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  • Alpha Wolf: компактный пикап в стиле ретро с «люстрой», топором и лопатой

Alpha Wolf: компактный пикап в стиле ретро с «люстрой», топором и лопатой

12.03.2021 248 0 0

Электромобильный стартап Alpha Motor Corporation из Калифорнии представил свою третью модель на платформе AMP — пикап Wolf, который уже доступен для заказа с передним либо полным приводом.

 

Компания Alpha Motor Corporation со штаб-квартирой в калифорнийском Ирвайне основана в прошлом году, она хочет выпускать широкий спектр легковых и лёгких коммерческих электромобилей (в том числе беспилотных). Пока что компания постепенно рассекречивает легковую линейку с дизайном в стиле 70-х годов прошлого века: в декабре представлено купе Ace с посадочной формулой 2+2, в феврале — четырёхместный кроссовер Jax, и вот теперь компанию им составил пикап Wolf.

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В основе всех трёх моделей лежит оригинальная модульная скейтборд-платформе AMP (Automobile Modular Platform) со встроенной в пол литий-ионной батареей и независимой подвеской всех колёс на двойных поперечных рычагах. У пикапа Wolf ёмкость батареи составит 75 либо 85 кВт·ч, максимальный запас хода на одной зарядке — 402 и 442 км соответственно. Базовая переднеприводная версия снабжена одним электромотором, полноприводная — двумя. 60 миль/ч (96,56 км/ч) грузовичок должен набирать за 6,2 с.

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Габаритная длина пикапа — 4765 мм. Кабина — строго двухместная. Полезная длина кузова — 1652 мм, ширина — 1490 мм, глубина — 397 мм. Кузов обшит защитным пластиком, но для него не заявлены ни розетки, ни варианты трансформации, как у представленного на этой неделе пикапа Canoo. Зато к переднему борту прикреплены топор и лопата — старомодно, но стильно. Корма, передок и пороги снабжены защитными металлическими трубами, в кузов установлен трубчатый каркас с четырьмя прожекторами. Также для кузова можно будет заказать солнечную панель, которая будет подзаряжать батарею в светлое время суток. Грузоподъёмность пикапа не объявлена. Максимальная масса буксируемого прицепа — 1360 кг.

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Салон пикапа Wolf заметно отличается от такого у купе Ace и кроссовера Jax: изменена форма передней панели и дверных карт, центральный планшет получил вертикальную ориентацию вместо горизонтальной, исчез высокий центральный тоннель — вместо него между сиденьями установлен накрытый крышкой бокс с подстаканниками и нишей для смартфонов с USB-портами.

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В зависимости от исполнения Alpha Wolf будет стоить от 36 000 до 46 000 долларов (без учёта федеральной скидки в 7500 долларов для начинающих производителей электромобилей), заказы уже принимаются на сайте компании, но дата начала поставок пока не названа. Купе Ace и кроссовер Jax стартап обещает начать отгружать в 2023 году, при этом пока непонятно, где и как Alpha Motor Corporation собирается эти машины производить — самостоятельно или закажет контрактную сборку у сторонней компании.

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