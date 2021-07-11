Корейский седан весьма популярен на российском рынке, а в своём классе он один из лидеров продаж. Автомобиль предлагается пока в одной-единственной версии кузова, мы же решили представить модный ныне кросс-вариант модели.

Sonata является одной из старейших моделей компании, ведь первое поколение седана появилось в 1985 году. Сегодня на конвейере уже восьмая генерация модели, премьера которой состоялась в 2019 году. Соната хорошо прижилась на российском рынке: её часто используют в такси, также седан неплохо подходит на роль семейного автомобиля. По итогам продаж первого полугодия 2021 года (согласно данным агентства «АВТОСТАТ») корейский седан занимает третье место с сегменте D с результатом 4 012 проданных экземпляров. Благодаря оригинальному внешнему виду новая Sonata привлекает больше активной молодёжной аудитории, которой наверняка пришёлся бы по вкусу и более универсальный вариант автомобиля.

Изображённый на рендерах седан получил существенно увеличенный дорожный просвет, который достигнут в том числе и установкой колёс большего диаметра. На порогах и колёсных арках появились накладки из черного пластика, также автомобиль получил новые бампера с декоративными серебристыми вставками. Помимо прочего, такие внешние изменения позволяют немного уменьшить тяжеловесность кузова стандартного седана.

Sonata построена на новой модульной платформе третьего поколения, созданной компаниями Hyundai и Kia. По заявлениям производителя, она на 10% прочнее и на 55 кг легче платформы предыдущего поколения за счёт использования высокопрочных сталей. На разных рынках седан предлагается с различными вариантами моторов. Например, в Корее он оснащается 2-литровым «атмосферником» нового семейства SmartStream, который выдаёт 160 л.с. в бензиновой версии и 146 л.с. в газовой, также на домашнем рынке можно выбрать турбомотор 1.6 мощностью 180 л.с. На рынке США предлагается 2,5-литровый атмосферный двигатель GDI с непосредственным впрыском топлива, развивающий 194 л.с.

Стандартный седан Hyundai Sonata восьмого поколения 1 / 3 Стандартный седан Hyundai Sonata восьмого поколения 2 / 3 Стандартный седан Hyundai Sonata восьмого поколения 3 / 3

Что же касается российского рынка, то здесь базовый седан оснащается бензиновым 2-литровым 150-сильным атмосферным мотором, цена в минимальной комплектации составляет 1 759 000 рублей. Есть также более мощный 180-сильный вариант, который комплектуется двигателем объёмом 2,5 литра. Все версии имеют передний привод и 6-ступенчатый «автомат» от предыдущего поколения Сонаты (на других рынках седан комплектуют 8-ступенчатой трансмиссией).

Кстати, ранее мы выясняли, стоит ли покупать Hyundai Sonata 6 поколения (YF).