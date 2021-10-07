Пару месяцев назад мы представляли, каким может быть седан Hyundai Sonata в кросс-версии , сегодня же покажем, как может выглядеть наиболее практичная модификация популярной корейской модели – универсал повышенной проходимости.

Соната ведёт свою историю с 1985 года, сегодня выпускается уже восьмое поколение седана, премьера которого состоялась в 2019 году. Все эти годы модель выпускалась исключительно в кузове седан, однако в последние пару лет периодически ходили слухи о том, что может появиться и вариант с кузовом универсал. Пока никаких официальных подтверждений этому нет, но расширение модельной гаммы за счёт подобного автомобиля явно бы способствовало повышению продаж Сонаты, особенно в Европе. А если сделать и его кросс-версию, то такая модель явно бы нашла почитателей во всём мире, учитывая всё возрастающий интерес к классу кроссоверов.

Представленный на рендерах автомобиль получил существенно увеличенный дорожный просвет, достигнутый в том числе и установкой колёс большего диаметра – помимо прочего, это положительно влияет и на внешний вид автомобиля, который теперь смотрится менее тяжеловесно. Появились накладки на колёсные арки, пороги и нижнюю часть бамперов, которые получили немного изменённый дизайн.

Sonata на разных рынках оснащается различными вариантами двигателей. Так, на домашнем рынке в Корее седан предлагают с 2-литровым атмосферным мотором нового семейства SmartStream мощностью 160 л.с. в бензиновой и 146 л.с. в газовой версии. Также там есть 180-сильный турбомотор 1.6. В США седан можно приобрести с 194-сильным атмосферным бензиновым2.5 GDI.

Стандартный седан Hyundai Sonata VIII 1 / 3 Стандартный седан Hyundai Sonata VIII 2 / 3 Стандартный седан Hyundai Sonata VIII 3 / 3

Сегодня в России Sonata восьмого поколения предлагается с двумя двигателями, базовым из которых является 150-сильный 2.0 – от 1 799 000 рублей. Более мощный вариант с мотором 2.5 развивает 180 л.с. и оценивается минимум в 2 029 000 рублей. Все модификации комплектуются передним приводом и 6-ступенчатым «автоматом».

Напомним, в прошлом месяце компания Hyundai представила бюджетный паркетник Casper.