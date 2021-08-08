На этой неделе в Сети были опубликованы свежие шпионские фотографии тестовых образцов следующего поколения флагманского британского кроссовера. Пользуясь ими, онлайн-журнал kolesa.ru составил своё представление о том, как будет выглядеть новинка.

Range Rover нынешнего поколения (четвёртого по счёту) с заводским индексом L405 был официально представлен в сентябре 2012 года на Парижском автосалоне. В конце 2017-го года на Международной выставке в Лос-Анджелесе показали рестайлинговую версию модели, теперь же подходит время для смены генерации. Закамуфлированные образцы уже несколько раз попадались в объектив фотошпионов, и на самых свежих фотографиях сквозь маскировочную плёнку можно разглядеть буквально несколько деталей. Одна из них – новая решётка радиатора с оригинальным рисунком перекладин. По размеру визуально она практически такая же, как на нынешнем кроссовере, скорее всего, фары по форме и размерам также кардинально не поменяются. Однако у них наверняка будет новый рисунок светодиодных ходовых огней.

Наши рендеры сделаны на основе шпионских фотографий, поэтому все размеры и пропорции кузова соответствуют реальному автомобилю. В плане пропорций новинка практически повторяет нынешний Range Rover, при этом стилистика кузова может стать ближе к модели Velar. Именно от неё взяты выдвижные дверные ручки – вторая видимая деталь кузова нового поколения, которую можно рассмотреть на шпионских фото. Что же касается задней части, то флагманский кроссовер сохранит вертикальные фонари, равно как и раздельную крышку багажника.

Range Rover пятого поколения будет построен на новой платформе MLA, которая изначально предназначалась для будущего Jaguar XJ, от которого в итоге было решено отказаться. Эта тележка ориентирована на создание электрических модификаций, поэтому кроссовер получит широкую гамму гибридных версий. Подобные есть и у нынешнего Ренджа: так, на нашем рынке представлен вариант 2.0 PHEV с двухлитровым бензиновым мотором, общая отдача силовой установки составляет 404 л.с. и 640 Нм крутящего момента, а расход топлива в смешанном цикле заявлен на уровне 2,8 л/100 км.

Премьера новинки ожидается ближе к следующему году.

Нынешний Range Rover 1 / 3 Нынешний Range Rover 2 / 3 Нынешний Range Rover 3 / 3

Сегодня в России Range Rover нынешнего поколения предлагается по цене от 7 925 000 рублей (3.0 TD, 249 л.с.). Есть также вариант с 8-цилиндровым дизелем 4.4 мощностью 339 л.с., который оценивается минимум в 9 055 000 рублей. Самая доступная бензиновая модификация оснащается 360-сильным рядным 6-цилиндровым мотором, минимальный ценник – 8 118 000 руб. На вершине гаммы – 565-сильная версия 5.0 S/C за 13 041 000 рублей.

Между тем, недавно стало известно, что новый Defender может получить версию с мотором V8 мощностью более 600 лошадиных сил.