Судьба Hyundai Sonata NF, а затем и YF в России была не слишком завидной, потому как они продавались параллельно с более старым и доступным EF, локализованным к тому же в Таганроге. До имиджа немецких и японских машин Sonata YF ещё не доросла, а дешёвой уже быть перестала, поэтому продажи никогда не были рекордными. Справедливо ли это с точки зрения потребительских качеств?

Истоки и техника



Название Sonata появилось в гамме легковых автомобилей корейской марки Hyundai в 1985 году. Фактически это была модель Ford Cortina Mk V, которую Hyundai производил по лицензии, слегка облагороженная рукой Джорджетто Джуджаро. С тех пор название Sonata закрепилось за среднеразмерными семейными автомобилями марки (сегмент D). Сегодня на рынке присутствует уже восьмое поколение модели, но нас в данном случае интересует шестое, выпускавшееся с 2009 по 2014 год.

Hyundai Sonata 1985–87

В Южной Корее продажи Sonata с заводским кодом YF начались в конце 2009 года, тогда же состоялась официальная премьера модели на автосалоне в Лос-Анджелесе. К тому времени концерн Hyundai-Kia осуществлял активную программу захвата мировых рынков, и сборка автомобиля была налажена на трех заводах: в корейском Асане, в США (город Монтгомери, штат Алабама) и в Пекине. На большинстве рынков седан продавался как Sonata, однако в Австралии, Новой Зеландии, Сингапуре и Южной Америке модель имела обозначение i45.



Sonata стала второй моделью Hyundai, во внешнем облике которой была воплощена концепция «струящегося дизайна», придуманная Андрэ Хадсоном. Интересным дизайнерским решением стала панорамная стеклянная крыша, предлагаемая в качестве опции в топовых комплектациях. Разработка этого автомобиля, построенного на платформе Hyundai-Kia Y6, заняла четыре года и обошлась концерну в 372 миллиона долларов.



С технической точки зрения автомобиль представлял собой достаточно типичный переднеприводный седан. Передняя подвеска – стойки McPherson, задняя – многорычажная. На различных рынках Hyundai использовал разные варианты двигателей семейств Nu, Theta и Theta II, однако в Россию официально поставлялись только атмосферные бензиновые моторы с многоточечным впрыском Theta II MPI: G4KD объемом 2,0 литра и мощностью 150 л.с. или 178-сильный G4KE объемом 2,4 литра. Все эти двигатели были разработаны группой Global Engine Alliance, в которую, помимо Hyundai, входили концерн Chrysler и компания Mitsubishi. В паре с моторами могла работать либо 6-ступенчатая механика, либо 6-ступенчатый автомат.



Официальные поставки Sonata YF на российский рынок продолжались относительно недолго, с 2010 по 2012 год. Затем маркетологи марки решили, что в нашей стране будет уместней продавать одноплатформенную, но более «европеизированную» модель i40, а не претерпевшую небольшой фейслифт Сонату.

Hyundai i40 2011–15

На сегодняшний день седаны этой модели продаются на вторичном рынке по цене от 530-600 тысяч рублей (за автомобили 2010 года), а за машины, выпущенные в 2012-м, могут попросить от 850 000 до 1 050 000 рублей. Таким образом, покупка шестой Сонаты может неплохо вписаться в бюджет, но прежде чем решиться на приобретение такого автомобиля, стоит посмотреть, что пишут о нем его владельцы. Ситуацию с проблемами предыдущего поколения, которое, кстати, собиралось и у нас на ТагАЗе, мы относительно недавно рассмотрели вполне подробно. Теперь изучим досье Сонаты за номером шесть.



Ненависть #5: Имидж

Давайте не будем отрицать очевидного. У автомобилей корейских марок может быть масса разнообразных достоинств, они могут в разы обгонять по продажам своих конкурентов, особенно – в массовом сегменте, но по такому неуловимому показателю, как «престижность», Hyundai и Kia пока что не дотягивают до японцев, не говоря уж о немцах. Sonata в этом плане – не исключение. Купив старенький немецкий седан D-класса, вы рискуете приобрести постоянную головную боль, тесные связи в сервисах, дыру в кармане, но вместе с этим вы получаете и уважительные взгляды соседей по гаражу. Ну как же, у него Audi, BMW, Volkswagen, Mercedes…



Hyundai Sonata 2009–15

За покупкой куда более молодой и вполне живой Hyundai Sonata запросто последует масса вопросов в стиле «Ты что, Mazda 6 или Honda Accord не смог найти?» и «Как это вообще можно за Хёндэ такие бабки выложить?». В общем, российский менталитет пока еще не одобряет покупку автомобиля корейских марок в целом и Hyundai в частности за суммы, сопоставимые с ценами на европейцев, и все тут! И этот фактор, серьезно влияющий на ликвидность, стоит учитывать при покупке, если вы не планируете ездить на автомобиле до тех пор, пока он окончательно не потеряет способность к самостоятельному передвижению. В итоге можно столкнуться с такими высказываниями: «Больше я машину с таким значком на решетке за такие бабки не куплю».



Опять же, по своему характеру и ходовым характеристикам Sonata не вписывается в представления о «пацанском автомобиле». Убитая в хлам пятерка BMW – это по-пацански, и даже Lada c «рычалкой» – по пацански, а Соната – нет!



Этот автомобиль вписывается в потребности прагматичных людей среднего возраста, умеющих считать деньги и знающих им цену, которых уже совершенно не волнуют разнообразные «понты», зато интересует возможность с комфортом доставить семью из точки А в точку Б. Таких людей совершенно не волнует, что кто-то презрительно назовет их машину «Солярисом на стероидах» (а в некоторых ракурсах эти автомобили действительно похожи), зато радует оснащенность и стоимость владения.



Любовь #5: Дизайн

Не стану утверждать, что Hyundai Sonata YF заслуживает места в музее современного технического искусства, тем более что внешность автомобиля нравится не всем. Кто-то может посчитать ее слишком «азиатской», кого-то вообще раздражает стиль «струящегося дизайна», так что пластика боковин и изломы на облицовке радиатора кажутся им слишком вычурными. Но стоит признать, что подавляющее большинство отзывов в интернете написано людьми, которые приняли решение о покупке именно «глазами».

«Я раньше ровно относился к корейскому автопрому, вернее, никак не относился, пока не купил Сонату. Выбирал глазами, на технические характеристики не смотрел». «Смотрится действительно хорошо, внешний вид ИМХО – сильная сторона этой машины. Корейцы научились делать красивые авто – это факт». «Машина, если сказать “очень красивая”, это это значит – ничего не сказать. И дизайн, и экстерьер и интерьер, приводят в восторг».



Hyundai Sonata 2009–15

Многие признают, что окончательное решение предопределили эстетические предпочтения супруги: «Модель понравилась жене просто как красивый автомобиль. Единственное, выбрал я черный цвет – для себя, а она хотела белый».



В любом случае Hyundai Sonata 6-го поколения смело можно называть очень гармоничным автомобилем, причем даже сегодня выглядящим вполне современно. Более того, оформление передней части машины кажется мне более оригинальным, нежели принятый сегодня корпоративный стиль с шестиугольной решеткой.



Ненависть #4: Обзорность

Увы, за все приходится платить, в том числе – за красоту. Большой наклон лобового стекла, придающий облику автомобиля стремительность, в сочетании с широкими и массивными передними стойками (куда же деваться от заботы о безопасности!) – все это приводит к тому, что в отзывах постоянно звучат жалобы на обзорность.



«Широкая стойка, которая мешает обзору. Приходится при правом повороте крутить головой и вытягивать шею, особенно в тёмное время суток». «Плохая видимость боковым зрением из-за слишком широких стоек лобового стекла». «Обзорность не на высоте. Бывает так, что при повороте направо или налево замечаешь пешехода в последний момент, так как его скрывали неуклюже широкие стойки». Такого рода высказываний не просто много, а очень много.



Не лучше обстоят дела и с обзорностью назад: из-за купеобразного силуэта заднее стекло также сильно завалено, и в небольшое салонное зеркало толком ничего не видно. Ситуацию спасает камера заднего вида и очень крупные боковые зеркала. Они действительно существенно больше, чем у других седанов сегмента D. Но, как всегда, "одно лечим, другое калечим": зеркала эти расположены так, что только усугубляют проблему с обзором вперед/ в сторону: «Иногда реально пару человек скрываются за комбинацией стойка-зеркало, и ненароком можно им по ногам-то и проехать».

Hyundai Sonata 2009–15

Не самым лучшим образом сказывается на обзорности и аэродинамика: грязь с наших дорог ложится на боковые стекла аккурат так, чтобы не было видно зеркал, да и сами зеркала исправно собирают на себя дорожную грязь. А ее, этой грязи, на наших дорогах – с избытком, особенно зимой, после обработки противогололедными реагентами.



Плюс ко всему, комплектации Sonata YF с автоматически складывающимися зеркалами часто не имеют подогрева этих зеркал! Причем ситуация парадоксальная: нагревательные элементы есть, а подогрева нет. Из-за конструкторского просчета проводу, идущему к нагревательным элементам, не хватило 5 см длины!



Добавьте к этому очень быстро загрязняющиеся фары (и опять аэродинамика, будь она неладна!). И как решать эту проблему – непонятно, поскольку омывателей для фар не предусмотрено.



Не улучшает обзорность и невнятная работа датчика дождя: «То машет по практически сухому стеклу, как сумасшедший, то хочется заорать: ну давай, махни уже, не вижу ни шиша!!!». Чувствительность датчика регулируется на правом подрулевом переключателе, но регулировка, как мне кажется – функция бесполезная, ездить в дождь всё равно приходится в самом "чутком" положении». Одним словом, обзорность никак нельзя отнести к числу достоинств модели, и к ней придется привыкать.



Любовь #4: Вместительность и комфорт салона

А вот объем, комфорт и оснащение салона отнести к числу достоинств очень даже можно! Во-первых, как говорится, «размер имеет значение». Sonata – автомобиль достаточно широкий, и на заднем диване не будет слишком тесно даже трем здоровенным мужикам. Достаточно и пространства для ног: «Мой рост два метра и вес 115 кг, и я действительно могу удобно расположиться в этом автомобиле. За мной при этом может сидеть человек средней комплекции, если же сидит жена ростом 1,6 м, то она и ногу на ногу закинет». Даже откровенные хейтеры, которые совсем уж не сошлись характерами с Сонатой номер шесть, пишут: «Салон большой и просторный, кузов симпатичный. К моему большому сожалению, на этом плюсы этого автомобиля закончились».

Hyundai Sonata 2009–15



Вполне устраивает владельцев и объем багажника. Он равен 463 литрам (и в багажник полностью помещается комплект из четырех колес на дисках) плюс в случае необходимости спинки задних сидений можно сложить, объединив объем багажника с внутренним пространством салона. В итоге владельцы пишут: «Однажды ездили на море: четверо взрослых и четыре ребёнка плюс куча вещей в багажнике!». «Для семьи с двумя детьми – огонь авто, и не нужен универсал!».



Правда, есть определенные нарекания на доступ в багажник и к заправочной горловине в зимнее время года: «Кнопки открывания лючка бензобака и багажника просто убивают, в темноте фиг угадаешь, куда нажать, я даже спустя год эксплуатации с этим делом косячу. Привод у них, кстати, электрический, и посадив аккумулятор (при этом имея замерзший замок на багажнике), в него не попадешь».



Даже в предмаксимальных комплектациях Sonata богата функционалом и оснащением. Авторы отзывов пишут, что в ней есть все что необходимо, и даже больше: электрорегулировка и подогрев сидений, складываемые зеркала, затемняющееся зеркало заднего вида, запуск двигателя с кнопки и бесключевой доступ, обогрев всех сидений (включая задние), сабвуфер, чейнджер на 6 дисков, атермальное остекление, подрулевые «лепестки» ручного переключения скоростей, оптитронная панель (некоторые её ругают за яркость, но на самом деле подсветка регулируется, а дисплей медиасистемы выключается, просто надо все же иногда инструкции читать). Есть и встроенная навигация, но про нее почему-то никто ничего не пишет – видимо, она и не восхищает, но и не раздражает.



Из недостатков оснащения можно упомянуть разве что отсутствие подогрева руля (все уже привыкли, что эта функция есть даже в бюджетных моделях), штатного Bluetooth, а также то, что кнопки открытия лючка бензобака, багажника, регулировки зеркал, открытия дверей и складывания зеркал не имеют подсветки.



Hyundai Sonata 2009–15

Во многих отзывах авторы отмечают высокое качество материалов салона – мол, автомобилю 8-9 лет, а перфорированная кожа на сиденьях в отличном состоянии, и хвалят сам профиль сидений и их удобство. Особенно нравится пневматическая регулировка поясничного подпора: «У меня до этого в машине в сидении был валик, которым можно было подпирать спину, приводя его в одно из предустановленных положений – лучше, чем ничего, но от ревматизма зимой это не спасало. Здесь же в сидении надуваемая с помощью электроприводов подушка – просто замечательная вещь».



А вот боковой поддержки откровенно не хватает, и в быстрых поворотах или круговом движении, по словам авторов, болтаешься туда-сюда. Но на трассе водитель чувствует себя просто отлично, и усталости в дальних поездках не ощущаешь.



Из нареканий к качеству материалов можно упомянуть только быстро затирающийся кожаный руль и некоторые кнопки. Но вот в оценке качества сборки салона авторы отзывов очень сильно расходятся. Кто-то утверждает, что в этом плане Sonata – это чуть ли не эталон, и что даже через семь лет после покупки они не слышат салоне ни одного сверчка, другие жалуются на то, что замучились с ними бороться, и что зимой эти зловредные салонные насекомые размножаются особенно активно.



Одни считают, что главным источником сверчков является панорамная стеклянная крыша: «Весь основной скрип, присутствующий в салоне, исходит именно от неё. Чем я её только не мазал, побывал на всех центрах в городе, итог один – неисправимо». Другие уверяют, что никаких скрипов эта самая крыша не издает, зато придает салону особую воздушность и шарм, а оснащенный тонированной крышей белый автомобиль выглядит особенно эффектно.



Ненависть #3: Динамика, расход в городе

Нужно сказать, что владельцы не слишком склонны восторгаться динамикой автомобиля, особенно со 150-сильным двухлитровым мотором. В городе этого двигателя вполне хватает для того, чтобы не чувствовать себя чужим на празднике жизни, но вот на трассе уже ощущается недостаток тяги: «Двигатель 2,0 слабоват. Если бы была на автомате, то вообще, наверное, была бы мертвая на обгонах по трассе и в горку». «Двух литров, конечно, маловато, особенно при полном салоне народа и заполненном багажнике».



Версия с 2,4-литровым мотором G4KE в этом плане выглядит несколько лучше, но и она, как пишут авторы отзывов, «не зажигалка и не гоночный болид». Впрочем, обе версии мотора обеспечивают вполне уверенное перемещение на скоростях 120-150 км/ч.

Hyundai Sonata 2009–15

Единственная (и очень редкая в нашей стране) версия, о динамике которой пишут исключительно с восторгом и придыханием, это модификация с 274-сильным турбомотором: «После сотни это просто вввввауууу – как она прёт, ей просто давай и давай, ощущение со 100 до 200 как с 0 до 100!». Владельцы таких раритетов отмечают, что их машинам отчаянно не хватает полного привода, поскольку на старте с места они только и делают, что шлифуют асфальт, а зимой нажимать на акселератор и вовсе бесполезно. Но, как я уже сказал, такие машины – большая редкость.



Те, кого совсем уж не устраивает размеренная езда, ставят джеттер и перепрошивают программу управления двигателем. В результате этих манипуляций (которые обходятся в 15-20 тысяч рублей) мощность двигателя возрастает до 215 л.с, и автомобиль начинает вести себя так, будто под капотом не двухлитровая «четверка», а вполне солидный V6. Правда, растет и расход горючего, причем как минимум на 3-4 литра на сотню, а он и так вызывает некое неудовольствие.

И если расход на трассе владельцев вполне устраивает – для двухлитрового мотора и для версии с двигателем 2,4 л он составляет 7,2-7,5 л/ 100 км при скорости 90 км/час и порядка 8 л при скорости 120 км/час с обгонами, то вот городской аппетит двухлитрового двигателя многим кажется чрезмерным: «Автомобиль покупался для жены, и ездила она по городу. В этом режиме расход был высоким, до 14 литров». И вот ведь что интересно: если верить цифрам, которые публикуют владельцы в своих отзывах, то аппетит версий с 2,4-литровым мотором в городе оказывается ощутимо меньше, не более 10-11 литров на сотню.



Hyundai Sonata 2009–15

Возможно, именно по этой причине отзывов владельцев 2,4-литровых «Сонек» в интернете много, а вот предложений на вторичном рынке – не очень. И авторы некоторых отзывов прямо пишут, что нужно брать только 2,4 G4KE, поскольку, во-первых, для него не характерны некоторые проблемы, свойственные мотору объемом 2,0 литра (например, масложор), а во-вторых, двухлитрового двигателя этому автомобилю просто не хватает. Впрочем, у них хватает и оппонентов, утверждающих, что для повседневной езды, особенно в городе, возможности двигателя 2,0 вполне достаточны, разницу до 120-130 км/ч почувствовать сложно, так что и смысла переплачивать за 2,4 тоже нет.



Любовь #3: Плавность хода

Но если для вас ездовой комфорт и плавность хода куда важней динамики, то вы вполне можете сойтись характерами с Sonata YF. «На дороге чувствуешь себя капитаном корабля, машина не едет, а плывёт! Конечно, хотелось бы клиренс побольше (на рыбалку далеко не залезешь), но тогда не будет такой мягкости хода». «Комфорт на высоте! Подвеска мягкая, сидишь в удобном кресле, слушаешь хорошую музыку... Так что при одном значительном минусе есть масса других плюсов, да и жена машиной довольна, а это немаловажно».

Склонные к аналитике владельцы отмечают, что максимальная мягкость хода отмечается на штатных 16-дюймовых дисках и что в таком случае автомобиль по этому параметру ничем не уступает Toyota Camry.

Hyundai Sonata 2009–15

Но вот на 18-х дисках с шинами 45-го профиля характер автомобиля резко меняется. Лежачих полицейских автомобиль проглатывает достаточно плавно (естественно, на небольшой скорости), но все стыки чувствуются, а на скорости более 120 км/ч Sonata и вовсе превращается, по словам авторов отзывов, «в табуретку на колесах», и при наезде на любой бугорок ощущается жесткий удар, причем отчетливо чувствующийся на руле. Но на меньшей скорости, до 110-120 км/ч, едешь вполне комфортно.



Общее ощущение плавности поддерживает и исключительно плавная работа шестиступенчатой гидромеханики: «Отличная работа коробки, не слышно переключений». «Работа коробки выше всяких похвал: не тупит, знает, что такое кикдаун, и очень плавно переключается. За рулем не могу определить, на какой передаче сейчас едет машина».



Ненависть #2: Управляемость

Естественно, если в одном месте прибыло, то в другом – убыло… Плавность хода оборачивается не самой лучшей управляемостью, которую большинство владельцев в лучшем случае оценивают как «среднюю» или «приемлемую». Но очень многие считают, что с этим вопросом у шестой Сонаты большие проблемы.



«Машина валкая, не для гонок и шашечек». «Управляемость плохая (для тех, у кого есть с чем сравнивать), развесовка не на высоте, легкая корма приводит к избыточной поворачиваемости». «Что крайне не понравилось, так это управляемость. По городу и без резких движений – всё нормуль, и набор скорости хорош, но при первом обгоне чуть, простите, не обгадился: машина крайне валкая и плохо держит дорогу». Владельцы жалуются, что даже при не слишком резких перестроениях, причем при отсутствии колейности, руль нужно держать со всей дури, что реактивного усилия на руле – ноль, что уверенно можно ехать только на скорости 90-100 км/ч, без прыжков из ряда в ряд. По их словам, на высокой скорости машина ведет себя на трассе «как обезьяна с гранатой», рыскает, кренится… Словом, уверенности никакой, а руль и машина – это два разных организма, которые вместе не встречаются. «Не дай вам Бог чихнуть за рулем, наехать на маленький камушек или столкнуться с крупным комаром – наверняка развернет! На скорости более 160 водить не очень приятно, это постоянное напряжение, руки должны вцепиться в руль до вмятин, волосы дыбом, взгляд на дорогу и не моргать, по спине холодный пот – короче, не для гонок эта машина!».

Hyundai Sonata 2009–15

Впрочем, есть и несогласные, которые утверждают, что да, на штатных колесах с дисками R16 об управляемости можно забыть. Но достаточно установить приличные низкопрофильные шины на 18-х дисках, как все встанет на свои места, и автомобиль превратится чуть ли не в болид, причем подтверждают они это своими рассказами о поездках по горным серпантинам. А еще многим нравится маневренность Sonata YF и поведение автомобиля на узких городских улицах и тесных парковках: «Я поражён, насколько легко автомобиль таких размеров может развернутся. Радиус разворота – это его конёк!».



Любовь #2: Цена, стоимость запчастей и обслуживания

И все-таки главные достоинства Sonata YF лежат в экономической плоскости. И когда Sonata еще была относительно свежей моделью, и сейчас, когда ее можно найти исключительно на вторичном рынке, человек, остановивший на ней свой выбор, получает «много седана за относительно небольшие деньги». «Соня в комплектации "СТАЙЛ" стоит 1088 тыс. руб., и в ней есть всё, кроме панорамной крыши! Что еще можно купить за эти деньги?» – восклицал когда-то автор отзыва, написанного в 2011 году.



Впрочем, тогда нарекания вызывала невозможность подобрать оптимальное сочетание опций: «Хочешь себе сам собрать нужные опции недорого, например, максимальный объём двигла, но на ручке, с кожаным салоном и навигацией – хрен тебе! Хочешь навигацию – доступна только в максималке, хочешь кожу – только в предмаксималке, хочешь максимальный объём – тогда хрен тебе ручку, бери автомат!. При этом минимальная цена очень заманчивая, но за нее ты получаешь совсем уж кузов на колесах, а последняя колонка цен от первой отличается не на десяток процентов, а в 2-2,5 раза».

Hyundai Sonata 2009–15

Понятно, что сегодня все эти сетования утратили актуальность: присматривающий подержанную машину выбирает из конкретных экземпляров. Но и в отзывах 2020-го года люди пишут, что автомобиль остается достаточно выгодной покупкой с точки зрения начальных затрат, и что Sonata на 100-150 тысяч рублей дешевле Kia Optima тех же лет выпуска и в тех же комплектациях.



Зато стоимость эксплуатации Сонаты номер шесть все практически все владельцы оценивают исключительно положительно. Они считают, что автомобиль абсолютно неприхотлив в обслуживании, и запчасти вполне себе недорогие, а при бережном обхождении и своевременном прохождении ТО в нем и ломаться ничего не будет. «В отличие от одноклассников очень дешевый в обслуживании автомобиль, стоимость расходных материалов – как у Соляриса. Кроме того, многие расходники подходят от Sportage и других моделей Kia и Hyundai, то есть проблем с расходниками нет, а выбор огромен».



Hyundai Sonata 2009–15

Недорого стоит и ремонт. «В сервисах – все при мне и за копейки. Замена колодок со всеми смазками направляющих: колодки 800 рублей, работа 1000 рублей. Косточки – 2 штуки – 600 руб., работа 1000 руб. Сайлентблоки вместе с работой – 2300 руб. и все. Что еще вам надо? За такие деньги наши Жигули ремонтируют!». «Потребовалась замена гранаты. Был приятно удивлен суммой в 1500 рублей». Плюс ко всему, конструктивно автомобиль достаточно прост, так что любые виды механических работ по замене подвески или навесного оборудования можно выполнить самому.



Кстати, это вполне может уменьшить и без того не убийственно высокую стоимость обслуживания. Например, воздушный и салонный фильтры вполне можно купить в магазине или онлайн, а потом самостоятельно поменять буквально за 5 минут. Отказ от этих работ при прохождении ТО вполне существенно экономит Ваши деньги. Один из владельцев написал, что такой подход позволяет ему платить за ТО около 4500 рублей вместо 8200. В другом отзыве автор пишет: «Обслуживание оказалось реально доступным: последний раз менял масло в гаражах, вместе с маслом и фильтром – 2300 рублей. Согласитесь, для машины такого класса – копейки».



Устраивает владельцев и качество оригинальных запчастей: «Обычные стойки стабилизатора проехали 100 тысяч км и застучали. Стойки заменили, и больше они не беспокоили на протяжении еще более 100 тысяч км пробега».



Ненависть #1: Шумоизоляция

Почти что в каждом отзыве о Hyundai Sonata YF можно встретить упоминания о проблемах с акустическим комфортом. Правда, речь идет о некоем несоответствии уровня шумоизоляции классу и цене автомобиля: «Кроме "шумки" замечаний не имею». «Еще один минус – шумоизоляция, но если не садиться в европейские машины и не сравнивать, то нормально». «Шумоизоляция по сравнению с Audi – на 3 балла, но по сравнению с предыдущей моделью на 4». «Шумоизоляция лучше, чем у японцев, и хуже, чем у немцев».

Главными источниками шума владельцы считают колесные арки: «Камни из-под колес бьют, как по консервной банке, да и резина корейская очень шумная». «Двигателя при спокойной езде вообще не слышно, но от колес (снег, песок, дорожные стыки) большой шум, как по консервной банке. Надо делать шумку арок».



Hyundai Sonata 2009–15

Впрочем, если мотор раскрутить, то и он внесет свою лепту в общий акустический дискомфорт: «до 3500 тысяч оборотов двухлитровый двигатель не слышно, но после – рев гоночного мотора». О том, что в районе после 4000 оборотов двигатель действительно становится прилично слышимым в салоне, пишут очень многие, и что особенно обидно, по словам авторов отзывов, этот шум не соответствует динамике разгона.



А уж если в салоне сверчки заведутся, то вообще беда. Появляются эти зловредные акустические насекомые не у всех и при достаточно солидном пробеге, но если уж они заведутся, то избавиться от них достаточно трудно. Особенно активно плодятся они зимой. Нужно сказать, что эти скрипы могут раздражать больше, чем ровный дорожный шум или звук двигателя.



Любовь #1: Надежность

Ну а главным достоинством шестой Сонаты владельцы считают ее надежность. Они отмечают, что сегодня многие производители больше зарабатывают на запчастях, чем на новых машинах, но вот Sonata YF ни в чем подобном не замечена. «Первый раз залез в подвеску на 150 000 и впервые поменял тормозные диски, стойки, пару подшипников, тягу, шаровую и прочую мелочь. Получилось 32 000 рублей, и это самые большие вложения». «За 4 года владения Сонатой ничего лишнего не потратил, до 100 000 пробега поменял только лямбда-зонд и после 100 000 заменил задние стойки. Всё остальное (масло, колодки, фильтры и свечи) – по регламенту». «Менялись только расходники, в данное время при пробеге 114 тысяч вложений не требует». «У меня Sonata 6 YF 2012 года, брал с пробегом 75 000 км. За 1,5 года набежало 220 000 км, так как работаю в такси. Надежней машины не знаю!». «За 7 лет владения – только работы по подвеске (естественный износ) и замена ремня генератора (скорее на всякий случай)».



Hyundai Sonata 2009–15



В интернете хватает свидетельств тех, кто накатал уже более 200 000 км и ничего не менял, кроме расходников. В плане надежности Sonata зарекомендовала себя как крепкий и неприхотливый автомобиль: «Часто езжу по плохой дороге, по грунту и даже по камням. И до сих пор удивлён, как передок выдерживает эти нагрузки».



В общем, покупка подержанной Hyundai Sonata может оказаться вполне рациональным решением, но, конечно, только в том случае, если вы «совпадения характеров».Тогда вас не будут раздражать ни недостаток драйва и харизмы, ни объективные недостатки, а владение автомобилем доставит в основном положительные эмоции.

