Премиальный бренд Hongqi анонсировал новинки для России

Российский дистрибьютор Hongqi подвел итоги первого года присутствия китайской марки на нашем рынке, а также приоткрыл планы на следующий год. Напомним, Hongqi – это премиальный суббренд концерна FAW, в РФ официальные продажи стартовали весной, хотя «параллельные» машины появились в салонах еще раньше. На данный момент в местную гамму входят седаны H5 и H9, кроссоверы HS5 и HS7, полноразмерный электрический кросс E-HS9 и минивэн HQ9.

Hongqi H5, самая популярная модель марки в России

Как рассказали в пресс-службе Hongqi, всего в этом году в России «по заказам дилеров» было передано более 3300 автомобилей. К слову, сейчас дилерская сеть премиум-бренда включает 20 центров в столичном регионе и «наиболее экономически развитых городах». Самой популярной моделью марки в РФ стал седан Hongqi H5, второе место в личном зачете компании у кроссовера HS5, а замыкает тройку лидеров электрокар E-HS9 (результаты каждой из моделей не приводятся). Также заявлено, что в течение текущего года был сформирован и наполнен склад запчастей, налажены логистические цепочки.



Hongqi E-HS9 1 / 3 Hongqi H9 2 / 3 Hongqi HQ9 3 / 3

В следующем году Hongqi собирается расширить официальную дилерскую сеть до 35-40 салонов и увеличить число регионов присутствия. План продаж на 2024-й – не менее 12 000 автомобилей. Будут и премьеры: марка Hongqi собирается представить «новые поколения уже знакомых россиянам моделей». Какие именно свежие машины доберутся до РФ – пока не раскрывается. Впрочем, догадки есть. Ну и отметим, что под «новыми поколениями» вполне могли иметь в виду и рестайлинги.



Актуальный Hongqi HS5 для России 1 / 2 Актуальный Hongqi HS7 для России 2 / 2

Судя по всему, к нам привезут преобразившиеся кроссоверы Hongqi HS5 и HS7, ведь сейчас в России продают дореформенные SUV. В родном Китае свежие версии кроссов дебютировали в нынешнем году, внешность обеих моделей оформили в актуальном фирменном стиле Hongqi. Интерьер HS5 радикальных перемен не претерпел, а вот в салоне старшего кроссовера появился вертикальный планшет мультимедийной системы. А еще новый Hongqi HS7 стал проще: в основе такой пятидверки лежит переднеприводная «поперечная» платформа, тогда как предшественник базируется на «тележке» с продольным расположением мотора и основным задним приводом.



Рестайлинговый Hongqi HS5 1 / 2 Новый Hongqi HS7 2 / 2

Между тем ранее поговаривали о том, что сборку автомобилей Hongqi могут наладить на бывшем российском заводе Mercedes, однако в сегодняшнем релизе, посвященном итогам и планам китайского премиум-бренда, локализация не упоминается.

