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  • Новый бюджетный купеобразный кроссовер Chevrolet Tracker: первые изображения

Новый бюджетный купеобразный кроссовер Chevrolet Tracker: первые изображения

18.05.2022 317 1 0

Компания Chevrolet продолжает испытания нового компактного кросс-купе, и шпионские снимки тестовых образцов уже были опубликованы в Сети. Пользуясь ими, мы решили представить, как будет выглядеть новинка.

 

Модель Traсker впервые появилась в гамме компании Chevrolet в 1989 году. Тогда она представляла из себя слегка перелицованный Suzuki Vitara первого поколения. Аналогичная ситуация со вторым Тракером, являющимся близнецом второй Витары и выпускавшимся до 2008 года. Начиная с третьего поколения образца 2013 года модель стала самостоятельной (на некоторых рынках она получила имя Trax). Тогда же началось производство кроссовера в Казахстане, а в 2015-м небольшая партия машин была продана на российском рынке. Сегодня на конвейере четвёртое поколение модели, которое представили в 2019 году, а в ближайшем будущем к нему должна присоединиться новая версия с модным ныне купеобразным кузовом.

Рендер кросс-купе Chevrolet Tracker

Пока есть лишь несколько шпионских фотографий невысокого качества, на которых изображён кроссовер в толстом слое камуфляжа. На них хорошо виден лишь новый силуэт с покатой крышей. Что же касается передней части, то можем предположить, что её немного обновят в актуальном стиле кроссоверов бренда. Сзади тоже наверняка появятся оригинальные фонари, мы изобразили один из вариантов оптики, сделанный по мотивам нового электрического кроссовера Equinox EV.

Рендер кросс-купе Chevrolet Tracker

Техническая часть, скорее всего, будет по большей части аналогична обычному Traсker. Он построен на платформе GEM (Global Emerging Markets), разработанной концерном GM совместно с SAIC. Моторная гамма различается в зависимости от рынка. Так, в Китае кроссовер предлагается с «турботройкой» 1.0 мощностью 125 л.с. (может комплектоваться 6-ступенчатыми «механикой» и «роботом»), а также 3-цилиндровым турбированным 1.3 мощностью 165 л.с. в сочетании с вариатором. Двигатели для Китая имеют непосредственный впрыск, а вот для Бразилии – распределённым, также они «питаются» бензином либо этанолом. Мощность базового литрового мотора чуть меньше китайского варианта – 116 л.с.

Стандартный Chevrolet Tracker
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Стандартный Chevrolet Tracker
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Стандартный Chevrolet Tracker
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Премьера новинки может состояться в течение этого года.

Между тем, в прошлом месяце стало известно о том, что Chevrolet и Cadillac уходят из РФ.     

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1 комментарий
18.05.2022 17:56
ALEX Sk

Я один тут вижу джили тугелла?

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