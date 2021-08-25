Волк в музее: пикап Alpha Wolf показали живьём, но вопрос к нему меньше не стало

Alpha Motor Corporation (AMC) – один из самых таинственных электромобильных стартапов, о котором мало что известно. Компания впервые публично заявила о себе в декабре прошлого года, анонсировав купе Ace с дизайном в стиле 70-х на собственной скейтборд-платформе и перспективную линейку коммерческих автомобилей. В феврале этого года AMC анонсировала кроссовер Jax, в марте – пикап Wolf с однорядной кабиной, в апреле – пикап Wolf+ с полуторной кабиной, в июне – интегрированную в кузов Wolf+ раскладную палатку, в июле – пикап Superwolf с двойной кабиной. Но это всё были компьютерные рендеры, а вчера, наконец, состоялась первая условно живая премьера пикапа с однорядной кабиной.

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Премьера проходила в формате онлайн в Автомобильном музее Петерсена и заняла менее пяти минут. В небольшом демонстрационном зале машину представляли некие Джошуа Бойт и Джей Лиевски, их должности не были указаны. Пробив эти имена в интернете, мы выяснили, что оба персонажа – профессиональные пиарщики из агентства Advanced Placement, то есть, скорее всего, прямого отношения к Alpha Motor они не имеют, а если и имеют, то пока это не афишируют.



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Гендиректором AMC раньше значился Майкл Адам Смит, которого, как показали свежие изыскания журнала Electrek, ещё в начале года сменил Кевин Ли. Кто конкретно разрабатывает в AMC машины, неизвестно. На премьере Wolf журналистов и вообще какой-либо публики не было. Сам пикап стоял с закрытыми дверьми и наглухо затонированными стёклами – судя по всему, что это просто полноразмерный макет без интерьера. В обновлённой галерее, посвящённой пикапу Wolf, появились фотографии этого физически существующего «макета», а вот изображения интерьера по-прежнему компьютерные…



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Ведущие объявили, что производство Alpha Wolf будет налажено в конце 2023 года в США – это самая ценная информация, которую можно выудить из куцей премьеры. Из свежего пресс-релиза следует, что у пикапа изменились размеры (он стал чуть крупнее: габаритная длина – 4828 мм, ширина – 1930 мм, высота – 1700 мм, полезная длина кузова – 1810 мм), а базовая одномоторная версия будет не передне-, а заднеприводной. Полноприводная двухмоторая версия осталась в силе. Характеристики двигателей не объявлены. До 60 миль/ч (96,56 км/ч) Alpha Wolf сможет разогнаться за 6,2 с (непонятно, с одним или с двумя моторами) и тащить за собой прицеп массой 1360 кг. Ёмкость батареи – 75 кВт∙ч, полного заряда должно хватить на 400-450 км в зависимости от модификации.



Заявку на Alpha Wolf можно оставить на сайте компании, диапазон цен – от 36 000 до 46 000 долларов.

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Пикап Wolf+ с полуторной кабиной дороже (от 40 000 до 48 000 долларов) и быстрее: до 60 миль/ч он сможет разогнаться за 5,9 с. Габаритная длина – 5150 мм, полезная длина кузова – 1652 мм, масса буксируемого прицепа – 3050 кг. Помимо вышеупомянутой палатки для кузова Wolf+ предусмотрен трубчатый удлинитель, который даёт дополнительные 1016 мм полезной длины, а ещё можно установить экспедиционный багажник на крыше и солнечную панель в кузов.



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Пикап Superwolf с двойной кабиной имеет 5450 мм в длину и увеличенный запас хода на одной зарядке (до 480 км), но при этом он самый медленный в гамме – разгон до 60 миль/ч занимает 6,5 с. Моноприводной версии у Superwolf нет, только полноприводная. Полезная длина кузова и масса буксируемого прицепа – такие же, как у Wolf+. Вместо обычных дверей можно установить трубчатые калитки и наслаждаться единением с природой. Цена – от 48 000 до 56 000 долларов.



Купе Ace и кроссовер Jax тоже доступны для бронирования, а вот всякое упоминание о будущей коммерческой линейке с сайта AMC исчезло. Понять почему, невозможно, потому что на запросы СМИ компания не отвечает – видимо решила позаимствовать «передовой опыт» у Илона Маска, но тот хотя бы презентации со зрителями проводит, так что кое-какое живое общение всё же возможно. У Alpha Motor Corporation с этим всё пока очень плохо.