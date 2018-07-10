Эскизы и фото с тестов кроссовера распространили «поднебесные» СМИ. Судя по картинкам, внешне новинка Venucia будет существенно отличаться от всех остальных моделей марки. В частности, у SUV появятся вертикальные светодиодные дневные ходовые огни. Ни технические характеристики, ни даже имя «паркетника» пока не раскрываются. Известно лишь, что кросс выйдет на рынок в четвертом квартале текущего года.

1 / 3 На фото: новый кроссовер Venucia 2 / 3 На фото: новый кроссовер Venucia 3 / 3 На фото: новый кроссовер Venucia

Напомним, Venucia – это совместный проект Nissan и Dongfeng, бренд создан в 2010 году специально для Китая. Сначала под этой маркой выпускали перелицованные старые «ниссаны», позже появились самостоятельные модели, в основе которых все же лежат «тележки» от «японцев» предыдущих генераций.

Сегодня в линейке Venucia два кроссовера – T70 и купеобразный T90, оба базируются на платформе Nissan Qashqai первого поколения с задней многорычажкой. Вероятно, новый SUV тоже построен на платформе японской фирмы, но какой именно — данных пока нет.

1 / 2 Эскизы нового кроссовера Venucia 2 / 2 Эскизы нового кроссовера Venucia

У «семидесятого» две версии – стандартная и «внедорожная», последняя отличается наличием неокрашенного обвеса. Длина обычного Venucia T70 равна 4 630 мм, ширина – 1 845 мм, у «внедорожного» варианта эти показатели составляют 4 614 и 1 786 мм соответственно. Высота и колесная база одинаковые – 1 653 и 2 630 мм. Обе модификации доступны с «атмосферником» 2.0 (144 л.с., 198 Нм) и «турбочетверкой» 1.4 (140 л.с., 196 Нм), первый мотор сочетается с вариатором, второй работает в паре с «механикой». Для «просто» T70 еще предусмотрен «атмосферник» 1.6 (121 л.с., 154 Нм, 5МКП).

1 / 2 На фото: Venucia T70 с "внедорожным" обвесом 2 / 2 На фото: Venucia T70

Габариты кросс-купе Venucia T90 следующие: 4 793/1 865/1 592 мм, колесная база – 2 765 мм. Этот «паркетник» также оснащается моторами 1.4T и 2.0, трансмиссии те же, что и у «семидесятого». Оба кроссовера Venucia предлагаются только с передним приводом, так что и у будущего SUV наверняка будет лишь версия 4х2 – полноприводные модели в Китае спросом не пользуются.

1 / 3 На фото: Venucia T90 2 / 3 На фото: Venucia T90 3 / 3 На фото: Venucia T90

Цена T70 – от 89 800 юаней, что эквивалентно примерно 853 000 рублей по актуальному курсу. Купеобразный T90 обойдется минимум в 109 800 юаней (около 1 043 000 рублей). «Семидесятый» расходится лучше: в 2017-м в Поднебесной было реализовано 54 153 таких автомобиля против 46 221 проданного экземпляра T90.

Ранее Venucia вывела на китайский рынок новый седан D50, построенный на той же платформе, что и старая Nissan Tiida.