Будущее Audi: марка показала концепт двухместного родстера Skysphere с раздвижным кузовом

Бренд Audi входит в состав немецкого концерна Volkswagen: этот производитель намерен занять лидирующие позиции на рынке электромобилей, причём в самых разных сегментах. Показатель продаж моделей Ауди на старосветском рынке в прошлом «ковидном» году заметно снизился: за указанный период клиенты купили 601 844 машины, что на 18,8% меньше, чем в 2019-ом. В текущем году у бренда фиксируется прирост: за первое полугодие дилеры продали 341 432 автомобиля, что на 29,6% больше, чем за январь-июнь 2020-го.



На фото: концепт Audi Skysphere

В линейке Audi на сегодняшний день уже имеются электрокары, в дальнейшем их количество вырастет, ведь ранее марка уже анонсировала прощание с традиционными ДВС. Пока что о будущих серийных новинках говорить рано, однако, немецкая компания поделилась информацией о том, каким она видит собственное будущее: в этом ей помог концепт Skysphere.



Шоу-кар представляет собой двухместный родстер со смелым оформлением как экстерьера, так и интерьера. Его разработка велась в дизайн-студии Audi в Малибу (штат Калифорния, США) силами команды дизайнеров под руководством Гаэля Бузина. Напомним, здесь же ранее был создан концепт Audi PB18 e-tron, представленный в 2018 году. При создании Skysphere в компании вдохновлялись родстером Horch 853 30-ых годов, однако оформление актуального шоу-кара всё-таки футуристично, при этом он демонстрирует те элементы, которые впоследствии будут интегрированы в будущие серийные автомобили бренда.



Концепт получил крупную заглушку, которая расположена на месте традиционной решётки радиатора. На этой панели расположены светодиоды, которые служат для исполнения различных визуальных эффектов, к примеру, изменяют вид, когда автомобиль находится в спортивном ездовом режиме. В профиль заметны «мускулистые» крылья, а также большие легкосплавные диски с аэродинамическим дизайном (их диаметр составляет 23 дюйма). За подголовниками располагаются защитные дуги, открытое пространство над головой может быть закрыто с помощью мягкого верха.



Главной «фишкой» нового концепта Audi является расширяемая колёсная база: за трансформацию кузова отвечает электропривод. Когда он «сжимается», передние крылья отходят к дверям, а пороги направляются внутрь задних колёсных арок. Длина автомобиля до трансформации равна 5190 мм, а после нажатия кнопки – 4940 мм. Ширина равна 2000 мм, а высота варьируется от 1240 до 1230 мм, так как клиренс можно изменить на 10 мм.



В отделке интерьера Skysphere создатели использовали эвкалипт, микрофибру и кожзам. При движении в автономном режиме, система убирает педали и рулевое колесо, а также смещает переднюю панель: в итоге у ездоков оказывается больше свободного пространства. Кстати, на панели и центральной консоли расположено несколько сенсорных экранов. Информационно-развлекательная система предполагает возможность потоковой передачи музыки и видео. Управление климат-контролем осуществляется с дверей родстера.



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Шоу-кар оснастили расположенным на задней оси 632-сильным электромотором (максимальный крутящий момент – 750 Нм). Такой автомобиль разгоняется с места до «сотни» за 4,0 секунды. Ёмкость батареи равна около 80 кВт*ч, а запас хода на одной зарядке превышает 500 км (расчёт вели по циклу WLTP), в компании добавили, что данные относятся к автономному режиму управления. В этом режиме машина способна самостоятельно не только ехать по заданному маршруту, но также парковаться и заряжаться.

Отметим, вслед за Audi Skysphere будут представлены ещё и другие концепты: речь идёт о Grand Sphere, премьера которого намечена на сентябрь (шоу-кар покажут в рамках Мюнхенского автосалона), а также о Urban Sphere, его дебют ожидается только в 2022 году.

