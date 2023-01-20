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  • MegaRexx MegaRaptor 7: трёхрядный пикап-внедорожник на базе Ford F-250 Super Duty

MegaRexx MegaRaptor 7: трёхрядный пикап-внедорожник на базе Ford F-250 Super Duty

20.01.2023 896 0 0

Американское тюнинг-ателье MegaRexx Trucks из штата Северная Каролина специализируется на хардкорном тюнинге больших американских пикапов (в основном марки Ford) и делает из них необычные конверсии, такие как MegaRaptor 7.

В позапрошлом десятилетии в гамме Ford был тяжёлый внедорожник Excursion на базе пикапа F-250, но он просуществовал только на протяжении одного поколения, на выпуск преемника руководство «синего овала» так и не решилось, сегодня потребность потребителей во внедорожниках-гигантах удовлетворяют разнообразные тюнинг-ателье.

Компания MegaRexx Trucks исповедует типично американский подход к тюнингу — грубый, масштабный и заметный, что называется, издалека. Специалисты MegaRexx улучшают, как им кажется, внешний вид американских пикапов и их возможности на бездорожье, а новинка под названием MegaRaptor 7 обещает вдобавок новый уровень практичности, потому что это своего рода трансформер.

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За основу взят Ford F-250 Super Duty Crew Cab Lariat 4x4 прошлого поколения (новое поколение тяжёлых пикапов Ford дебютировало минувшей осенью), на выходе получился пикап-внедорожник повышенной проходимости с трёхрядным салоном. Третий ряд размещён непосредственно в кузове, в случае опрокидывания седоков защитят кастомные боковые дуги безопасности из стали, к ним же крепятся пристяжные ремни.

От непогоды защитит съёмный стеклопластиковый кунг с большими боковыми окнами, с ним MegaRaptor 7, по сути, является 7-местным внедорожником, потому что перегородки между кузовом и кабиной нет. Во втором ряду установлены два индивидуальных кресла, между которым есть довольно широкий проход на третий ряд. Если MegaRaptor 7 понадобится в роли пикапа, то кунг можно снять, а сиденья третьего ряда сложить с помощью электропривода. В крыше кабины есть панорамный люк со сдвижной секцией.

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Ходовая часть исходного пикапа практически полностью переделана: увеличен дорожный просвет, расширена колея, установлены более длинные и более крепкие рычаги подвески, регулируемые амортизаторы King с внешними резервуарами, 4,5-дюймовые пружины Icon спереди и 5-дюймовые многолистовые рессоры сзади с регулируемыми упорами, новые стабилизаторы поперечной устойчивости и новая рулевая рейка. 20-дюймовые составные колёса MRAP обуты в «зубастые» грузовые шины Michelin XZL размерности 395/85 R 20. С учётом всех переделок заново откалиброван спидометр.

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Внешний апгрейд, кроме того, включает новые стальные бамперы с формой, улучшающей геометрическую проходимость (в передний встроен кенгурятник и 40-дюймовая светодиодная панель), новый капот и новую радиаторную решётку. Новые крылья увеличивают ширину автомобиля на 9 дюймов (23 см) с каждого бока, для удобства входа/выхода установлены подножки с порошковым покрытием.

Силовой агрегат — стандартный: 6,7-литровый турбодизель Ford Power Stroke V8 (482 л.с., 1424 Нм) в паре с 10-ступенчатым гидромеханическим «автоматом».

Показанный на фотографиях демо-образец MegaRaptor 7 стоит 169 950 долларов и он уже продан, однако по запросу компания MegaRexx Trucks готова изготовить ещё один или несколько экземпляров с учётом индивидуальных пожеланий заказчика.

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