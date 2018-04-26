DS представил асимметричный суперкар будущего

Компания DS Automobiles (премиальный суббренд Citroen), предложила женщинам и мужчинам представить, как бы выглядел автомобиль мечты в 2035 году. Полученные фантазии дизайнеры воплотили в концепт DS X E-Tense – «автомобиль несравненной изысканности». Как можно заметить, виденье автомобиля 2035 года существенно отличается от того, что мы имеем на сегодняшний день.

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Концепт X E-Tense построен на карбоновом шасси с адаптивной подвеской от DS Performance. Автомобиль приводится в движение с помощью электрической силовой установки, включающей два мотора на передней оси. Комбинированная мощность системы в стандартном режиме составляет 540 л.с., а в гоночном она возрастает до 1 360 л.с.

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Водительское место в футуристическом суперкаре выполнено в виде открытого кокпита с сиденьем, адаптирующимся под форму тела водителя. Отделка кабины выполнена с помощью комбинации карбона и пластика. Пассажирское отделение закрыто и оснащается комфортабельным креслом с функциями массажа и вентиляции, звуковой панелью и голографическим ассистентом, а в его отделке применяется кожа, дерево и металл. Пол стеклянный и его степень прозрачности можно регулировать.

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Футуризм проекта подчеркивает технология самовосстановления кузова автомобиля после незначительных ударов, а еще у водителя будет возможность менять конфигурацию радиаторной решетки.

Напомним, у DS уже есть в портфолио один концепт E-Tense, правда, он более «приземленный». Электрокар был представлен в 2016 году с силовой установкой, отдача которой составляет 402 л.с. и 516 Нм крутящего момента. Электрический спортивный концепт способен разгоняться до первой «сотни» менее чем за четыре секунды и набирать максимальную скорость 250 км/ч.