Немецкая компания Opel, с прошлого года входящая в состав французской Groupe PSA, рассказала о своих планах на ближайшие два года. Она откажется от нишевых моделей и будет наращивать присутствие в самых массовых сегментах рынка.

Концерн General Motors продал Opel французам весной 2017-го после нескольких лет безуспешных попыток вывести немецкую марку в прибыль. Менеджеры Groupe PSA оказались более проворными, чем джиэмовские, и всего за год сделали Opel безубыточным – правда, под стоны немецких профсоюзов, так как в Германии пришлось уволить несколько тысяч опелевских сотрудников.

В ходе дальнейшей оптимизации издержек модельный ряд Opel продолжит переезд на платформы Groupe PSA. Сейчас французские «тележки» имеют субкомпактный кроссовер Opel Crossland X, компактный Opel Grandland X и коммерческий «каблучок» Opel Combo. В 2019 году появится шестое поколение субкомпактного хэчтбека Corsa – он получит новейшую модульную платформу CMP, на которой дебютировал пока только премиальный субкомпактный паркетник DS3 Crossback. У последнего, напомним, есть полностью электрическая версия – такая же будет и у Корсы, ее премьера намечена на 2020 год, о чем в Твиттере сообщила пресс-служба немецкой марки.

Corsa – самая продаваемая модель Opel: с января по август этого года европейские дилеры реализовали 148 730 экземпляров, на 13,8% меньше, чем за аналогичный период 2017-го. Для сравнения скажем, что лидер европейского субкомпактного сегмента – Volkswagen Polo – за первые восемь месяцев 2018-го разошелся тиражом 264 952 экземпляра (+3,4%). Снижение потребительского интереса к Корсе во многом связано с её морально и технически устаревшей платформой: хэчтбек пятого поколения, представленный четыре года назад, построен на «тележке» SCCS, разработанной GM совместно с Фиатом еще в начале 2000-х. На её фоне французская CMP – настоящая гостья из будущего, и с ней дела Корсы должны пойти на лад.

В 2020 году Opel представит наследника некогда популярного в России кроссовера Mokka, причем называет его своей ключевой моделью в сегменте SUV, которая позволит увеличить долю продаж паркетников в статистике Опеля с 25 до 40% к 2021 году. На данный момент Mokka X и Crossland X конкурируют между собой, так как оба позиционируются в субкомпактном сегменте. Принципиальное отличие между ними состоит в том, что у Мокки есть полноприводная модификация, а Crossland X ее не имеет. Этот факт, однако, мало привлекает европейских покупателей: с января по август этого года Mokka Х разошлась тиражом 63 783 штуки (-42,5%), то есть полный привод Мокке не помогает, и в новом поколении его, скорее всего, не будет, разве что в гибридных модификациях. О платформе преемника пока ничего не сообщается, но, вероятно, это тоже будет CMP, а дизайн выполнят в купеобразном стиле, анонсированном недавним концептом GT X Experimental. В модельном ряду наследник Мокки разместится, очевидно, между относительно доступным Crossland X (у него старая французская платформа PF1) и высокотехнологичным компактным Grandland X (модульная платформа EMP2).

1 / 3 Opel GT X Experimental 2 / 3 Opel GT X Experimental 3 / 3 Opel GT X Experimental

Opel Grandland X в свою очередь получит в следующем году plug-in гибридную версию. Любопытно, что производить ее будут в Германии, а не во Франции, как прочие модификации, то есть, возможно, в его технической начинке будут какие-то принципиальные отличия от соплатформенных Citroen C5 Aircross PHEV и DS 7 Crossback E-Tense. А к 2024 году Opel обещает электрифицировать все свои модели (читай, предложит гибридные либо электрические исполнения).

Также в 2019 году появится новое семейство среднеразмерных коммерческих микроавтобусов и фургонов Opel Vivaro. Сейчас эта модель представляет собой перелицованный Renault Trafic, а преемник, рискнем предположить, получит платформу EMP2, то есть станет прямым родственником актуальных Citroen SpaceTourer/Jumpy и Peugeot Traveller/Expert.

Всего к 2020 году Opel обещает восемь новых и обновленных моделей, то есть четыре из них – это пока тайна.

Теперь о неприятном: субкомпактные хэтчбеки Adam и Karl, а также кабриолет Cascada не получат наследников и будут сняты с производства до конца 2019 года.

С Каскадой всё понятно: кабриолеты на базе хэчтбеков С-класса (в данном случае на базе Астры) сейчас никому не нужны, от них отказываются все автопроизводители.

C малышами Адамом и Карлом сложнее: оба расходятся в Европе тиражом примерно по 50 тысяч штук в год, что вполне неплохо для нишевых моделей. Karl создавался как «Opel для бедных» и представляет собой перелицованный джиэмовский Chevrolet Spark. Ясно, что от наследия GM немецкая марка хочет избавиться как можно скорее, однако не желает также иметь в своем модельном ряду очередного клона Citroen C1/Peugeot 107. Менеджеры Opel в интервью западным СМИ не раз подчеркивали, что марка планирует наращивать присутствие в самых массовых и востребованных сегментах рынка, но при этом не планирует выпускать откровенно дешевых моделей, чтобы не размывать относительно высокий статус немецкого бренда. Adam в эту концепцию вписывается хорошо: это околопремиальная модель А-класса, созданная на укороченной платформе нынешней Корсы, адресована молодым модникам. Но дело в том, что за моду и премиум-сегмент в Groupe PSA отвечает марка DS, а потому и у Адама наследника не будет.

Планов относительно моделей Astra, Insignia и Zafira компания Opel пока не озвучила, но ясно, что первые две будут жить и в течение ближайших лет переедут на платформу EMP2, а вот Zafira, спрос на которую с каждым годом падает, может превратиться в 7-местный кроссовер типа Peugeot 5008, либо вовсе сойти со сцены через какое-то время.

Пока все эти пертурбации в опелевском модельном ряду представляют для нас лишь умозрительный интерес: по указке джиэмовских начальников немецкая марка покинула российский рынок в 2015 году. Новые владельцы не раз намекали, что не против возвращения, однако пока это неприоритетная задача – до нее, что называется, не дошли руки. И все же мы не сомневаемся, что если наш рынок не выкинет в ближайшие годы какой-нибудь очередной фортель, то Opel к нам обязательно вернется и порадует россиян всеми анонсированными новинками.