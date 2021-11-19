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  • Самый стильный седан года: Alpha Saga пополнил череду новинок таинственного стартапа

Самый стильный седан года: Alpha Saga пополнил череду новинок таинственного стартапа

19.11.2021 483 0 0

Калифорнийский стартап Alpha Motor Corporation провёл в рамках автосалона в Лос-Анджелесе премьеру своей очередной новинки — электрического седана Saga с кузовом в ретро-стиле и запасом хода на одной зарядке в 482 км.

 

Alpha Motor Corporation мелькает в заголовках новостей с конца 2020 года, с тех пор стартап успел анонсировать шесть новинок на собственной модульной платформе: купе Ace в стандартном и спортивном исполнениях, кроссовер Jax и три пикапа — Wolf с одинарной кабиной, Wolf+ с полуторной кабиной и Superwolf с двойной кабиной. В 2020 году в списке анонсов значился также небольшой развозной грузовичок Icon и более крупные коммерческие модели, но потом они с сайта компании исчезли, хотя в описании целей и задач Alpha Motor Corporation коммерческие модели всё ещё значатся.

В этом же описании недавно появились имя и фотография гендиректора и основателя стартапа: это американский дизайнер азиатского происхождения Эдвард Ли, у которого, как сообщается, за плечами 18-летний опыт работы в автоиндустрии. Прежние места работы не указаны, но если пробить его имя в Сети, то выясняется, что раньше Эдвард Ли трудился в Lexus и Audi.

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Другие члены команды Alpha Motor Corporation пока не афишируются, где и как компания собирается производить свои машины, тоже пока неизвестно. Между тем старт производства намечен на конец 2023 года, о чём было объявлено в августе этого года в рамках презентации пикапа Wolf в Автомобильном музее Петерсена (Лос-Анджелес). Ту презентацию заочно провели пиарщики Джошуа Бойт и Джей Лиевски из агентства Advanced Placement, они же выступали от лица Alpha Motor Corporation на премьере седана Saga, причём машину представили публике не живьём, а на видеоролике.

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Седан Saga, как и другие ранее анонсированные модели Alpha, выполнен в современной интерпретации автотдизайна 70-х, при этом от новинки к новинке видно, как Эдвард Ли оттачивает фирменный стиль и совершенствует детали. У Saga более изящная, чем у других моделей Alpha, светотехника, а в салоне появились шикарный электронный щиток приборов, стилизованный под аналоговый, цифровой радиоприёмник, стилизованный под аналоговый (с классической горизонтальной шкалой частот), и физические «крутилки» управления микроклиматом.

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Габаритная длина Alpha Saga — 4700 мм, ширина — 1910 мм, высота — 1440 мм. Седан будет предлагаться с одним электромотором на задней оси либо в полноприводном исполнении с двумя электромоторами. Мощность не объявлена, но сказано, что до 60 миль/ч (96,56 км/ч) Saga сможет разогнаться за 6 с, максимальная скорость — 200 км/ч. Полного заряда батареи ёмкостью 85 кВт·ч должно хватить на 300 миль пробега (482 км). Снаряженная масса — 1905 кг. Объём двух багажников (спереди и сзади) — 566 л. Диапазон цен — от 40 000 до 50 000 долларов, оставить заявку на Saga, как и на другие модели Alpha, можно на сайте компании.

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Дизайн электромобилей Alpha автолюбителями воспринимается неоднозначно — кто-то от него в восторге, кто-то считает его слишком надуманным и мультяшным, но бесспорно одно — эти машины выглядят не так, как другие, и на современном рынке изобилия это, конечно, ценное преимущество. Главное, чтобы стартап не лопнул и довёл всю свою модельную линейку до конвейера.

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