в нём «Бамблби» из «Трансформеров», а девушки чувствуют во владельце настоящего мачо. А так, мол, он «ненастоящий», дёшево... 31365 10 18 13.05.2021
Обсуждаемое
77 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
44 Хэтчбек Citroen C4 I с пробегом: крылья, сгнивающие изнутри, и японский генератор-убийца
Больше
Change privacy settings