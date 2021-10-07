Семейные авто ×

Новый кросс-универсал Hyundai Sonata: каким он может быть

07.10.2021 144 0 1

Пару месяцев назад мы представляли, каким может быть седан Hyundai Sonata в кросс-версии, сегодня же покажем, как может выглядеть наиболее практичная модификация популярной корейской модели – универсал повышенной проходимости.

 

Соната ведёт свою историю с 1985 года, сегодня выпускается уже восьмое поколение седана, премьера которого состоялась в 2019 году. Все эти годы модель выпускалась исключительно в кузове седан, однако в последние пару лет периодически ходили слухи о том, что может появиться и вариант с кузовом универсал. Пока никаких официальных подтверждений этому нет, но расширение модельной гаммы за счёт подобного автомобиля явно бы способствовало повышению продаж Сонаты, особенно в Европе. А если сделать и его кросс-версию, то такая модель явно бы нашла почитателей во всём мире, учитывая всё возрастающий интерес к классу кроссоверов.

Представленный на рендерах автомобиль получил существенно увеличенный дорожный просвет, достигнутый в том числе и установкой колёс большего диаметра – помимо прочего, это положительно влияет и на внешний вид автомобиля, который теперь смотрится менее тяжеловесно. Появились накладки на колёсные арки, пороги и нижнюю часть бамперов, которые получили немного изменённый дизайн.

Sonata на разных рынках оснащается различными вариантами двигателей. Так, на домашнем рынке в Корее седан предлагают с 2-литровым атмосферным мотором нового семейства SmartStream мощностью 160 л.с. в бензиновой и 146 л.с. в газовой версии. Также там есть 180-сильный турбомотор 1.6. В США седан можно приобрести с 194-сильным атмосферным бензиновым2.5 GDI.

Стандартный седан Hyundai Sonata VIII
1 / 3
Стандартный седан Hyundai Sonata VIII
2 / 3
Стандартный седан Hyundai Sonata VIII
3 / 3

Сегодня в России Sonata восьмого поколения предлагается с двумя двигателями, базовым из которых является 150-сильный 2.0 – от 1 799 000 рублей. Более мощный вариант с мотором 2.5 развивает 180 л.с. и оценивается минимум в 2 029 000 рублей. Все модификации комплектуются передним приводом и 6-ступенчатым «автоматом».

Напомним, в прошлом месяце компания Hyundai представила бюджетный паркетник Casper.  

универсал кроссовер рендеры "Колёса.ру" новинки семейные авто Hyundai Hyundai Sonata

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Сапун: что это такое, как он работает и нужно ли его обслуживать? В автомобилях есть немало крошечных деталек-работяг, функционирование которых совершенно незаметно для водителя, но важность их значительна, а выход из строя порой приводит к серьезным пробл... 158 0 0 07.10.2021
Статьи / Авто с пробегом Citroen Berlingo I с пробегом: кузов не может быть целым, а электрика не так уж и проста Новый Ларгус даже в «голой» базовой комплектации к осени 2021 года подорожал уже до без малого 800 тысяч рублей. Подержанный Citroen Berlingo или Peugeot Partner можно с лёгкостью найти за 3... 964 0 1 06.10.2021
Статьи / Авто недели С атмосферником и автоматом, но не Camry: стоит ли покупать Ford Mondeo V за 1,5 миллиона Пока большинство покупателей гонится за кроссоверами, кто-то по привычке ищет седан. А с седанами история обычно даже проще: он должен быть помоложе и побольше. И, разумеется, не слишком дор... 6873 3 1 06.10.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Синий салон, идеальные тормоза и 68 сил: опыт владения ИЖ-Комби 1988 с пробегом 3000 км История обретения этого автомобиля – типичная история «капсулы времени», хоть авто-мелодраму снимай для кинотеатра в Радиатор-Спрингс! Машина, обнаруженная в гараже с заваренными воротами, с... 59532 8 33 10.06.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Назад в 1968-й: опыт владения Chevrolet Camaro SS Есть мнение, что Camaro XXI века хорош только тем, что дети узнают в нём «Бамблби» из «Трансформеров», а девушки чувствуют во владельце настоящего мачо. А так, мол, он «ненастоящий», дёшево... 34712 10 18 13.05.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Изогнутый дисплей, 10 ступеней АКП и 6,6 секунды до 100: тест обновлённого Cadillac Escalade «Когда нефть на планете подойдет концу, последние выжатые из нее капли бензина сгорят в V12. Спорим?». Давным-давно мне посчастливилось побывать в Германии на юбилее 12-цилиндрового мотора B... 28960 8 4 25.06.2021
Обсуждаемое
77 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings