Новый бизнес-седан Kia для РФ: другое имя, только передний привод, «атмосферники» и АКП

Kia представила свой бизнес-седан K5 новой генерации в конце ноября 2019 года: тогда дебютировала версия для домашнего рынка. В следующем месяце появилась информация о новой глобальной «четырёхдверке». Отметим, на большинстве рынков (кроме Кореи и Китая), в том числе и в России, модель известна как Optima. К этому времени автомобиль в компании начали называть только «домашним именем», а теперь, в июне 2020-го, появилась официальная информация о том, что в российской модельной линейке больше не будет Оптимы – её заменит K5.



В российском представительстве Kia пояснили, что K5 – это новое глобальное название для седана бизнес-класса марки. Решение о смене имени в компании объяснили изменениями в стратегии развития бренда и «новым вектором развития дизайна самой модели». К слову, над внешностью «четырёхдверки» действительно серьёзно поработали: теперь она выполнена «в стиле фастбек». У седана нового поколения покатая крыша, «короткий» задний свес с уменьшенной крышкой багажника, более рельефный капот и агрессивный передний бампер. Кроме того, у новинки светодиодная головная оптика с дневными ходовыми огнями в виде «подводки», иная радиаторная решётка и фонари, соединённые через всю ширину кормы линией с пунктиром.

В основе Kia K5 лежит та же «тележка», что у новой Hyundai Sonata (платформа третьего поколения Hyundai Motor Group). Длина бизнес-седана K5, предназначенного для российского рынка, в ходе смены генерации увеличилась на 50 мм (до 4905 мм), расстояние между осями – на 45 мм (до 2850 мм). Высоту урезали на 20 мм (до 1445-1465 мм), ширина осталась прежней (1860 мм). Объём багажника новинки пока не раскрыли, у предшественника он равен 510 литрам.



Интерьер модели для РФ такой же, как и у корейской версии. В салоне появились новые передняя панель, центральный тоннель и мультируль, «виртуальная» приборка, а также мультимедийная система с большим горизонтальным тачскрином. Место традиционного рычага переключения передач заняла шайба. В списке оснащения ожидаются адаптивный круиз-контроль, проекционный дисплей, система удержания в полосе движения и т.д.

В компании рассказали о завершении российской сертификации Kia K5 нового поколения. На нашем рынке в моторной гамме седана будет пара бензиновых «атмосферников» – базовым останется прежний 2,0-литровый MPI с распределённым впрыском топлива с отдачей в 150 л.с. и максимальным крутящим моментом в 192 Нм, идущий в паре с шестиступенчатым «автоматом» (у текущей версии этот двигатель может агрегатироваться также с «механикой»). Второй мотор – 194-сильный GDI с непосредственным впрыском топлива объёмом 2,5 литра (246 Нм), он предлагается в комплекте с 8АКП. Привод – только передний.



На домашнем рынке новый седан K5 доступен с «атмосферником» 2.0 (160 л.с.), идущим в паре с 6АКП, «турбочетвёркой» 1.6 T-GDI (180 л.с.). с 8АКП, а также с работающим на газе 146-сильным двигателем 2.0 LPI (с 6АКП) и с гибридной силовой установкой, в основу которого лёг 2,0-литровый атмосферный мотор; электродвигатель встроен в шестиступенчатый «автомат», на крыше такой «четырёхдверки» установлена солнечная батарея. Совокупная отдача установки равна 195 л.с.

Впоследствии в линейке седана ожидается более мощная версия с турбомотором: у неё будет полный привод (впервые для модели). Отметим, в российский гамме нынешней Kia Optima есть «горячая» версия GT с 245-сильным 2,0-литровым двигателем (350 Нм), передним приводом и шестиступенчатым «автоматом». Какая начинка будет у нового «заряженного» седана, пока не сообщается.



Информация о комплектациях российской версии нового Kia K5 появится ближе к старту продаж. В прошлом году дилеры Kia реализовали в РФ 25 707 экземпляров Optima (больше на 23,4%, чем в 2018-ом), это позволило модели войти в ТОП-25 самых востребованных автомобилей в стране.

