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Кроссовер Chevrolet Tracker стал крупнее и обзавёлся литровым турбомотором

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Рассекречен дизайн компактного паркетника Chevrolet нового поколения. Модель сменила не только дизайн, но и платформу.
 

Официальная премьера нового кроссовера Chevrolet Tracker состоится в марте этого года в Китае. Пока марка распространила только один тизер модели, однако внешний облик паркетника уже не секрет: в базе министерства промышленности Поднебесной появились фотографии кросса в полный рост. Кроме того, стали известны некоторые характеристики автомобиля.

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В Китае кроссовер новой генерации будут продавать именно как Tracker, хотя предшественник там доступен под именем Trax, как и в США. Дизайн выполнен в стиле других последних моделей Chevrolet – например, седана Monza или компактвэна Orlando второго поколения. По предварительным данным, Tracker построен на новой «тележке», разработанной General Motors вместе с китайским концерном SAIC (в основе предыдущей модели лежит «джиэмовская» платформа Gamma II). Длина кросса выросла на 15 мм до 4270 мм, колесная база теперь равна 2570 мм (также на 15 мм больше по сравнению с предшественником).

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На китайском рынке Chevrolet Tracker предложат с новым бензиновым трехцилиндровым двигателем 1.0 мощностью 116 л.с. Трансмиссия в сертификационном органе не указана, но «поднебесные» СМИ предполагают, что мотор будет сочетаться с роботизированной коробкой с двойным сцеплением. Скорее всего, паркетник сохранил полный привод. В моторную гамму предыдущего Tracker (в зависимости от рынка) входят бензиновые «турбочетверка» 1.4 (140 л.с.) и «атмосферник» 1.8 (140 л.с.), турбодизель 1.6 (135 л.с.). Коробки – «механика» или «автомат».

Для Китая Tracker будут производить на местном заводе СП GM и SAIC, где сегодня выпускают модель предыдущей генерации. Предшественник там спросом не пользуется: в январе-ноябре 2018-го (данных за весь год пока нет) в КНР реализовано 6024 машины – это на 62% меньше, чем за одиннадцать месяцев 2017 года.

Тизер Chevrolet Tracker нового поколения

Тизер Chevrolet Tracker нового поколения

У нынешнего Trax/Tracker есть «близнецы» под марками Opel и Buick – Mokka и Encore соответственно. Наследник кроссовера немецкого бренда должен появиться в 2020-м, к модели Chevrolet он уже никакого отношения иметь не будет (концерн GM продал Опель французской PSA Group). А вот паркетник Buick тоже наверняка переведут на новую платформу. Кстати, Encore в Китае расходится бодрее, хотя и его продажи серьезно просели: в январе-ноябре продано 14 562 паркетника Buick (-61%).

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Chevrolet Tracker предыдущей генерации
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Chevrolet Tracker предыдущей генерации
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Chevrolet Tracker предыдущей генерации

В России полноценных продаж Chevrolet Tracker, по сути, и не было: в 2015-м у нас реализовали небольшую партию, которую завезли до того, как GM объявил об уходе массовых моделей Chevy. Между тем к концу прошлого года сборку Трэкера наладили в Узбекистане. Напомним, выпускаемые в соседней стране модели Chevrolet (старые Aveo, Spark, Cobalt и Lacetti) поставляли в РФ под брендом Ravon (преемник Uz-Daewoo). Ожидалось, что и Tracker превратится в Ravon и вернется в Россию, однако в середине 2018-го продажи марки в нашей стране остановили. Официальная причина — «существенное изменение бизнес-модели» бренда и необходимость пересмотра цен. Предполагается, что в ближайшее время продажи Ravon в России возобновят (с сильно выросшими ценами), но Tracker на экспорт пока не собирается.

 

Авторынок Новинки американская иномарка кроссоверы Chevrolet Tracker
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