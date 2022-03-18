Обновлённый Alpha Ace: ретро-купе увеличилось в размерах, появились новые версии

Американский электромобильный стартап Alpha Motor Corporation из Ирвайна (штат Калифорния) пока не выпустил ни одну из заявленных моделей, но уже приступил к их рестайлингу. Первая из виртуальных премьер, купе Ace, получило увеличенную колёсную базу и салон в стиле семейства Saga. Заодно впервые показана легковая платформа Alpha.

Alpha Motor Corporation впервые заявила о себе в конце 2020 года, виртуально представив купе Ace и целую линейку лёгких коммерческих автомобилей на плоской скейтборд-платформе AMP (Automobile Modular Platform). В течение 2021 года компания анонсировала кроссовер Jax, три пикапа — Wolf с одинарной кабиной, Wolf+ с полуторной кабиной и Superwolf с двойной кабиной, два седана — Saga и Supersaga, универсал Saga Estate, а также беспилотный шатл Room с необычной продольной компоновкой салона.

Долгое время не было понятно, кто стоит за таинственным стартапом, единственную живую презентацию пикапа Wolf провели нанятые пиарщики и лишь прошлой осенью выяснилось, что компанией руководит Эдвард Ли, американский дизайнер азиатского происхождения, прежде работавший в Lexus и Audi. К тому времени коммерческая линейка Ace и платформа AMP уже были преданы забвению, сейчас стартап продвигает только легковые модели и пикапы.

В отличие от большинства других электромобильных стартапов, Alpha Motor Corporation не занимается привлечение инвесторов (по крайней мере, публично) и делится лишь самой поверхностной технической информацией. При этом на сайте компаний ведётся приём предзаказов на анонсированные модели (кроме беспилотника Room). Первым в серию в 2023 году должен пойти пикап Wolf, сроки запуска в производство других моделей пока не названы. Собственных заводов у Alpha Motor Corporation не будет — компания рассчитывает на контрактную сборку в США и Европе.

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Обновление купе Ace — первая значимая новость стартапа в этом году. Габаритная длина электромобиля увеличилась с 4180 до 4280 мм, ширина уменьшилась 1886 до 1840 мм, высота уменьшилась с 1450 до 1430 мм. Колёсная база стала больше, но насколько именно, не сообщается. Пропорции двухдверки стали более гармоничными, но общий ретро-стиль изменился лишь в деталях: секции фар и задних фонарей теперь могут иметь индивидуальный дизайн — покупателям предложат несколько вариантов.



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Салон Ace теперь имеет более традиционный вид по сравнению с вариантом конца 2020 года: появился позаимствованный у моделей Saga электронный щиток приборов, стилизованный под аналоговый, новый руль, новые сиденья, новые дверные карты и новый центральный тоннель с вместительной вещевой нишей.



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Купе Ace будет предложено в четырёх версиях — базовой, спортивной Performance Edition, ещё более спортивной Super Ace и кроссоверной Adventure Series (не показана на иллюстрациях), но чем они будут различаться по части техники, не сообщается. Некоторые характеристики указаны пока только для базового купе: единственный электромотор на задней оси (мощность не указана), разгон до 60 миль/ч (96,56 км/ч) — за 6 с, запас хода на одной зарядке — свыше 400 км, снаряженная масса — 1633 кг. Минимальная цена — 32 000 долларов.



Впервые показана платформа Ace, которая оказалась совсем не плоской, а довольно рельефной, хотя расположенная в полу батарея как раз плоская. Рельеф создают узлы крепления подвесок и силовой установки. Подвеска — пружинная, типа McPherson «по кругу». Рулевой механизм, показанный в видеоролике на YouTube, электромеханический, реечного типа.



Добавим, что все анонсированные новинки Alpha вызывают живой интерес у автолюбителей благодаря своему необычному неоклассическому дизайну, но эксперты относятся к стартапу со скепсисом из-за слишком закрытого режима ведения бизнеса, не позволяющего оценить его перспективы.

