Результат января-марта текущего года стал пятым подряд для компании, которая последние несколько кварталов фиксирует рекордные финансовые потери. Согласно официальному отчёту Tesla, по итогам первых трёх месяцев 2018 года убыток составил 709,6 миллиона долларов. Весь прошлый год компания, которую возглавляет Илон Маск, также ставила «антирекорды».

О новом крупнейшем квартальном убытке сообщает Reuters. По итогам первых трёх месяцев 2017 года убыток компании Tesla составил примерно 330 миллионов долларов. Это говорит о том, что показатель за год вырос более чем в два раза. При этом, по сравнению с четвёртым кварталом 2017-го выручка производителя выросла на 1% (тогда был зафиксирован убыток в размере 675 миллионов долларов).

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408 0 0 12.04.2018

Аналитики предполагали, что убыток Tesla по итогам первого квартала 2018 года будет ещё больше. В компании заявили, что прибыль может быть продемонстрирована по итогам третьего квартала текущего года, в случае, если у производителя электрокаров получится выйти на ранее заявленные объёмы выпуска Model 3 – 5 000 единиц в неделю. Отметим, в конце апреля, по данным компании, было собрано около 2 270 экземпляров модели.

Напомним, производство Tesla Model 3 стартовало в июле 2017 года, но компания столкнулась с проблемами в наращивании объёмов выпуска. Модель обещала стать «бюджетником» в линейке, в которую входят также дорогие Model X и Model S. Хода на одной зарядке базовой версии этого электрокара хватит примерно на 350 км, максимальная скорость составляет 210 км/ч, «первую сотню» он набирает за 5,6 секунды.

В США цена начальной комплектации Model 3 должна стартовать с отметки 35 000 долларов. Приблизительный российский ценник варьируется в диапазоне от 3 500 000 до 5 500 000 рублей.

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что в Tesla планировали выпустить полноприводную модификацию Model 3. Однако не ранее, чем будет достигнут показатель производства 5 000 машин в неделю. Такого результата американский автопроизводитель планирует добиться к июлю 2018-го.

Отметим, суммарный убыток Tesla за 2017 год составил примерно 2,24 миллиарда долларов. По итогам 2016-го компания потеряла около 772 миллиона долларов в 2016 году. В конце прошлого месяца стало известно о том, что Илон Маск может лишиться своей должности, причём произойти это может уже в июне, в случае, если совет директоров примет соответствующее решение.