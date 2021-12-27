Alpha Saga Estate: полноприводный электрический кросс-универсал в ретро-стиле

За год своего существования стартап Alpha Motor Corporation анонсировал десяток новинок на собственной модульной электромобильной платформе: купе ﻿Ace в стандартной, спортивной и кроссоверной версиях, кроссовер Jax, три пикапа — Wolf с одинарной кабиной, Wolf+ с полуторной кабиной и Superwolf с двойной кабиной, два седана — Saga и Supersaga, а также беспилотный шатл Room с необычной продольной компоновкой салона. В канун католического Рождества заочно представлен универсал Saga Estate — в дорожной и кросс-версии.

Напомним, что за стартапом Alpha стоит американский дизайнер азиатского происхождения Эдвард Ли, прежде работавший в Lexus и Audi. Именно он — автор уникального ретро-стиля всех моделей Alpha, выгодно выделяющего их на фоне однотипных новинок конкурентов. Дизайн электромобилей Alpha выживает живой интерес у автолюбителей, но эксперты пока относятся к стартапу с недоверием — с прессой компания напрямую не общается, источники финансирования неизвестны, техническая информация скудна. Из всех анонсированных новинок живём в виде макета существует только пикап Wolf, выставлявшийся в Лос-Анджелесе в Автомобильном музее Петерсена. Именно пикап в конце 2023 года первым пойдёт в производство, но заявки принимаются на весь модельный ряд, кроме беспилотника Room. Универсал Saga Estate будет стоить в диапазоне от 45 000 до 55 000 долларов, то есть на пять тысяч дороже седана Saga.



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Совокупный объём двух багажников Saga Estate (основного заднего и дополнительного переднего) по сравнению с седаном увеличен с 566 до 991 л, при этом, разумеется, есть возможность сложить спинку заднего дивана, разделённую на три части. Габаритная длина универсала составляет 4850 мм (+150 мм по сравнению с седаном). Рейлинги на крыше позволяют перевозить доску для сёрфинга или дополнительный багажный кофр, но тогда будет ограничен обзор через прозрачную крышу.



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Универсал будет предлагаться только с полным приводом и двухмоторной силовой установкой, мощность которой не раскрыта. До 60 миль/ч (96,56 км/ч) Saga Estate сможет разогнаться за 6,3 с. Батарея ёмкостью 85 кВт·ч обеспечит свыше 480 км пробега на одной зарядке. Снаряженная масса — 2050 кг.



Дорожный универсал имеет спортивный обвес, как у седана Supersaga (сплиттер спереди, диффузор сзади, колёсные арки с вентиляционными отверстиями), а кросс-версия на высокопрофильных «зубастых» шинах имеет увеличенный на 50 мм дорожный просвет, передний и задний кенгурятники с дополнительной светотехникой, трубчатую защиту порогов и «люстру» на крыше (будет предлагаться в виде опции).



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Салон — такой же, как у седана, с цифровым щитком приборов, стилизованным под аналоговый, музыкальным блоком, стилизованным под ламповый радиоприёмник, и четырьмя круглыми рукоятками, заведующими микроклиматом. В отделке используется натуральное дерево, вместо ручек на дверных картах установлены кожаные хлястики.



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Будем надеяться, что в следующем году Alpha Motor Corporation даст о себе и своих моделях больше информации, а пока можно лишь любоваться красивыми рендерами и гадать, превратятся они когда-нибудь в серийные электромобили или нет.

