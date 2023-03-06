Новый Porsche 911 GT2 RS станет первым гибридом в семействе, но пока без розетки

Грядущая топ-версия Porsche 911 поколения 992 ожидается в 2026 году с первой в истории модели гибридной силовой установкой. Экологические характеристики в данном случае — не главное, электрификация должна улучшить и без того выдающиеся динамические качества легендарного спорткара.

До ноября прошлого года Porsche 911 GT2 RS поколения 991 удерживал звание самого быстрого дорожного автомобиля на Северной петле Нюрбургринга, сейчас этот почётный титул принадлежит гибридному полноприводному суперкару Mercedes-AMG One. Поклонники Porsche с нетерпением ждут нового 911 GT2 RS как очередного прорыва по части технологий и скорости, давно ходят слухи о готовящемся гибридном приводе для топ-версии, но электрифицировать модель с уникальной заднемоторной компоновкой оказалось не так-то просто. Свежую порцию слухов о новом Porsche 911 GT2 RS сообщил со ссылкой на инсайдеров британский журнал Autocar.

По новому Porsche 911 GT2 RS, как сообщают британские коллеги, принято несколько принципиальных решений. Во-первых, это будет обычный, а не plug-in гибрид, то есть заряжать он будет сам себя, возможности подключения к внешнему источнику не предусмотрено. Такой выбор сделан в первую очередь потому, что разработчики борются буквально за каждый килограмм и есть задача, чтобы гибридная надстройка увеличила массу спорткара не более чем на 100 кг. Кроме того, plug-in гибриды создаются, как правило, с целью получения достаточно большого пробега на электротяге, но для нового Porsche 911 GT2 RS это не важно — в нём электропривод должен обеспечить прирост производительности, а не улучшение экологических характеристик.

Во-вторых, электрическая архитектура будет 400-вольтовой, а не 800-вольтовой — тоже из «массовых» соображений, провода при 400-вольтовой архитектура тоньше. В кузове и шасси ради снижения массы будет много облегчённых деталей, в том числе из углепластика.

Задний привод, судя по всему, сохранится, а электромотор будет встроен в автоматическую коробку передач и давать дополнительный крутящий момент на старте и при низких оборотах ДВС. Батарея разместится за передними креслами, где у Porsche 911 довольно много свободного места (обычно оно используется для подобия задних сидений либо в качестве дополнительного багажника). Систему охлаждения батареи, возможно, завяжут на систему наддува двигателя, чтобы выгадать несколько лишних килограммов. Заряжаться батарея будет от энергии рекуперации при торможении автомобиля и движении накатом, ёмкость будет небольшой, но достаточной, чтобы в тихом безвыхлопном режиме выехать с парковки.

Об отдаче гибридной силовой установки пока можно только гадать, но ясно, что она будет существенно выше, чем у Porsche 911 GT2 RS поколения 991 (на заглавном фото), на котором 3,8-литровая «битурбошестёрка» выдаёт максимальные 700 л.с. и 750 Нм. Ожидаемая развесовка гибрида — 39/61 в пользу задней оси.

Новый, гибридный Porsche 911 GT2 RS выйдет на рынок в 2026 году ограниченным тиражом, цена будет не менее 300 000 евро, но позже этот же гибридный привод Porsche предложит на более доступных версиях Porsche 911. Полностью электрический Porsche 911 появится лишь в следующем десятилетии, при этом версии с ДВС компания обещает выпускать так долго, как это будет возможно.

