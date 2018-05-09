Новый пикап Dongfeng повторяет формы Nissan Navara

Китайская компания Dongfeng Motor Corporation собирается в ближайшее время расширить линейку пикапов новой моделью. О ней мало что известно, однако, судя по опубликованным фотографиям на китайском портале Autohome, речь идет о перелицованной версии пикапа Nissan Navara третьего поколения (D23), который, в том числе, продаётся и на рынке Поднебесной. Стоит также отметить, что на базе этой модели созданы пикапы Mercedes-Benz X-Class и Renault Alaskan.

1 / 2 На фото: новый пикап Dongfeng 2 / 2 На фото: новый пикап Dongfeng

Судя по тому, что у Dongfeng и Nissan в Китае есть совместное предприятие, можно предположить, что пикап Dongfeng позаимствует у японского собрата не только шасси, но и силовую установку – проверенную временем рядную атмосферную «четвёрку» QR25 объёмом 2,5 литра и мощностью в 183 лошадиные силы, которую хорошо знают владельцы Nissan Altima. Работать мотор будет, видимо, с классическими механическими коробками передач на пять и шесть ступеней, а также семискоростным «автоматом» – именно такими агрегатами оснащается Nissan Navara в Китае. Привод у пикапа может быть как передним, так и полным.

Пикап Dongfeng, вне всяких сомнений, получит идентичную ходовую систему, а это значит, что задняя подвеска будет у него пружинная, а задние тормоза – барабанными.

В продаже пикап Dongfeng должен появиться уже в текущем году по цене от 125 000 до 135 000 юаней (около 1,2-1,3 миллионов рублей в эквиваленте).

Ранее портал Колёса.ру сообщал, что Volkswagen представил новый пикап.