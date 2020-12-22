Alpha Ace: маленькое ретро-купе от нового бренда с большими грузовыми амбициями

Молодой электромобильный стартап Alpha Motor Corporation из Калифорнии представил первую модель, субкомпактное купе Ace на модульной платформе собственной разработки. Производство планируется начать в 2023 году.

Стартап Alpha Motor Corporation со штаб-квартирой в Ирвайне запустился чуть более месяца назад, но планы, как водится, наполеоновские. Кто и на какие деньги создал эту компанию, на её официальном сайте не сказано, гендиректором значится некий Майкл Адам Смит, прежде не работавший в автоиндустрии, зато имеющий огромный опыт в привлечении инвестиций.

Платформа AMP и коммерческие модели на её основе. 1 / 5 Платформа AMP и коммерческие модели на её основе. 2 / 5 Платформа AMP и коммерческие модели на её основе. 3 / 5 Платформа AMP и коммерческие модели на её основе. 4 / 5 Платформа AMP и коммерческие модели на её основе. 5 / 5

Alpha намерена выпускать семейство электромобилей на собственной модульной скейтборд-платформе AMP (Automobile Modular Platform), абсолютно плоской, со встроенной в пол литий-ионной батареей и полностью независимой подвеской на двойных поперечных рычагах «по кругу». Основной продукцией будут коммерческие автомобили разных классов с бескапотными кабинами или без кабин в их традиционном понимании вовсе, то есть полностью автономные, но первым компания представила небольшое купе Ace, адресованное частным клиентам.



1 / 3 2 / 3 3 / 3

Alpha Ace имеет кузов в ретро стилистике с нарочито выступающими колёсными арками и шины с высоким профилем на 16- или 18-дюймовых дисках. Габаритная длина — 4180 мм, ширина — 1886 мм, высота — 1450 мм. Салон имеет посадочную формулу 2+2, объём багажника — 396 л. Место водителя выполнено в духе минимализма, управление второстепенными функциями возложено на расположенный по центру передней панели планшет, дверные ручки выполнены в виде кожаных петель.



1 / 2 2 / 2

Ведущие колёса — задние. Мощность силовой установки не сообщается, но известно, что до 60 миль/ч (96,56 км/ч) Alpha Ace может разогнаться за 6 с. Полного заряда батареи, ёмкость которой не указана, хватит на 400 км пробега. Снаряженная масса — 1633 кг.



Цены на Alpha Ace пока не объявлены, но компания уже принимает на него предварительные заявки. Вероятно, количество заявок отчасти и определит стоимость.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

В ближайшее время Alpha также представит небольшой развозной грузовичок Icon, тизерные изображения которого опубликовала в начале декабря. За ним последуют другие модели коммерческой линейки — пикапы, фургоны и крупные грузовики, в том числе со сменным надстройками.



Alpha Icon 1 / 3 Alpha Icon 2 / 3 Alpha Icon 3 / 3

По сути, бизнес-модель Alpha Motor Corporation повторяет таковую у другого стартапа из Калифорнии — Canoo, который недавно представил модульный коммерческий фургон. Разница лишь в дизайне, размерах и в том, что Canoo запустился раньше (в 2017 году) и уже заручился поддержкой крупных компаний (например, Hyundai). Но стильного купе у Canoo нет, а у Alpha — есть. Полагаем, в США Alpha Ace у многих вызовет воспоминания о небольших кургузых автомобильчиках Gremlin и Pacer ныне несуществующей марки AMC, ведь сегодня никто ничего подобного в США не предлагает.

