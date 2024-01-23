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Новый внедорожник Tank 700: раскрыта версия попроще, скоро в продаже

23.01.2024 854 0 0

В Китае флагманский вездеход пока анонсирован только в виде гибрида с установкой Hi4-T на базе турбомотора V6, хотя ранее сертифицировали и «традиционную» версию. Впоследствии новинка вполне может добраться до России.

Серийный рамный внедорожник Tank 700 дебютировал в ноябре прошлого года на автосалоне в Гуанчжоу, однако то была лимитированная спецверсия с более внушительным обвесом, оригинальной решеткой, накладкой на капоте, дополнительными светильниками на крыше и бронзовым декором. Теперь же марка распространила фирменные фото обычного вездехода, одновременно стала известна дата презентации: местные СМИ пишут, что такой «семисотый» раскроется 30 января, тогда же начнется прием предварительных заказов. Напомним, тираж спецверсии составил всего 70 экземпляров, причем, как ранее заявили в компании, всю партию «расхватали» за 55 секунд.

Tank 700 Hi4-T в лимитированной спецверсии. Всего было сделано 70 таких внедорожников
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Tank 700 Hi4-T в лимитированной спецверсии. Всего было сделано 70 таких внедорожников
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Tank 700 Hi4-T в лимитированной спецверсии. Всего было сделано 70 таких внедорожников
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Внешность Tank 700 оформлена в нарочито брутальном стиле. Особенности – «граненый» кузов, полукруглые диодные ходовые огни со светящимися же «бровями», наружные зеркала на отдельных ножках и распашная багажная дверь с запаской. Длина обычного Tank 700 равна 5090 мм, ширина – 2061 мм, высота – 1952 мм, колесная база – 3000 мм. Таким образом, «семисотый» оказался самой крупной моделью марки.

Стандартный Tank 700 Hi4-T
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Стандартный Tank 700 Hi4-T
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Стандартный Tank 700 Hi4-T
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Стандартный Tank 700 Hi4-T
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Стандартный Tank 700 Hi4-T
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Стандартный Tank 700 Hi4-T
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В салоне – отдельные экраны приборки и мультимедийной системы. Новинке еще обещаны проекционный дисплей и множество систем безопасности.

На родине Tank 700 будет доступен в виде подзаряжаемого полноприводного гибрида, в состав установки Hi4-T вошли бензиновый турбомотор V6 3.0, электродвигатель и девятиступенчатый автомат. По предварительным данным, совокупная отдача внедорожника составляет 523 л.с. и 850 Нм. Между тем Tank 700 сертифицирован и в «традиционной» версии с V6 3.0 – вероятно, такой вариант предназначен для экспортных рынков.

Интерьер лимитированного Tank 700. У стандартного внедорожника салон в целом такой же
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Интерьер лимитированного Tank 700. У стандартного внедорожника салон в целом такой же
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Интерьер лимитированного Tank 700. У стандартного внедорожника салон в целом такой же
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Цены узнаем на следующей неделе. За лимитированный Tank 700 Hi4-T просили 700 000 юаней (около 8,5 млн рублей по актуальному курсу), но стандартный гибрид, очевидно, будет дешевле.

Что же касается России, то местный офис Tank обещал вывести на наш рынок «совершенно новые автомобили» в 2024 году. Одну из грядущих премьер недавно застукали в РФ – это Tank 400. Впоследствии до нас, вероятно, доберется и «семисотый».

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