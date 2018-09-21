Новый Orlando представлен в Китае, местное название «пятидверки» – Wolanduo (Воланьдо). Интересно, что модель первой генерации в этой стране не продавали. Видимо, мода на вэны в Поднебесной и подтолкнула General Motors к расширению линейки Chevrolet. Производство новинки налажено в Китае же, на заводе СП концернов GM и SAIC.

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Как отметили в GM, внешний облик компактвэна выполнен по мотивам концептуального «паркетника» FNR-X, дебютировавшего в апреле прошлого года. Впрочем, из общего у них лишь «оскал» радиаторной решетки да форма переднего бампера. Китайцам модель предложат, в том числе, в «оспортивленной» версии Redline, ее особенности – красные вставки на бампере, окрашенные в черный эмблемы Chevy, корпуса наружных зеркал и колесные диски.

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Длина компактвэна составляет 4684 мм, что на 32 мм больше, чем у предшественника. Ширина модели второго поколения – 1807 мм (-29 мм по сравнению со старым Орландо), высота – 1628 мм (-5 мм), колесная база – 2796 мм (+36 мм). В GM не рассказали о платформе машины (в основе первого Орландо лежит «тележка» Delta). Между размер колесной базы нового Orlando такой же, как у компактвэна другого бренда, принадлежащего автогиганту, — Buick GL6 (4692/1794/1626 мм). Не исключено, что «бьюик» и стал донором для новинки Chevrolet. Сам же GL6, по неофициальной информации, унифицирован с Opel Zafira – вэн Buick разработан еще в те времена, когда Опель принадлежал General Motors.

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Новый Orlando доступен в семиместном исполнении, причем кресла третьего ряда из салона убрать нельзя – их можно лишь сложить. В GM такой формат называют 5+2. Диван второго ряда разделен в пропорции 60:40, он на салазках и двигается вперед-назад. При сложенных спинках сидений третьего ряда объем багажника равен 479 литров, если сложить оба ряда, то этот показатель увеличивается до 1520 литров (максимальный объем прежнего Орландо – 1487 литров). В списке оборудования модели значатся: светодиодная оптика, климат-контроль, круиз-контроль, системы экстренного торможения и мониторинга «слепых» зон, камера заднего вида, датчики давления в шинах, парктроник.

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Компактвэн оснащен бензиновой «турботройкой» 1.3 Ecotec, знакомой до другим моделям GM, которые предназначены для китайского рынка. Например, этот же мотор положен и Buick GL6. Кстати, ранее предполагалось, что двигатель Orlando выдает 156 л.с., однако после официальной презентации выяснилось, что мощность составляет 163 л.с. (230 Нм) – как и у Buick GL6. Мотор работает в паре шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом», привод – только передний. В линейку двигателей прежнего Орландо входили бензиновые «четверки» плюс дизели.

Цена Chevrolet Orlando лежит в диапазоне от 119 900 до 154 900 юаней, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 1 163 000 – 1 502 000 рублей по актуальному курсу. Главными соперниками новинки Chevy считаются Volkswagen Touran L, Honda Jade и, собственно, Buick GL6, причем семиместная версия есть лишь у «немца» (у остальных двух моделей – максимум шесть мест). Тем не менее конкуренты стоят дороже: компактвэн VW в Поднебесной обойдется минимум в 155 800 юаней (около 1 511 000 рублей), вэн Хонды стоит от 129 900 юаней (примерно 1 260 000 рублей), а цена GL6 начинается с отметки в 141 900 юаней (около 1 376 000 рублей).

В General Motors пока не заявляли о планах продавать новый Orlando за пределами Китая. Компактвэн первого поколения уже ушел с большинства рынков сбыта Chevrolet, его выпускали в Корее, России (сборка была налажена на «Автоторе»), Узбекистане и Вьетнаме. Главной площадкой для модели был завод в корейском Кунсане (в остальных странах – отверточная сборка), однако недавно предприятие закрыли. Между тем кое-где первый Orlando еще присутствует – например, во Вьетнаме, где, видимо, распродают остатки.