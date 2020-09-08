Немецкая компания готовится к премьере долгожданного нового поколения одной из самых старых своих моделей – родстера SL. Пользуясь последними шпионскими фотографиями, мы составили своё представление о том, как будет выглядеть автомобиль.

SL нынешнего поколения производится с 2012 года, а в 2015-м автомобиль получил рестайлинг. В таком виде он уже шестой год на конвейере, а это очень большой срок в современном автомобилестроении. Но в начале этого года в Сети были опубликованы первые шпионские фотографии будущего SL, так что в ближайшем будущем можно ожидать премьеру совершенно нового автомобиля. Судя по имеющимся фотографиям нового поколения модели в камуфляже, дизайн будет «подтянут» под нынешний стиль спортивных автомобилей бренда, и на первый взгляд он во многом будет пересекаться с родстером Mercedes-AMG GT, выпускающимся с 2016 года. Но при более близком рассмотрении можно заметить немало существенных различий, основное из которых – пропорции. Капот у нового SL будет короче, равно как и расстояние между передним колесом и дверью, а передний свес – наоборот, длиннее.

Передняя часть решена в стиле других новинок компании, при этом фары, вероятно, сделают более узкими. И совершенно точно SL получит узкие горизонтальные фонари, а ниша номерного знака переместится на задний бампер. Судя по шпионским фото, дверные ручки будут выдвижными, как на новом S-классе. Смещение салона вперёд относительно колёсной базы даёт почву для предположений о возможной конфигурации салона 2+2, при том что на протяжении своей истории модель была исключительно двухместной. Ещё одна интересная деталь – впервые с 2001 года SL может получить тканевую крышу вместо жёсткой, и именно такой вариант изображён на наших рендерах.

Автомобиль разрабатывается подразделением Mercedes-AMG и в техническом плане во многом должен быть близок следующему поколению модели Mercedes-AMG GT. Ожидается, что базовой моделью станет заднеприводный SL 43, а на вершине гаммы расположится гибридная модификация SL 73e 4MATIC+ с битурбированным 4-литровым мотором V8.

Премьера новинки ожидается в следующем году.

Нынешний Mercedes-Benz SL 1 / 2 Нынешний Mercedes-Benz SL 2 / 2

Сегодня в России Mercedes-Benz SL нынешнего поколения официально не представлен, равно как и родстер GT. Роль открытого флагмана марки выполняет кабриолет S-класса, а именно единственная 469-сильная модификация S560 с задним приводом за 11 860 000 рублей в базовом варианте.

Напомним, на прошлой неделе состоялась официальная премьера представительского седана S-класса нового поколения.