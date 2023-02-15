Более 20 лет назад компания Ford представила самый крупный и тяжелый серийный внедорожник, до сих пор не имеющий аналогов. А как могла бы выглядеть такая модель сегодня?

Премьера внедорожника Excursion состоялась в сентябре 1999 года. Он был построен на платформе одного из самых больших пикапов – Ford F-250/F-350 Super Duty, от которого также получил переднюю часть кузова и некоторые другие элементы технической части. Excursion был выпущен в единственном поколении и продержался на конвейере относительно недолго – до 1 октября 2005 года. Причиной этому является невысокий спрос, пик которого пришёлся на 2000 год, когда было продано более 50 тысяч экземпляров, а уже к 2004-му количество реализованных внедорожников сократилось в 2,5 раза. В модельном ряду компании Excursion был заменён удлинённой версией более компактного внедорожника Expedition L/MAX. Учитывая всё возрастающий интерес потребителей к автомобилям повышенной проходимости и соответствующее расширение гаммы автопроизводителей, подобная модель сегодня вполне могла бы найти немало поклонников.

Рендер нового Ford Excursion Lightning

Ещё одна тенденция современного автомобилестроения – появление всё большего количества электромобилей. Например, концерн GM недавно возродил имя Hummer, дав его флагманскому внедорожнику и пикапу на электрической платформе. Ford вполне мог бы дать свой ответ GM, ведь в его истории тоже был огромный внедорожник, который сегодня мог бы возродиться в виде электромобиля. Поэтому мы взяли за основу для рендеров электрическую версию пикапа Ford F-150 Lightning, премьера которого состоялась в мае 2021 года. По длине этот «младший» пикап даже превосходит Excursion, сделанный на базе больших пикапов – 5911 против 5760 мм у последнего, ширина и высота при этом различаются в пределах нескольких миллиметров в пользу Lightning. Колёсная база также заметно больше у нового пикапа и составляет 3696 мм, показатель Excursion – 3482 мм. Помимо кузова, отличием представленного на рендерах внедорожника являются более широкие задние двери.

Рендер нового Ford Excursion Lightning

Новый Excursion мог бы позаимствовать все основные компоненты от пикапа Lightning, который получил оригинальную раму, необходимую для удержания находящейся между лонжеронами батареи, а также независимую заднюю подвеску (у обычных пикапов сзади неразрезной мост). Силовая установка предлагается в нескольких вариантах, базовая Standard Range располагает 432 л.с. и 1051 Нм крутящего момента, запас хода при этом равен 370 км. Версия Extended Range имеет установку совокупной мощностью в 571 л.с. (1051 Нм) и позволяет проехать до 480 км. Что же касается оригинального Excursion, то он предлагался с несколькими вариантами многолитровых моторов – от бензинового 5.4 L Triton V8 до дизельного 7.3 L Powerstroke V8.

Ford Excursion 1999-2005 1 / 3 Ford Excursion 1999-2005 2 / 3 Ford Excursion 1999-2005 3 / 3

Кстати, несколько лет назад мы выясняли, стоит ли покупать тот самый Ford Excursion. А в прошлом месяце мы задались аналогичным вопросом в отношении кроссовера Kuga второго поколения.