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  • Audi «приоткрыла» Grand Sphere: вероятно, это концепт будущего преемника A8

Audi «приоткрыла» Grand Sphere: вероятно, это концепт будущего преемника A8

12.07.2021 352 0 0

Товарный автомобиль, в основу которого ляжет новый концепт, поборется за покупателей с электрокаром Mercedes-Benz EQS.

 

Марка Audi принадлежит немецкому концерну Volkswagen: производитель намерен занять лидирующие позиции на рынке электрокаров, причём в самых разных сегментах. Напомним, продажи Ауди в Европе в прошлом году ощутимо снизились из-за последствий пандемии коронавируса: клиенты купили 601 844 машины, что на 18,8% меньше, чем годом ранее. В этом году у бренда пока что фиксируется «плюс»: за январь-май (более свежих данных пока нет) дилеры продали 274 582 автомобиля, что на 30% больше, чем за первые пять месяцев 2020-го.

Первый тизер концепта Audi Grand Sphere

Сейчас в линейке Audi уже есть электрокары, однако в дальнейшем их будет больше: не так давно марка анонсировала прощание с традиционными ДВС. Одной из новых «батарейных» моделей, судя по всему, станет серийный автомобиль, созданный по мотивам концепта Grand Sphere. Сейчас бренд опубликовал несколько тизеров будущего шоу-кара, который он намерен представить в сентябре текущего года в рамках международного Мюнхенского автосалона.

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Отметим, новинка входит в некое концептуальное семейство «Sphere». Ожидается, что товарный представительский автомобиль впоследствии окажется преемником большого седана A8. Как сообщает британское издание Autocar со ссылкой на главу отдела дизайна Audi Марка Лихте, Grand Sphere предваряет проект Artemis. В дальнейшем серийный автомобиль, в основу которого ляжет анонсированный шоу-кар, предположительно, составит конкуренцию электромобилю Mercedes-Benz EQS.

Предполагается, что у концепта будет заглушка на месте традиционной решётки радиатора. Она получит узнаваемый фирменный дизайн Audi, но при этом будет прятать за собой различные датчики и иные системы автопилота, а, конечно же, не работать на охлаждение двигателя.

Судя по тизерам, а также по словам главного дизайнера Audi, новинка окажется не седаном. Не исключено, что преемник A8 окажется, скорее, большим пятидверным лифтбеком со сравнительно небольшим передним свесом (из-за отсутствия традиционного двигателя внутреннего сгорания). Это в свою очередь позволит увеличить внутреннее пространство для пассажиров и водителя.

Audi Grand Sphere получит минималистичный интерьер, который, впрочем, будет подчеркивать не аскетичность, а скорее наоборот – роскошь и высокий уровень комфорта для находящихся внутри. Ожидаются и различные функции, отвечающие за автономное вождение. Какие из них получит серийный автомобиль, созданный на базе концепта, станет известно ближе к премьере (она, вероятно, пройдёт в 2024 году). 

Напомним, сейчас  Audi тестирует обновлённый A8: недавно мы публиковали порцию шпионских фотографий прототипа модели, который поймали в Европе в ходе испытаний на дорогах общего пользования.

В концептуальное «семейство» входят ещё два автомобиля – большое купе Sky Sphere, а также Urban Sphere, который представляет собой городской среднеразмерный кроссовер. Предполагается, что эти шоу-кары тоже будут представлены до конца текущего года, а в дальнейшем лягут в основу новых серийных электромобилей Audi.

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