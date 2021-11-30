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  • Спортседан Alpha Supersaga: полный привод, ретро-дизайн и современная аэродинамика

Спортседан Alpha Supersaga: полный привод, ретро-дизайн и современная аэродинамика

30.11.2021 497 0 0

Вслед за электрическим седаном Saga калифорнийский стартап Alpha Motor Corporation представил его спортивную версию под названием Supersaga с более агрессивным дизайном и улучшенными динамическими качествами.

 

Компания Alpha Motor Corporation, возглавляемая американским дизайнером и предпринимателем Эдвардом Ли, продолжает сыпать анонсами, хотя ни одного действующего прототипа она пока не показала. Стартап впервые публично заявил о себе в конце 2020 года и с тех пор его потенциальный модельный ряд расширился до восьми позиций: купе ﻿Ace ﻿ в стандартной, спортивной и кроссоверной версиях, кроссовер Jax, седан Saga и три пикапа — Wolf с одинарной кабиной, Wolf+ с полуторной кабиной и Superwolf с двойной кабиной.

Заочная премьера седана Saga состоялась на позапрошлой неделе и была приурочена к автосалону в Лос-Анджелесе, а теперь встречаем Supersaga — то же самое, только с бόльшим акцентом на спорт.

Supersaga будет предлагаться только в двухмоторном полноприводном исполнении (обычную Saga можно заказать как с задним, так и с полным приводом), время разгона до 60 миль/ч (96,56 км/ч) сокращено с 6,0 до 4,6 с. Мощность силовой установки не указана. Батарея ёмкостью 85 кВт·ч позволит проехать около 300 миль (482 км) на одной зарядке. Снаряженная масса — 1905 кг. Объём двух багажников (спереди и сзади) — 566 л.

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По сравнению со обычной Сагой у спортседана ширина за счёт более развитых колёсных арок увеличилась с 1910 до 1970 мм, высота уменьшилась с 1440 до 1430 мм, габаритная длина прежняя — 4700 мм. На передке под бампером появился углепластиковый сплиттер, в передние колёсные арки добавлены вентиляционные отверстия, а в задний бампер вместо псевдодиффузора интегрирован настоящий. Крышка багажника и крыша салона изготовлены из углепластика, на крышке багажника установлено массивное антикрыло, создающее дополнительную прижимную силу на высоких скоростях. Колёса (от 18 до 20 дюймов) будет поставлять фирма Rotiform Wheels. Тормоза, судя по картинкам, карбон-керамические.

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В салоне Supersaga установлены спортивные передние кресла с развитой боковой поддержкой и интегральными подголовниками, профиль сидений второго ряда тоже изменён в сторону бόльшей спортивности, а виртуальный щиток приборов, имитирующий аналоговые шкалы, получил углепластиковую рамку вместо алюминиевой.

Розничная цена Supersaga пока не объявлена, но тем не менее заявку на него можно оставить на сайте компании, как и на все другие модели Alpha. Обычный седан Saga оценён в диапазоне от 40 000 до 50 000 долларов.

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Alpha Motor Corporation рассчитывает начать производство своих электромобилей в конце 2023 года, но пока неизвестно, где именно — на собственном заводе или будет оформлять контрактную сборку у какой-нибудь другой компании.

Напомним, что живьём стартап показал только пикап Wolf — презентация состоялась в августе этого года в Автомобильном музее Петерсена (Лос-Анджелес), но и тот оказался макетом с наглухо затонированными стёклами. Когда, наконец, состоится полноценная премьера хотя бы одной из анонсированных моделей, пока неизвестно.

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