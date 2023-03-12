Семейные авто ×

Новый Chevrolet Traverse: первые изображения

12.03.2023 139 0 0

Американский автопроизводитель готовит новое поколение трёхрядного кроссовера, и свежие шпионские фотографии позволяют нам разглядеть основные особенности его внешнего вида.

Модель Traverse впервые была представлена в начале 2008 года на Чикагском автосалоне, хотя это имя было использовано компанией ещё в 2000-м году – именно тогда показали своеобразный по дизайну Traverse Concept, однако он не имеет никакого отношения к появившемуся позже серийному кроссоверу. Сегодня на конвейере вторая генерация большого паркетника, производство которого началось в 2017 году. Спустя три года состоялась премьера рестайлинговой версии, а теперь компания готовит новое поколение популярной модели, и тестовые образцы уже несколько раз попадались фотошпионам.

Рендер нового Traverse

В целом новинка очень похожа на нынешнюю генерацию, при этом есть и ряд заметных отличий. Прежде всего, кроссовер станет компактнее за счёт более короткой колёсной базы. Переднюю часть сделают более угловатой, здесь появится модная нынче «двухэтажная» оптика с полосками габаритов сверху и основными блоками фар, встроенными в бампер. Сбоку самым интересным элементом станет по-новому оформленные С-стойки кузова (расположенные за задними дверьми). Кроссовер получит новые фонари, мы изобразили один из возможных вариантов графики светодиодных огней. Также на тестовых прототипах можно заметить 4 квадратных патрубка выхлопной системы, вызывающих ассоциации со спорткаром Corvette последнего поколения.

Рендер нового Traverse

Информации о технических особенностях будущей новинки пока нет. Нынешний Traverse построен на платформе C1XX с поперечным расположением двигателя, которую также используют кроссоверы Cadillac XT5 и XT6. Он оснащается единственным атмосферным бензиновым V6 3.6 мощностью 318 л.с., 9-ступенчатой автоматической трансмиссией и полным приводом. Вполне возможно, новое поколение в соответствии с нынешними тенденциями перейдёт на турбомоторы меньшего объёма, позволяющими выдавать больше мощности при меньшем потреблении топлива.

Нынешний Chevrolet Traverse
1 / 3
Нынешний Chevrolet Traverse
2 / 3
Нынешний Chevrolet Traverse
3 / 3

Премьера нового Chevrolet Traverse может состояться в течение этого года.

Кстати, нынешнее поколение кроссовера официально продавалось в России, и мы успели его сравнить с кроссовером Ford Explorer и старшим внедорожником Chevrolet Tahoe.      

кроссовер рендеры "Колёса.ру" новинки семейные авто Chevrolet Chevrolet Traverse

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Hummer H3 Hummer Н3 – самый маленький из трёх Hummer, которые эта компания успела выпустить до своего банкротства в 2010 году. Но харизмы в нём не намного меньше, чем в более крупном Н2, а практичност... 111 0 0 12.03.2023
Статьи / История Кардиогиганты: самые неожиданные автомобили с двигателем V8 В прошлой части мы вспоминали о самых неожиданных производителях автомобильных двигателей V8 – и в частности «заспойлерили» Yamaha, разговор о которой мы сегодня продолжим. Однако за послед... 1296 0 6 11.03.2023
Статьи / Авто с пробегом Автоподбор вместо самостоятельной покупки: когда он нужен и чем полезен Кажется, что руководств по выбору, проверке и покупке подержанного автомобиля написано столько, что буквально каждый может проштудировать десяток-другой статей, накачаться знаниями и самосто... 401 0 2 10.03.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв электромобиля Evolute i-Pro: «зеленоглазое такси» за три миллиона Первый серийный российский электромобиль – так называют Evolute i-Pro. Седаны липецкой сборки уже можно купить за 2,07 млн рублей с учетом госсубсидии. По нынешнем временам не так уж и дорог... 12761 21 4 15.11.2022
Тест-драйвы / Тюнинг Комплектация, которой не было: тюнинг Subaru Forester II SG Отношение к тюнингу даже в среде автовладельцев может быть разным: кто-то фанатеет от любых доработок, кто-то увлекается стайлингом, кто-то любит слиперы, а кто-то (например, я) вообще прох... 11357 3 2 11.11.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Между Tiggo и Exeed: тест-драйв Omoda C5 Логика маркетологов бывает непостижима… Этот автомобиль в Китае продается как одна из моделей марки Chery. Модель свеженькая – представили ее в ноябре 2021 года на автосалоне в Гуанчжоу, но... 11122 5 3 08.11.2022
Change privacy settings