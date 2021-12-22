Alpha Room: беспилотный диван с телевизором в корпусе «Жука»

Alpha Motor Corporation публично заявила о себе ровно год назад, её основал американский дизайнер азиатского происхождения Эдвард Ли, прежде работавший в Lexus и Audi. Стартап не раскрывает источников своего финансирования, технических подробностей о её модульной электромобильной платформе почти нет, где будут выпускаться электромобили Alpha, пока неизвестно. Скудная информация и нежелание напрямую общаться со СМИ сформировали Alpha Motor Corporation репутацию загадочного стартапа с туманными перспективами, но упорство Эдварда Ли как дизайнера впечатляет. За год он успел анонсировать купе ﻿Ace в стандартной, спортивной и кроссоверной версиях, кроссовер Jax, три пикапа — Wolf с одинарной кабиной, Wolf+ с полуторной кабиной и Superwolf с двойной кабиной, а также два седана — Saga и Supersaga. Вдобавок к пикапам спроектированы палатки-надстройки и представлен дизайн собственных шоурумов модульной «мозаичной» конструкции.

Перечисленные выше новинки доступны для заказа на сайте компании, первым в серийное производство в конце 2023 года пойдёт пикап Wolf, выпуск остальных новинок будет налажен позднее. В разделе FAQ (часто задаваемые вопросы) сказано, что рассматривается возможность контрактной сборки электромобилей Alpha в США и Европе. Но представленный сегодня шатл Room выбивается из общего ряда новинок Alpha — на него нельзя оформить заявку и это единственная модель, не имеющая руля и педалей, то есть полностью беспилотная. На остальных моделях Alpha заявлен автопилот максимум второго уровня по классификации SAE, то есть требующий постоянного человеческого контроля.



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Room — это концепт, показывающий наиболее отдалённую на данным момент перспективу развития модельной линейки Alpha. Дизайн и форма Room вдохновлены живыми организмами — оттого он похож на жука и на классический Volkswagen Beetle/Käfer, только более высокий и полностью симметричный (передок и корма выглядит идентично). С классической немецкой моделью Room роднят также рельефные колёсные арки, отдельно стоящие бамперы и олдскульного вида 14-дюймовые колёса на шинах с высоким профилем.



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Беспилотных «тяни-толкаев» мы уже видели много, все они, по сути, одинаковые, единственное заметное компоновочное отличие Room от проектов типа Amazon Zoox, Сбер Флип и Cruise Origin — это лавки диванного типа (с мягкой набивкой), расположенные вдоль, а не поперёк кузова, как в вагонах метро. На распашных дверях с тыльной стороны установлены развлекательные мониторы, по бокам от лавок имеются столики, ниши для ручной клади, розетки и USB-порты. По лавками тоже можно разместить вещи. Зачем нужные поясные ремни, как в самолёте, не очень понятно — этот «Жук» точно не создан для полёта.



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Габаритная длина Room — 3850 мм, ширина — 1950 мм, высота — 1580 мм. Заявленная снаряженная масса — всего 1170 кг. Ёмкость батареи не названа, но сказано, что на одной зарядке Room сможет проехать более 320 км. Максимальная скорость ограничена отметкой 40 км/ч. Объём багажных отделений — 510 л. Силовая установка — двухмоторная (по одному на каждую ось), но её мощность не указана. «Банки» на крыльях — это, очевидно, лидары. Назначение большого «блина» на крыше неизвестно.



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Вместе с шатлом Room компания Alpha представила 500-ваттный электросамокат Scooter в ретро-стиле на бесвоздушных шинах, но с амортизирующей подвеской обоих колёс. На одной зарядке он сможет проехать 24 км. Цена пока не названа.

