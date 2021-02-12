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  • Alpha Jax: электрический купеобразный кроссовер в стиле ретро по цене Tesla Model Y

Alpha Jax: электрический купеобразный кроссовер в стиле ретро по цене Tesla Model Y

12.02.2021 190 0 0

Калифорнийский электромобильный стартап Alpha Motor Corporation вслед за купе Ace представил кроссовер Jax. Обе модели объединяет модульная скейтборд-платформа AMP, но кроссовер крупнее, имеет полный привод, дополнительные двери и подчёркнуто оффроудную атрибутику.

 

С компанией Alpha мы впервые познакомились в декабре прошлого года, когда она явила миру свою первую модель — небольшое заднеприводное электрическое купе Ace с ностальгической внешностью в духе американских малолитражек 70-х, вроде AMC Gremlin и Pacer. В перспективе Alpha хочет выпускать большое семейство легковых и коммерческих автомобилей на собственной модульной платформе AMP (Automobile Modular Platform), в том числе беспилотные, но начать решила с легковушек — их выпуск должен начаться в 2023 году.

Alpha Ace Performance Edition
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Alpha Ace Performance Edition
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Alpha Ace Performance Edition
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Alpha Ace Performance Edition
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Alpha Ace Performance Edition
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Alpha Ace Performance Edition
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Alpha Ace Performance Edition
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В середине января Alpha представила более мощную версию купе Ace под названием Performance Edition. Машина получила более агрессивную внешность, полный привод вместо заднего и расширенную колею, из-за чего колёсные арки стали ещё более пухлыми. Время разгона до 60 миль/ч (96,56 км/ч) уменьшилось с 6,0 до 4,6 с, запас хода на одной зарядке сократился с 400 до 350 км, прочие технические характеристики пока не объявлены. Зато стала известна цена базового задреприводного купе — от 32 000 до 39 000 долларов в зависимости от комплектации.

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Вчера компания представила на своём сайте третью модель — кроссовер Jax (название расшифровывается как Junior All-Terrain Crossover). Его кузова сохранил пропорции купе, но габаритная длина по сравнению с базовым Ace выросла с 4180 до 4560 мм, ширина — с 1886 до 1930 мм, высота — с 1450 до 1634 мм. На боковинах появились дополнительные, задние двери, открывающиеся против основного хода, как у Mazda MX-30.

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Экспедиционный багажник, кенгурятники спереди и сзади (передний — с дополнительными фарами), металлические трубы на порогах и «зубастые» шины придают Jax весьма агрессивный вид. В салоне появились полноценные задние места для двух взрослых пассажиров (купе имеет посадочную формулу 2+2, причём второй ряд предназначен скорее для сумок, чем для людей).

Впервые названа ёмкость встроенной в пол литий-ионной батареи — 75 кВт·ч. Запас хода на одной зарядке у кроссовера — 400 км. Привод — передний либо полный. Мощность силовой установки не названа. Разгон до 60 миль/ч занимает 4,6 с (очевидно, у полноприводной версии). Jax способен буксировать прицеп массой до 839 кг. Общий объём емкостей для вещей, в том числе переднего багажника, составялет 1770 л. Диапазон цен — от 38 000 до 48 000 долларов.

Для сравнения скажем, что Tesla Model Y стоит в США от 41 990 долларов, но дизайн у Alpha Jax, вероятно, многим покажется более интересным. Заявки на кроссовер Alpha Jax уже принимаются на сайте производителя.

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