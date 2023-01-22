Если раньше свежие модели Ford кто-то опасался покупать из-за того, что марка ушла с нашего рынка, то теперь в этом отношении Ford уравнялся со многими другими брендами. Соответственно, при поиске небольшого кроссовера можно снова смело рассматривать Ford Kuga. Или не стоит? Чтобы понять, стала ли Kuga менее «рискованной» покупкой, мы послушаем владельцев этих машин.

Успех кроссовера Ford Escape на американском и азиатских рынках вместе с активным развитием компактных кроссоверов заставил европейское подразделение Ford обратить особое внимание на этот сегмент. В итоге в 2007 году на автомобильном салоне во Франкфурте была представлено первое поколение модели под названием Kuga, построенной на платформе Ford C1 (той самой, на которой был построен и главный бестселлер подразделения, Ford Focus II). Это был «европеец» по всей своей сути – и в плане дизайна, и в плане выбора силовых агрегатов. Однако к 2010 году в компании созрело желание объединить «европейские» и «американские» линейки, заодно обеспечив лучшие их продажи на остальных рынках. Так родилась глобальная стратегия One Ford, которая предписывала марке иметь по одной модели в каждом сегменте, но такой модели, которую можно было бы адаптировать к любому рынку на земном шаре. В рамках этой стратегии и создавалось второе поколение Ford Kuga.



Разработка модели вновь была поручена Ford of Europe, но на этот раз в их распоряжении была «всемирная» платформа Ford Global C. Согласно планам, новая модель должна была сменить в Америке (а также в Австралии и на Ближнем Востоке) Ford Escape, сохранив при этом название Escape, а в Европе и на остальных рынках ей предстояло унаследовать имя Kuga. Внешность нового автомобиля была разработана группой сотрудников дизайн-центра в немецком Кёльне.

В январе 2011 года на автосалоне в Детройте был сделан «пристрелочный выстрел» в виде концепта Ford Vertek, а уже в ноябре 2011 года в Лос-Анджелесе зрителям был представлен серийный автомобиль второго поколения для рынка США (естественно, как Ford Escape). Ну а затем началось шествие модели по автосалонам планеты: в марте 2012 года Ford Kuga для европейского рынка был показан в Женеве, а в апреле на новый Ford Kuga для азиатских рынков можно было посмотреть в Пекине, в августе того же года автомобиль доехал и до Московского автосалона. Производство автомобиля практически в параллельном режиме было развернуто на заводах в Испании, Таиланде, Китае и США, но для нас важно, что в 2012 году заработало совместное предприятие Ford-Sollers в Елабуге, где уже в начале 2013 года была развернута сборка модели Kuga, причем по технологии полного цикла.

Ford Kuga 2008–12

Ну а в 2016 году автомобиль претерпел достаточно серьезный рестайлинг, который дал основания маркетологам марки называть автомобиль «полностью новый Ford Kuga». Автомобиль получил новое оформление передней части с массивной шестиугольной облицовкой, которая придала модели определенную солидность и агрессивность, новую заднюю светотехнику, новый трехспицевый мультируль, головное устройство SYNC 3 с достаточно большим (на тот момент) сенсорным экраном (8' – для топовых комплектаций) и системами интеграции Apple CarPlay и Android Auto, электронный стояночный тормоз, набор электронных помощников. Ручное управление автоматической трансмиссией теперь осуществлялось не при помощи странных кнопок на селекторе, а с помощью обычных подрулевых лепестков.

Произошли изменения в гамме двигателей: место 1,6-литрового 150-сильного бензинового турбомотора Ecoboost занял 1,5-литровый агрегат того же семейства и той же мощности, адаптированный к работе на 92-м бензине и существенно более тихий (в первую очередь за счет замены воздушного интеркулера на жидкостный). Такие автомобили оснащались системой полного привода. Вторым двигателем стал 2,5-литровый атмосферный Duratec, также выдающий 150 л.с. В паре с ними работал 6-ступенчатый автомат 6F35. Экономным эстетам, желающим получить дизель и механическую КП, нужно было заказывать автомобили из Европы, и именно поэтому таких машин практически нет на вторичном рынке.

В 2019 году Ford принял решение резко сократить активность на европейских рынках, а также полностью уйти с рынка легковых автомобилей РФ. Такое решение не могло не повлиять на популярность модели на вторичном рынке. Тем не менее тем, кто решил приобрести Ford Kuga, есть из чего выбирать.

Ford Kuga 2013–20​

Цены на обе главных версии (полноприводную с турбомотором и переднеприводную с атмосферником) отличаются не слишком сильно: продавцы просят за них от 1,1 до 2,3 миллиона рублей. В принципе, покупка не слишком возрастного и отлично оснащенного кроссовера известной марки может быть очень неплохим решением, нужно только четко представлять, с чем новому владельцу придется столкнуться после покупки. В свое время мы весьма подробно рассказывали об этом автомобиле, но одно дело – журналистские тест-драйвы, и несколько другое – реальный опыт эксплуатации. Именно поэтому мы предлагаем ознакомиться с тем, что пишут о рестайлинговых Ford Kuga второго поколения их владельцы.



Ненависть 5: Последствия ухода марки с рынка

Концерн Ford принял решение об уходе из России еще в 2019-м, и, естественно, это не могло пройти безболезненно и без последствий. Да, остались компании, занимающиеся обслуживанием автомобилей марки Ford, но, как пишут владельцы, «Форд ушел, а вместе с ним и склад запчастей». Соответственно, в случае поломок очень многие детали нужно заказывать, а потом ждать, пока они попадут в Россию по «параллельным схемам». Да, есть неоригинальные запчасти, и если верить авторам отзывов в Интернете, нередко они оказываются даже более качественными, чем оригиналы. Но ведь и с их поставками все обстоит не так уж просто.

Ford Kuga 2013–20

В общем, цены на расходники и запчасти взлетели на небывалую высоту. Вот, к примеру, сальник правого привода, по словам владельцев, стоит 6300 рублей, левого – 5200 рублей, и это в 5 раз выше цен этих деталей в 2018 году! А ведь ремонт Ford Kuga – в особенности версий с турбированным 1,5-литровым мотором Ecoboost, и раньше был не слишком дешев: «Вышел из строя клапан турбины (машина перестала ехать) – 7500 рублей, затем байпасный клапан – 3000. А на 150 000 км АКПП сказала мне “до свидания”. Ремонт – 120 000 руб. Масло менял каждые 50 000 км, но не помогло».



Словом, на сегодняшний день, по словам владельцев, ситуация выглядит так: нерешаемых проблем нет, но нужно быть готовым к любым неожиданностям и к тому, что решать эти самые проблемы будет непросто.



Любовь 5: Сбалансированный автомобиль

Так может ну её, эту Кугу, не стоит с ней и связываться? Вот только подавляющее большинство отзывов в интернете содержит весьма положительные оценки, и больше всего владельцам нравится именно общая сбалансированность автомобиля. За не самые большие (хотя и не самые малые деньги) покупатель получает машину с достаточно современным дизайном и очень неплохой оснащенностью. И что особенно важно, Kuga достойно выступает в качестве семейного автомобиля. Достаточно просторный второй ряд сидений, на котором без проблем помещаются три взрослых человека средней комплекции, с откидными столиками в спинках сидений первого ряда и розеткой на 220 вольт.



Ford Kuga 2013–20​

Неплох и багажник: 406 литров – это не запредельно много, но и не так уж мало. По крайней мере, по свидетельству владельцев, туда без проблем помещается предназначенный для сезонной замены комплект колес, а во время семейного путешествия там разместился большой чемодан, туристический рюкзак, дорожная сумка, три упаковки питьевой воды (18 «полторашек»), стандартная сумка с огнетушителем, тросом и аптечкой плюс пакеты со всякой мелочевкой, причем все это поместилось под полку, а дверь багажника спокойно закрылась. При этом достаточно одного нажатия рычага, чтобы задние сиденья сложились, образовав платформу с ровным полом. Единственное замечание – отсутствие в багажнике отделений для мелочей, ну и необходимость дооснастить его сеткой для фиксации грузов: если ее нет, пакеты из супермаркета летают по багажнику, как воробей по ангару.

Ford Kuga 2013–20​

Ну а про остальные особенности автомобиля мы еще поговорим, отметим лишь, что Kuga – это не «пушка-гонка», но и не создает никаких проблем при обгонах, и что она прекрасно рулится, но не вытрясает у владельцев душу. Даже в полноприводном варианте эта машина не очень-то подходит для сколь-нибудь серьезного бездорожья (поэтому среди ее владельцев не очень-то много рыбаков и охотников), но из наметенных во дворе сугробов она вылезает без особых проблем. Словом, сплошные «семейные ценности».

Ненависть 4: АКП, качество сборки, проблемы с электрикой

С одной стороны, владельцев радует, что при смене поколений конструкторы отказались от оснащения автомобиля роботом Powershift в пользу 6-ступенчатой гидромеханики 6F35. Многие откровенно восторгаются этой коробкой и считают ее лучшей из всех современных шестиступок, созданных американскими инженерами 21 века. Многие, но далеко не все! Нареканий на работу этих коробок тоже хватает.



Во-первых, многие жалуются на «пинки», вибрацию и подергивания при переключении режимов: «При включении режимов R или D на 5 и более секунд ощущается неприятная вибрация. Прочитал инструкцию, это специфика работы коробки, и с этим ничего не сделать». Нередко для того, чтобы справиться с «пинками», нужно навестить сервис и «снять адаптацию». Но есть и такой рецепт: при запущенном двигателе и выжатом тормозе нужно поочередно включить передачи в порядке N, R, N, D, R, D, N с паузой в 4 секунды, находясь на каждой. Повторить этот набор действий дважды, а затем в режиме D проехать порядка 10 км в спокойном режиме со средней скоростью. Этого вполне может оказаться достаточно для приведения коробки в чувство.

Во-вторых, есть нарекания на сам алгоритм работы коробки: «Работа АКП – это тихий ужас! Я не понимаю алгоритма работы этого чуда от сумеречных фордовских гениев. В режиме "Драйв" эта тварь тянет передачи, пока мотор не начинает выпрыгивать из-под капота, а в режиме "Спорт" щелкает их одну за другой. На мой взгляд, все должно происходить с точностью до наоборот!».

Ford Kuga 2013–20

Многих раздражает то, как работает коробка в паре с 2,5-литровым атмосферником: чтобы добиться адекватного разгона, нужно приспособиться нажимать на газ так, чтобы коробка переключилась вниз только одну передачу (либо переключить ее в ручном режиме с помощью подрулевых лепестков), чтобы двигатель не ушел в верхний диапазон оборотов, где он заметно «тухнет». Режим «S» делает связку двигатель-коробка-колеса более жесткой, несколько улучшая динамику, но в целом значимого её прироста все-таки нет. Тем не менее управлять тягой в этом режиме проще, и многие используют его постоянно.



Источником огорчений может быть не только коробка. Например, во многих отзывах их авторы жаловались на неравномерность зазоров и необходимость регулировки дверей. Особенно неприятно это в случае с дверью багажника: «Не устраивает, как закрывается крышка багажника, приходится всегда лупасить… Что потом-то делать? Замок менять?». И во многих отзывах авторы отмечают выход из строя системы бесконтактного открывания багажника.

Ford Kuga 2013–20

Впрочем, это не единственная электронная система, которая может выйти из строя. Вот, например, привычная и, казалось бы, идеально отработанная система очистки лобового стекла: «Впервые познакомился с такой проблемой, как самопроизвольно работающие дворники и омыватель. Ехал в дождливый день, дождь с мокрым снегом, периодически однократно включал дворники и внезапно дворники сами включились в режим максимальной частоты работы, причем одновременно с этим омыватель стекла без перерыва стал лить незамерзайку».



Ford Kuga 2013–20

Или такие странности: например, загорается лампочка подушки безопасности переднего пассажира, причем только при температуре -4॰. Мастера в сервисе ничего поделать не могут – пока доедешь до сервиса, машина прогреется, и индикатор погаснет. Вроде как ни на что не влияет, но ведь бесит! Или нестабильно работающий датчик ремня безопасности – ремень пристегнут, а автомобиль этого не видит. Приходится перепристегиваться несколько раз. Ну и массовые жалобы на качество установленных аккумуляторов. Мало того, что возможны проблемы с зимним запуском, так еще и система старт-стоп, которая автоматически глушит и запускает двигатель на светофорах, отказывается работать при не полностью заряженной батарее.



Любовь 4: Комфорт, в том числе – акустический

Зато к комфорту в салоне Ford Kuga второго поколения – никаких претензий! Владельцам очень нравятся и удобные кресла первого ряда, с достаточной, но не слишком навязчивой боковой поддержкой, поясничным подпором и довольно длинной подушкой. Диапазона регулировок и кресел, и рулевой колонки вполне хватает. По словам водителей, ничего не затекает даже после 20-22 часов за рулем и более чем полутора тысяч пройденных километров. Кое-кто даже утверждает, что он взял Кугу только из-за удобства водительского места!



Ford Kuga 2013–20​

Материалы, которыми отделан салон, качественные, пластик приборной панели – мягкий, массового появления «сверчков» не наблюдается, управление стеклоподъемниками и зеркалами удобное, все под рукой. Но самое главное, подавляющее большинство авторов отзывов в интернете довольны шумоизоляцией и считают, что в этом плане Kuga превосходит как корейских и японских одноклассников, так и тот же Ford Focus. «Первое и самое яркое впечатление – это абсолютное отсутствие звука мотора»; «Действительно, в салоне тихо!»; «Шума мотора при крейсерской скорости не слышно». На самом деле авторы признают, что шум от колесных арок все-таки проникает в салон, особенно на скорости более 110 км/ч, да и при разгоне двигатель все-таки слышно, но даже в этом случае находящиеся в автомобиле люди могут беседовать, не повышая голоса.

А еще практически все авторы отзывов хвалят корректно работающую двухзонную климатическую установку, а также то, как организовано управление потоками воздуха, вплоть до возможности направить отдельный поток на селектор коробки передач.

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Ненависть 3: Эргономические промахи

Конечно, «и на солнце бывают пятна», и кое-какие огрехи в эргономике второго поколения Ford Kuga владельцы всё-таки заметили. Во-первых, в нескольких отзывах упоминается слишком большая разница в высоте, на которой установлены педали газа и тормоза. Привыкнуть к этой разнице можно, но привыкать все-таки надо.



Ford Kuga 2013–20

Несколько человек пожаловались на то, что при включении левого поворотника (то есть при нажатии левого подрулевого рычажка вниз) нередко непроизвольно включается дальний свет, поскольку рычажок сдвигается вперед. Все знают, что при движении в сложных условиях нужно отключать систему ESP, но в случае Ford Kuga для этого не предусмотрено отдельной физической кнопки, а выключение и включение происходит через электронное меню. Кнопка открывания задней крышки багажника находится в узкой нише пятой двери, и не испачкаться при открывании багажника после поездки по грязной дороге просто невозможно (системой бесконтактного открывания дверей оснащались далеко не все комплектации, да и особой надежностью эта система, как уже было отмечено, не отличается).



Селектор автомата слегка перекрывает панель климат-контроля и несколько мешает нажимать на ней кнопки, особенно в положении Parking. Но больше всего нареканий владельцы высказывают в адрес крышки бокса-подлокотника – мол, и расположен он слишком низко для того, чтобы реально управлять машиной, положив на него локоть. Сам подлокотник может выдвигаться вперед, но пока во время поездки на нем лежит рука, он так и норовит съехать обратно в исходное положение. А еще из-за этого подлокотника достаточно сложно попасть язычком ремня безопасности в гнездо замка: «такое ощущение, что надо попасть в щель, как картой в банкомате!».

Ford Kuga 2013–20​

Любовь 3: Обзорность

Зато обзорность с водительского места владельцы Kuga хвалят очень дружно. Обзорность вперед – без нареканий, передние стойки достаточно толстые, но из-за большого угла наклона лобового стекла и достаточно высокой посадки они практически не мешают. При этом в Куге, в отличие от многих легковушек, видно капот и его края, что облегчает маневры в стесненных условиях.



Ford Kuga 2013–20​

Стеклоочистители, которые работают от центра стекла к стойкам, обеспечивают большую площадь очистки. Такое решение, по мнению многих владельцев, лучше традиционного, поскольку лобовое стекло очищается полностью, без куска неочищенного стекла со стороны пассажира. Правда, многие советуют обязательно установить дефлекторы на боковые стекла (без них стекла быстро покрываются грязью, летящей из-под колес идущих впереди машин). Стоит также озаботиться установкой брызговиков колесных арок: изначально они отсутствуют, и в плохую погоду вся грязь из-под колес летит на заднее стекло.



Не вызывает никаких проблем и обзор назад: владельцев радует и размер боковых зеркал, и то, что в каждом зеркале есть полусфера, ну а в самых сложных случаях вам помогут парковочные датчики.

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Единственное, что несколько портит эту благостную картину, это головной свет. В очень многих отзывах авторы пишут, что фарам не мешало бы добавить хотя бы процентов 20 мощности. Можно, конечно, включить противотуманки, но, по словам владельцев, проблему это не решает, поскольку освещают они в основном обочины. Как написал автор одного из отзывов, «без них плохо, но и с ними не "комильфо"».

Ненависть 2: Расход горючего

Любое обсуждение рестайлинговых Ford Kuga II раньше или позже переходит в дискуссию, а то и яростный спор о расходе горючего. Этот вопрос, вне всякого сомнения, можно считать самым болезненным и животрепещущим. Больше всего достается версиям со 150-сильным турбированным «Экобустом» объемом 1,5 литра: «Конский расход, 14-15 л/100 км в городе без пробок, 9-10 литров на трассе в режиме овоща», – возмущается один из владельцев. «Расход однозначно выше, чем у обычного 2,5 л, как ни пробовал экономить – ни разу не было даже близко к показателям из брошюры. Москва-Питер и обратно – 13 л/100 км, город как ни крути – все 20 л»; «Жрёт, Жрёт, Жрёт и ещё раз Жрёт! Это первая моя машина, которая живьем пожирает бензин: по городу – 18-20 литров на сотню, по трассе – 13-14 литров Аи 92»; «Даже на трассе меньше 8,5 л/100 км – нереально, город (без пробок) – 12-15, с пробками – от 17 в бесконечность», – вторят ему другие.



Ford Kuga 2013–20

В случае 2,5-литрового атмосферника таких острых оценок не наблюдается, более того, есть те, кто считает этот мотор весьма экономичным. Но и в этом случае все неоднозначно: «В городе у меня уверенные 16 и более л/100 км при совершенно нормальной езде со скоростью 50-90 км/ч без прыжков со светофоров. За городом, если без гонок – 8-9 л/100 км». Однако в очень многих отзывах пишут, что машины на трассе расходуют 6-7 и даже 5,5 л/100 км! «Не понимаю, как у владельцев Куги расход может быть более 12 л/100 км! Наш автомобиль расходует 9 л/100 км в городском цикле», – пишет в своем отзыве один из владельцев и подтверждает свои слова снимком экранчика бортового компьютера. На самом деле отзывов, в которых владельцы пишут о городском расходе в 10-12 литров, довольно много.

Ford Kuga 2013–20

Но поскольку вопрос этот оказался важным, спорным и животрепещущим, некоторые из владельцев учинили настоящие исследования, и вот что они выяснили. Во-первых, расход в городе очень зависит от манеры езды (что, собственно, и не удивительно), ну а на трассе все определяет скорость. Они приводят такие цифры: 90-100 км/ч – 8-9 л/100 км, 100-120 км/ч – 10-12 л, 120-150 км/ч – не менее 12,5 л/100 км.



Кроме того, расход зависит и от того, каким бензином заполнен бак: «Летом ездили на море, туда залил 95-й, расход 7,7 на сотню. Обратно шел на 92-м, расход 8,3 л/100 км». Доходит до того, что владельцы сравнивают, на какой сети заправок заправились. Ну и последнее замечание: не стоит полностью полагаться на показания бортового компьютера как на истину в последней инстанции, поскольку отклонения этих показаний с реальным расходом, рассчитанным методом «от полного бака до полного бака», по объему залитого топлива и пробегу, может составлять 20-25%!

Любовь 2: Зимняя эксплуатация

Очень много теплых слов владельцы Ford Kuga посвящают эксплуатации автомобиля в зимний период. Особенно рады владельцы версий, оснащенных полным приводом: «Не могу им нарадоваться, тормоз отпустил, газа чуток поддал, и машина без пробуксовки уходит со светофора!». Естественно, самое большое впечатление это производит на любителей марки Ford, которые пересели за руль кроссовера из легковых автомобилей концерна. Заснеженные парковки – не проблема, даже если вы ездите на переднеприводной машине. В этом случае спасает 200 мм дорожного просвета.



Автомобиль достаточно легко заводится на морозе (естественно, при условии исправного аккумулятора) и очень быстро прогревается, чему немало способствуют автоматические жалюзи радиатора. Соответственно, тепло и в салоне: «Зимой на дальние расстояния ездим без курток».

Ford Kuga 2013–20

Ну а если вас застал совсем уж экстремальный холод, то к услугам владельцев автозапуск с одновременным включением обогрева лобового стекла. Кстати, об этой «теплой опции» с восторгом пишут очень многие авторы отзывов: «Включаешь, и через 5 минут стекло оттаивает даже в самые сильные морозы». Нелишним оказывается и подогрев руля, и обогрев сидений с тремя уровнями («на третьем поджаривает уже через 3 минуты, а на первом можно ездить хоть целый день»). Одним словом, и сам Ford Kuga, и его владельцы чувствуют себя зимой вполне уверенно и от холода не страдают.



Ненависть 1: Странные комплектации

Но главный вопрос, который волнует владельцев Ford Kuga II, это вопрос, о чем думали маркетологи Ford, когда планировали комплектации для России? Почему к этому вопросу они отнеслись по принципу советской заводской столовки: «Рыба – с макарошками, котлеты с пюрешкой… Нет, котлеты с макарошками нельзя, и рыбу с пюрешкой тоже нельзя!». Ну вот правда: почему невозможно сочетание полного привода и 2,5-литрового атмосферника, ведь и он, и «Экобуст» имеют одинаковую мощность, равную 150 «лошадкам»?



Многие авторы отзывов склоняются к мысли, что эта диверсия затеяна только для того, чтобы поддержать завод, где выпускают эти моторы: «Был бы доступен вариант 2,5 4х4 – его бы большинство и покупало. Но тогда никто бы не брал 1,5, поэтому фордовцев понять можно». В общем, если бы у них была комплектация 2,5 на автомате с полным приводом, это была бы действительно интересная машина. Потому что без полного привода в наших условиях, конечно, обойтись можно, но регулярно возникают ситуации, когда все ведущие колеса оказываются отнюдь не лишними. Ну вот хотя бы зимой… А с другой стороны, получается, что никаких особых преимуществ у турбомотора Ecoboost перед старым добрым атмосферником Duratec и нет: расход горючего – больше, надежность и ресурс – меньше, обслуживать нужно в два раза чаще… Разве что ровная тяга в диапазоне от 1600 до 4000 оборотов.

Ford Kuga 2013–20

А ведь есть еще и вопрос надежности: «На пробеге 19 000 км прям как в сказке про Золушку двигатель превратился в трехцилиндровый атмосферник, что само по себе уже дает те еще ощущения от поездки, особенно в совокупности с АКП, не понимающей, что двигатель уже не тот, за который себя выдавал... ». В Интернете историй такого рода – сколько хочешь.



Только ведь многим и 2,5-литровый атмосферник с автоматом кажется ленивым и медлительным: «Я купил Кугу осенью 2018 г., проездил 4 месяца и продал. Больше не смог. Унылое и тупое барахло».

А еще – это не все странности с комплектациями. Ну вот например, почему, когда Ford еще был на рынке, и автомобиль можно купить в салонах, можно было заказать панорамную крышу в комплектации Titanium, но только в случае полноприводных машин с Экобустом, а этой же комплектации с атмосферником панорамная крыша не полагалась? Какая связь между крышей, трансмиссией и двигателем, ведомо только маркетологам Ford…

Любовь 1: Подвеска и управляемость

Что же, можно ругать прожорливость автомобиля, сетовать на дороговизну содержания, на не слишком яркую динамику… Но практически во всех отзывах звучат восторги в адрес управляемости Ford Kuga и похвальные оценки работе подвески.



«Четко держит траекторию в поворотах на скорости»; «Она сделана так, чтобы ты наслаждался вождением»; «Ввинчивается в поворот – и как по рельсам!». Собственно, ничего удивительного в этом нет: автомобиль построен на той же платформе Ford Global C, что и Focus III. Не случайно очень многие авторы отзывов пересели на Кугу именно с третьего Фокуса, и именно с ним они сравнивают поведение своих автомобилей на дороге и находят ощущения от управления этими автомобилями весьма схожими: «Подвеска такая же сбитая, как и на ФФ3, хотя Куга чуть мягче. Крены минимальны»; «Мягкая, комфортная, но при этом управляемая, и очень хорошо управляемая! По ощущениям – как будто управляешь Фокусом»; «По управляемости – тот же Фокус, только просвет 200 мм. Раскачки в поворотах чуть больше, но все равно идет очень уверенно».

Ford Kuga 2013–20

В своих отзывах авторы сравнивают работу подвески с хорошо накачанным упругим мячиком: «Пару раз залетел на 100 км /час на довольно длинную поперечную волну на асфальте. Думал, сейчас выкинет с трассы, но нет, умные системы курсовой устойчивости отработали на пятерку, автомобиль даже не повело, да и подвеска отработала эти и другие неровности просто отлично».



Нет никаких претензий и к настройкам электроусилителя рулевого управления: «Электроусилитель руля в хорошем балансе, руль не пустой, информативность на хорошем уровне, рулится остро, с огоньком»; «Руль прогнозируемый, подруливать не приходится. При наборе скорости "тяжелеет"». Есть, конечно, и такие, кто хотел бы, чтобы подвеска была более жесткой, а посему считает, что для трассы Kuga подходит не очень хорошо. Но даже они признают, что в городе автомобиль «чувствует себя как рыбка в море». А что еще можно хотеть от семейного городского кроссовера?

Ford Kuga 2013–20