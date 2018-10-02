Новинка представлена в рамках Парижского автосалона, который сегодня, 2 октября 2018 года, открыл свои двери для представителей прессы.

Приём заказов нового универсала Peugeot стартовал в нескольких европейских странах сегодня, причём первыми к дилерам отправились 508 SW ограниченной серии First Edition. Цены, правда, ещё не названы, однако очевидно, что такой «сарай» обойдется покупателям недёшево.

Peugeot 508 SW First Edition отличается от обычного универсала чёрной решёткой радиатора, литыми дисками Augusta диаметром 19 дюймов. Доступны три варианта цвета кузова – синий (Dark Blue), белый (Pearly White) и серый (Amazonite Grey).

Для автомобилей лимитированной серии предлагается пара двигателей: бензиновый 225-сильный мотор объёмом 1,6 литра, а также дизельная 180-сильная версия объёмом 2,0 литра, оба идут в паре с восьмиступенчатым «автоматом».

Для обычного универсала ещё доступны бензиновый двигатель PureTech 1,6 с отдачей 180 л.с., комплектуется 8АКП; а также дизельные моторы BlueHDi: полуторалитровый мощностью 130 л.с. в паре с шестиступенчатой «механикой» или 8АКП, и двухлитровый 160-сильный, в паре исключительно с восьмиступенчатым «автоматом».

Напомним, лифтбек Peugeot 508 был представлен в Женеве в марте 2018-го. Продажи в Европе стартовали в прошлом месяце. Как и родственный лифтбек Peugeot 508, универсал базируется на платформе EMP2 концерна PSA с передними стойками McPherson и задней многорычажной подвеской (у предшественника – PF3).

Ранее Kolesa.ru сообщал о том, что длина «сарая» составляет 4,78 метра (меньше на 5 см по сравнению с предшественником), высота равна 1,42 метра (на 6 см меньше, чем у предыдущего поколения). При этом универсал всего на 3 см длиннее и на 2 см выше (несмотря на наличие рейлингов на крыше), чем лифтбек.

Дизайн Peugeot 508 SW мало чем отличается от лифтбека. Помимо уже обозначенных рейлингов на крыше, у модели иное исполнение кормы выше уровня фонарей. Так, новинка получила декоративную чёрную планку с названием марки.

В числе конкурентов Peugeot 508 SW: Kia Optima Sportwagon, Opel Insignia Sports Tourer, Renault Talisman, Volkswagen Passat Variant, Skoda Superb Combi и другие.

До РФ универсал не доберётся (у нас не продавался и предшественник), однако лифтбек компания Peugeot нам обещала: его продажи на российском рынке начнутся в 2019 году.