Новый Ram HD: из Мексики с любовью

Концерн Fiat Chrysler Automobiles представил на Детройтском автосалоне тяжелую версию своего пикапа Ram с индексами 2500 и 3500. Автомобиль получил самый тяговитый в своём классе дизель – 1356 Нм!

Ram HD (Heavy Duty) нового поколения – возможно, самая важная премьера Детройтского атвосалона 2019, ведь семейство пикапов FCA уже много лет подряд занимает третье место в списке абсолютных бестселлеров американского авторынка после Ford F-Series и Chevrolet Silverado: в прошлом году реализовано 536 980, 909 330 и 585 582 экземпляров соответственно. С учётом того, что в 2018-м продажи Silverado сократились на 0,05%, а у Ram выросли на 7,24%, есть неплохие шансы, что в этом году пикап FCA обгонит-таки по продажам конкурента из GM, который, к слову, тоже недавно пережил смену поколений. Полностью новый Ram 1500 был представлен ровно год назад, а теперь подоспели более тяжёлые версии с индексами 2500 и 3500, то есть настоящие рабочие лошадки грузоподъёмностью до 3,5 т, способные к тому же буксировать 15,9-тонный прицеп (для этого, правда, требуется установить в кузов специальное крепление).

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Для автомобиля предусмотрены три двигателя на выбор: базовый бензиновый 6,4-литровый V8 HEMI (415 л.с., 581 Нм) и новый 6,7-литровый турбодизель Cummins с двумя степенями форсировки: младшее исполнение выдаёт 375 л.с. и 1152 Нм, старшее – 405 л.с. и 1356 Нм. По крутящему моменту топовый Cummins превосходит фордовский дизель V8 Power Stroke (1268 Нм), что ставится на пикапы F-Series, и джи-эмовский Duramax V8 (1234 Нм), которым снабжаются Chevrolet Silverado HD, так что Ram HD отныне по праву считается самой тяговитой моделью в своём классе. В пару к могучему дизелю ставится 6-ступенчатая гидромеханическая АКП японской фирмы Aisin, а бензиновый агрегат идёт в комплекте с родной 8-ступенчатой коробкой TorqueFlite. Любопытно, что у бензиновых версий селектор «автомата» выполнен в виде шайбы и располагается справа внизу от руля, а дизельные щеголяют традиционной кочергой.

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Кабина может быть одинарной, двойной и двойной удлинённой, с увеличенным запасом пространства для ног пассажиров. В списке опций значатся блокировки дифференциалов обоих мостов, лебёдка и навесная камера, которую можно установить в любое место, чтобы, допустим, контролировать габариты прицепа. Задняя ось снабжена превмобаллонами, поддерживающими постоянный дорожный просвет. Поскольку закрытого багажника по умолчанию нет, то разработчики предусмотрели всевозможные ниши, карманы и полочки в кабине суммарной вместимостью аж 258 л. Топовая мультимедийная система Uconnect 4C NAV идёт в комплекте с роскошным вертикально ориентированным 12-дюймовым сенсорным экраном, на который можно выводить сразу два работающих приложения со смартфона. 750-ваттная аудиосистема Harman Kardon предусматривает целых 17 громкоговорителей в кабине, но она, разумеется, тоже из числа многочисленных опций.

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Производиться пикапы Ram HD будут на заводе в мексиканском городе Сальтильо – к большому неудовольствию президента Дональда Трампа, ратующего за локальную сборку и рабочие места для американцев, а не для мексиканцев. В Россию пикапы Ram официально не поставляются, но несколько десятков машин ежегодно ввозятся в частном порядке и на вторичном рынке они время от времени всплывают.