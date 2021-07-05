Audi тестирует обновлённый A8: седан проехался на камеру

Скорее всего, модель будет представлена на Мюнхенском автосалоне осенью 2021 года, а у дилеров машины появятся в 2022-ом.

Продажи Audi в Европе в прошлом году серьёзно просели из-за последствий пандемии коронавируса. В общей сложности дилеры реализовали 601 844 экземпляра, что на 18,8% меньше, чем годом ранее. В текущем году продажи снова идут вверх: за первые пять месяцев дилеры реализовали 274 582 автомобиля, что на 30% больше, чем в январе-мае 2020-го. Одной из новинок бренда, которые сейчас находятся в разработке, является «посвежевший» A8.

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Выпуск актуального поколения Audi A8 (заводской индекс «четырёхдверки» – D5) был налажен в 2017 году. Теперь модель четвёртой генерации ждёт плановый рестайлинг: прототипы обновлённой версии ранее уже ловили на дорогах. Сейчас фотошпионы снова поймали седан в ходе тестов, свежей порцией фотографий с нами поделилось испанское издание motor.es.



Автомобиль, показавшийся на снимках, по-прежнему частично скрыт за маскировочной плёнкой, кроме того, в ходе тестов автомобиль был с прицепом. Наиболее заметные изменения в ходе рестайлинга получат передняя часть и корма: предполагается обновление головной оптики и задних фонарей. Кроме того, вероятно, иной станет радиаторная решётка, а также немцы «подгонят» под актуальный стиль оба бампера.



Фотографии не позволяют разглядеть салон «посвежевшего» Audi A8, однако, ожидается, что свою порцию изменений получит и интерьер. Ожидаются другие материалы для отделки кресел, иные элементы оформления, а также расширение списка доступных функций и помощников водителю.



По предварительным данным, в линейку двигателей войдут электрифицированные моторы: система будет включать в себя ДВС, который работает в тандеме с 48-вольтовым «электродовеском» (MHEV). Предполагается, что это позволит снизить расход топлива и выбросов. Также в гамме останется подключаемый гибрид (PHEV).



Кроме того, в издании отметили, что в линейку добавят ещё один вариант подключаемого гибрида – 55 TFSI e (это позволит снизить стартовый ценник). Сейчас на домашнем рынке минимальная стоимость актуального A8 равна 95 550 евро (эквивалентно примерно 8,33 млн рублей по текущему курсу), а гибрид оценивается минимум в 106 700 евро (около 9,3 млн рублей).



Предполагается, что официальная публичная премьера «посвежевшего» Audi A8 пройдёт в рамках Мюнхенского автосалона ближайшей осенью. А живые продажи автомобилей у европейских дилеров, скорее всего, начнутся в 2022 году. По-прежнему в строю останется вариант с «растянутой» колёсной базой – Audi A8 L.

Кроме того, ранее сообщалось, что у обновлённого A8 будет в том числе роскошная версия Horch, которая составит конкуренцию Mercedes-Maybach. Ранее дизайнер Kolesa.ru представил свой вариант того, как, вероятно, будет выглядеть большой седан Audi A8 Horch.

