В Россию привезут новые рамные внедорожники Tank

Китайские автопроизводители подводят в РФ итоги уходящего 2023-го и делятся планами на 2024-й. Так, следом за премиум-брендом Hongqi (принадлежит концерну FAW) пресс-релиз об успехах и дальнейших перспективах выпустил местный офис Tank (этой маркой владеет Great Wall).

Напомним, в Китае марка Тэнк появилась в 2021-м, под ней выпускают исключительно рамные внедорожники. О том, что вездеходы доберутся до нашей страны, официально было объявлено осенью 2022-го. Первенцем на российском рынке стал Tank 300 (кстати, на родине эта модель изначально была представлена под другим суббрендом Great Wall – Wey), продажи стартовали в феврале текущего года. А весной к «трехсотому» присоединился более крупный и престижный Tank 500.

Tank 300

Как сообщили в российском подразделении Tank, наш рынок стал одним из крупнейших (экспортных, разумеется) для молодой марки: с момента начала продаж и по ноябрь 2023-го реализовано 5812 внедорожников Tank 300 и 5612 экземпляров Tank 500. В сентябре обе модели вошли в ТОП-25 бестселлеров РФ, а в ноябре сам бренд Tank впервые оказался в ТОП-10 самых популярных марок. На данный момент дилерская сеть насчитывает 41 центр по всей стране.



Tank 500

В следующем году российскую гамму Tank планируют расширить: заявлено, что будут представлены как «совершенно новые автомобили», так и спецверсии, причем последние сделают «согласно ожиданиям клиентов». Названия новых моделей пока не разглашаются. Впрочем, догадаться несложно: в Китае помимо Tank 300 и Tank 500 в линейку еще входят Tank 400 и Tank 700. Кроме того, на подходе роскошный вездеход Tank 800, но его в серийном виде пока не показали.



Tank 400 1 / 4 Tank 400 2 / 4 Tank 400 3 / 4 Tank 400 4 / 4

Длина Tank 400 составляет 4985 мм (с учетом наружной запаски), ширина – 1960, высота – 1900 мм. Для сравнения, размеры нашего Tank 500 (в РФ у модели нет запаски на багажной двери): 4886/1934/1905 мм. Колесная база и дорожный просвет у машин совпадают – 2850 и 224 мм соответственно. Любопытно, что китайцам «четырехсотый» сегодня предложен только в виде подзаряжаемого гибрида с установкой Hi4-T. Однако ранее в Поднебесной сертифицировали и чисто бензиновый вариант с турбочетверкой 2.0. Скорее всего, в РФ привезут «традиционный» внедорожник, хотя появление гибрида исключать тоже не стоит: буквально накануне у нас стартовали продажи бензоэлектрического Tank 500 Urban (он дополнил линейку модели).



Стандартный Tank 700 1 / 2 Tank 700 в лимитированной спецверсии 2 / 2

Tank 700 в Китае пока представлен лишь в лимитированной спецверсии с массивным обвесом и дополнительными светильниками на крыше. Стандартный же SUV дебютирует уже в 2024-м, размеры базового вездехода: 5090/2061/1952 мм, расстояние между осями – 3000 мм. Одной из главных особенностей «семисотого» станет наличие многорычажной задней подвески (вместо пружинной), пневмобаллонов и адаптивных амортизаторов. На домашнем рынке Tank 700 тоже пока заявлен только в виде гибрида, однако и для этой модели будет предусмотрена «традиционная» версия – с бензиновым битурбированным V6 3.0.

