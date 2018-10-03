03 Окт Citroen C5 Aircross PHEV станет серийным меньше чем через два года

Впервые Citroen C5 Aircross был представлен в Шанхае в апреле 2017 года, на китайский рынок он вышел в октябре того же года. В рамках премьеры «поднебесного» варианта было заявлено, что гибрид получит полный привод, два электромотора суммарной мощностью 300 л.с., а также аккумуляторную батарею, позволяющую на электротяге проехать около 60 километров без подзарядки.

Теперь же выяснилось, что французы всё переиграли: европейский вариант plug-in гибридной версии Citroen C5 Aircross оказался переднеприводным. Кроссовер оснащается электромотором с отдачей 109 л.с., он установлен между бензиновой 180-сильной «турбочетвёркой» THP объёмом 1,6 литра и 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» Aisin.

В итоге совокупная мощность гибридной силовой установки сократилась с обещанных 300 до 225 л.с., а запас хода на электротяге – с 60 до 50 км (при этом скорость движения не должна превышать 130 км/ч, то есть на автобане автоматически включится гибридный режим).

От стандартной розетки литий-ионная аккумуляторная батарея ёмкостью 13,2 кВт*ч сможет полностью зарядиться за 8 часов; в случае «пополнения» от экспресс-терминала с 32-амперным током этот срок сократится до 1 часа 40 минут.

Пока что на Парижском автосалоне Citroen C5 Aircross PHEV представлен в статусе концепта, серийная plug-in гибридная версия должна появиться на рынке Старого света примерно через полтора года – в начале 2020-го.

Европейская версия обычного C5 Aircross поступит в продажу в конце 2018 года. Она отличается от китайской габаритами (на 10 и 20 мм компактнее по длине и ширине соответственно), при этом клиренс наоборот больше – 230 мм против 201 мм. Помимо этого у «старосветской» версии больше багажник, иное рулевое колесо, а также три отдельных складывающихся кресла (как у компактвэнов Picasso), тогда как у «китайца» спинки складываются в пропорции 60:40.

Кроссовер построен на модульной платформе EMP2. И китайский, и европейский вариант получили подвеску с гидравлическими ограничителями хода (Progressive Hydraulic Cushions, PHC). Речь о том, что в стандартные амортизаторы добавлена пара гидравлических буферов, которые «гасят» удары во время ходов сжатия и отбоя.

Citroen C5 Aircross доберётся и до РФ, продажи стартуют в 2019 году. Скорее всего на наш рынок автомобили будут поставлять из Франции. Гибридную версию автомобилистам из РФ, вероятно, ждать не стоит.