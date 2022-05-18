Модель Traсker впервые появилась в гамме компании Chevrolet в 1989 году. Тогда она представляла из себя слегка перелицованный Suzuki Vitara первого поколения. Аналогичная ситуация со вторым Тракером, являющимся близнецом второй Витары и выпускавшимся до 2008 года. Начиная с третьего поколения образца 2013 года модель стала самостоятельной (на некоторых рынках она получила имя Trax). Тогда же началось производство кроссовера в Казахстане, а в 2015-м небольшая партия машин была продана на российском рынке. Сегодня на конвейере четвёртое поколение модели, которое представили в 2019 году, а в ближайшем будущем к нему должна присоединиться новая версия с модным ныне купеобразным кузовом.
Пока есть лишь несколько шпионских фотографий невысокого качества, на которых изображён кроссовер в толстом слое камуфляжа. На них хорошо виден лишь новый силуэт с покатой крышей. Что же касается передней части, то можем предположить, что её немного обновят в актуальном стиле кроссоверов бренда. Сзади тоже наверняка появятся оригинальные фонари, мы изобразили один из вариантов оптики, сделанный по мотивам нового электрического кроссовера Equinox EV.
Техническая часть, скорее всего, будет по большей части аналогична обычному Traсker. Он построен на платформе GEM (Global Emerging Markets), разработанной концерном GM совместно с SAIC. Моторная гамма различается в зависимости от рынка. Так, в Китае кроссовер предлагается с «турботройкой» 1.0 мощностью 125 л.с. (может комплектоваться 6-ступенчатыми «механикой» и «роботом»), а также 3-цилиндровым турбированным 1.3 мощностью 165 л.с. в сочетании с вариатором. Двигатели для Китая имеют непосредственный впрыск, а вот для Бразилии – распределённым, также они «питаются» бензином либо этанолом. Мощность базового литрового мотора чуть меньше китайского варианта – 116 л.с.
Премьера новинки может состояться в течение этого года.
Между тем, в прошлом месяце стало известно о том, что Chevrolet и Cadillac уходят из РФ.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться
Я один тут вижу джили тугелла?