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Еще брутальнее: новый Lexus GX во внедорожном тюнинге

14.06.2023 712 0 0

На прошлой неделе состоялась одна из самых ярких премьер этого года – внедорожника Lexus GX нового поколения. Он сделан в совершенно новом для компании стиле, который отлично подойдёт и для внедорожных модификаций, одну из вариаций которых мы решили изобразить.

Рамный внедорожник GX предыдущего уже поколения стал настоящим долгожителем современного автомобильного рынка, продержавшись на конвейере с несколькими рестайлингами аж 14 лет. Наверняка это стало одной из причиной столь радикальной перемены во внешнем виде, так как новый GX не имеет абсолютно ничего общего со своими предшественниками. Зато теперь он вызывает ассоциации с некоторыми моделями, ориентированными на серьёзное бездорожье – прежде всего, Land Rover Defender. И наверняка новинка послужит базой для многочисленных внедорожных проектов, и мы представили один из возможных вариантов.

Рендеры внедорожного GX в разных цветах
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Рендеры внедорожного GX в разных цветах
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Изображённый на рендерах внедорожник получит существенно увеличенный дорожный просвет, не в последнюю очередь достигнутый благодаря большим колёсам с внедорожными покрышками. Передний бампер переработан, в него теперь встроена дополнительная светотехника, лебёдка и пара буксировочных проушин. Ещё одна лебёдка расположилась в заднем бампере, а на крышу установлен багажник с раскладывающейся палаткой, а также дополнительными фарами спереди и сзади.

Рендеры внедорожного GX в разных цветах
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Рендеры внедорожного GX в разных цветах
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Новый GX сохранил рамную конструкцию, однако теперь он сделан на платформе GA-F, которую уже используют Toyota Land Cruiser 300 и родственный ему Lexus LX последнего поколения. Модель по-прежнему имеет постоянный полный привод и межосевой самоблокирующийся дифференциал Torsen. На смену атмосферному V8 4.6 мощностью 305 л.с. пришёл битурбированный V6 3.5, выдающий 354 л.с. и 650 Нм крутящего момента в паре с 10-ступенчатым «автоматом». В будущем появится и гибридная версия, которая получит бензиновую «турбочетвёрку» 2.4, электромотор и 8-ступенчатую автоматическую коробку.

Lexus GX 550
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Lexus GX 550
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Lexus GX 550
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Напомним, вместе с GX также представили и новую для бренда модель – большой трёхрядный кроссовер Lexus TX.

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