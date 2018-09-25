DS в Париже: полноприводный DS 7 Crossback E-Tense и «мечта поэта» 2035 года

DS в Париже: полноприводный DS 7 Crossback E-Tense и «мечта поэта» 2035 года

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Французскую премиальную марку DS до сих пор не очень хорошо знают в России, а между тем это один из главных источников премьер Парижского автосалона. Уже через неделю широкой публике покажут plug-in гибридную версию среднеразмерного кроссовера DS 7 Crossback E-Tense и эксцентричный концептуальный спорткар DS X E-Tense.

Главной премьерой марки DS в Париже будет субкомпактный паркетник DS 3 Crossback, о котором Колёса.ру рассказывали в середине сентября и который предложат покупателям в том числе с электрической силовой установкой, обеспечивающей запас хода в 320 км (по циклу WLTP) на одной зарядке.

Гибридный DS 7 Crossback E-Tense тоже может функционировать как электромобиль: 120-килограмовая литий-ионная АКБ емкостью 13,2 кВт·ч, установленная под задним сиденьем, позволяет ему проехать 50 км в безвыхлопном режима, то есть на DS 7 Crossback E-Tense можно заезжать в зачищенные от машин с ДВС «зеленые зоны», вроде швейцарского горнолыжного курорта Церматт.

www.laurentnivalle.fr

Силовая установка DS 7 Crossback E-Tense состоит из бензинового турбомотора 1.6 PureTech (200 л.с.), электромотора мощностью 80 кВт (109 л.с.), состыкованного с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, и еще одного 80-киловаттного мотора, вращающего задние колеса. Максимальная совокупная мощность составляет 300 л.с., а крутящий момент в 450 Нм доступен уже со старта. Разгон до 100 км/ч с педалью в пол занимает всего 6,5 с, максимальная скорость в гибридном режиме – 220 км/ч, в электрическом – 135 км/ч.

Любопытно, что точно такой же силовой агрегат установлен в гибридной версии кроссовера Peugeot 3008, а вот гибридный Citroen C5 Aircross, который приедет на парижскую выставку в статусе концепта, получил его упрощенную версию с одним электромотором, передним приводом и совокупной мощностью в 225 л.с.

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Дату начала продаж DS 7 Crossback E-Tense французы пока не назвали, но, скорее всего, к дилерам гибридный кроссовер поступит до конца следующего года, как и Peugeot 3008 Hybrid4. А вот ассиместричный электрический спорткар DS X E-Tense стоит ждать не раньше 2035 года – именно тогда, по мнению дизайнеров бренда DS, такие машины будут актуальны и востребованы.

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DS X E-Tense был анонсирован еще в апреле и представляет собой трехместный электрокар по мотивам гоночных болидов Formula E. Прежде заявлялось, что пиковая мощность двухтонного концепта составит астрономические 1360 л.с., но свежий релиз сообщает об электромоторе мощностью 270 л.с., напрямую позаимствованном у гоночной машины. Ведущие колеса – задние, разно до «сотни» занимает 3,7 с, максимальная скорость ограничена электроникой на уровне 225 км/ч.

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Главное в DS X E-Tense, впрочем, не технические характеристики, а дизайн – спорткар вполне может стать самой эффектной машиной грядущего Парижского автосалона. Его облик – это «сплав технологий с поэзией» и «воплощение мечты клиентов DS об идеальном дримкаре будущего». Углепластиковй кузова разделен на две секции – открытую и закрытую. Открытая рассчитана на водителя, закрытая – на двух пассажиров, сидящих один за другим, как в кабине истребителя. После ударной сессии на гоночном треке пилот сам может стать пассажиром, перебраться под крышу и доверить управление искусственному интеллекту. Интерьер отделан с истинным французским шиком: кожей, шерстью и деревом.

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Даже по меркам 2035 года эстетика DS X E-Tense может показаться слишком авангардной, но главного у французов не отнять – они делают машины не такие, как у других, а избалованные клиенты премиум-марок с каждым годом ценят это все больше и больше, так что, возможно, в середине 30-х этот электрокар станет настоящим хитом.

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