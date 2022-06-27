На прошлой неделе появились свежие шпионские фотографии самой мощной версии британского кроссовера. Пользуясь ими, мы решили представить, как будет выглядеть новинка.

Модель Sport появилась в гамме Land Rover в 2005 году, именно тогда состоялась премьера созданного на платформе Discovery 3 кроссовера первого поколения с индексом L320. Его также можно назвать серийной версией концептуального Range Stormer, продемонстрированного годом ранее. В 2013-м ему на смену пришёл совершенно новый кроссовер второго поколения (заводской индекс L494) с алюминиевым кузовом, и именно в этой генерации модель впервые обрела самую мощную модификацию SVR, производство которой началось в 2015 году. Сегодня на конвейере уже третье поколение Range Rover Sport, официальная презентация которого прошла в прошлом месяце. Вскоре к нему должна присоединиться и топовая версия SVR, которая пока проходит дорожные испытания. Чем она будет отличаться от обычного Спорта?

Рендер нового Range Rover Sport SVR

Судя по имеющимся шпионским фотографиям, самый мощный кроссовер получит новый передний бампер: центральные воздухозаборники выглядят практически идентичными таковым на обычном кроссовере, а вот боковые сделают более крупными. Скорее всего, появится новый капот с прорезями воздуховодов, как на нынешней модели. Самые же интересные отличия могут быть сзади: если верить фотографиям замаскированных образцов, версия SVR может получить оригинальную крышку багажника с расположенной на ней нишей номерного знака, в то время как у обычного кроссовера номер установлен на заднем бампере. Топовой модификации полагается и оригинальный выхлоп, мы изобразили вариант с четырьмя круглыми патрубками (аналогично запечатлённым тестовым образцам). Также представленный на рендерах кроссовер имеет колёсные диски нового дизайна.

Рендер нового Range Rover Sport SVR

Range Rover Sport третьего поколения построен на той же модульной платформе MLA-Flex, что и представленный осенью прошлого года флагманский Range Rover. Особенностью версии SVR станет новый мотор, позаимствованный у BMW – 4.4 V8 от модели X5 M. В баварском кроссовере он выдаёт 625 л.с. и 750 Нм крутящего момента.

Премьера новинки может состояться в течение этого года.

Нынешний Range Rover Sport SVR 1 / 3 Нынешний Range Rover Sport SVR 2 / 3 Нынешний Range Rover Sport SVR 3 / 3

Между тем, в конце прошлого месяца в гамме английского автопроизводителя произошло ещё одно пополнение – дебютировал самый длинный Defender 130.