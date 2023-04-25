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Новый Ford Excursion: каким он может быть

25.04.2023 163 0 0

Ранее мы делали рендеры флагманского электрического внедорожника Ford Excursion Lightning, сегодня же представим, как может выглядеть полноценный наследник самого большого серийного внедорожника с классическим двигателем внутреннего сгорания.

Модель Excursion была впервые представлена в сентябре 1999 года и по сей день остаётся самым крупным серийным внедорожником: его длина составляет 5760 мм, ширина 2030 мм, высота ровно 2 метра, а расстояние между осями – 3482 мм. Для сравнения, самый большой ныне внедорожник в гамме Форда Expedition Max обладает габаритами 5630х2000х1974 мм, колёсная база – 3327 мм. Excursion в коммерческом плане оказался не самым удачным продуктом, в результате чего из-за невысокого спроса он продержался на конвейере лишь 6 лет (до 2005 года) и не получил прямого наследника. Пик его продаж пришёлся на 2000 год, когда было реализовано чуть более 50 тысяч экземпляров, в то время как в последний полный год производства (2004) своих покупателей нашли лишь 20 тысяч внедорожников. Однако в последние годы спрос на разного вида кроссоверы и внедорожники только возрастает, поэтому новый Excursion мог бы оказаться более успешным.

Рендер нового Ford Excursion

Модель первого и единственного поколения была сделана на базе больших пикапов Ford F-250/350 Super Duty и получила от них переднюю часть и другие элементы кузова. Представленный на рендерах внедорожник сделан по тому же рецепту: за основу взят пикап Ford F-350 Super Duty последнего поколения, его колёсная база немного уменьшена, а задние двери – наоборот, сделаны более широкими для удобства посадки на второй и третий ряды сидений. Передняя часть полностью аналогична пикапу, сзади же внедорожник позаимствовал у пикапа фонари и оформление заднего борта. Как и у прародителя, дверь багажника нового Excursion имеет оригинальную конструкцию, которая состоит из подъёмного стекла и распашных дверей.

Рендер нового Ford Excursion

Начинку новый внедорожник практически полностью мог бы получить от пикапа F-350 Super Duty последнего поколения, который имеет рамное шасси и алюминиевую конструкцию кузова. Базовая версия комплектуется бензиновым атмосферным мотором V8 6.8 мощностью 411 л.с. (603 Нм), который пришёл на смену 390-сильному V8 6.2. Более мощный вариант Godzilla V8 объёмом 7,3 литра располагает 436 л.с. (657 Нм). Самая же производительная модификация оснащается дизельным V8 объёмом 6,7 литра, его мощность составляет 482 л.с. и 1422 Нм крутящего момента, а в топовой версии мотор форсирован до 507 л.с. и 1625 Нм. Все версии комплектуются 10-ступенчатым «автоматом».

Ford Excursion 1999-2005
1 / 4
Ford Excursion 1999-2005
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Ford Excursion 1999-2005
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Ford Excursion 1999-2005
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Между тем, в начале этого года тюнинг-ателье MegaRexx Trucks показало трёхрядный пикап-внедорожник на базе Ford F-250 Super Duty. Также ранее мы выяснили, стоит ли покупать подержанный Ford Excursion.

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