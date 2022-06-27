Модель Sport появилась в гамме Land Rover в 2005 году, именно тогда состоялась премьера созданного на платформе Discovery 3 кроссовера первого поколения с индексом L320. Его также можно назвать серийной версией концептуального Range Stormer, продемонстрированного годом ранее. В 2013-м ему на смену пришёл совершенно новый кроссовер второго поколения (заводской индекс L494) с алюминиевым кузовом, и именно в этой генерации модель впервые обрела самую мощную модификацию SVR, производство которой началось в 2015 году. Сегодня на конвейере уже третье поколение Range Rover Sport, официальная презентация которого прошла в прошлом месяце. Вскоре к нему должна присоединиться и топовая версия SVR, которая пока проходит дорожные испытания. Чем она будет отличаться от обычного Спорта?
Судя по имеющимся шпионским фотографиям, самый мощный кроссовер получит новый передний бампер: центральные воздухозаборники выглядят практически идентичными таковым на обычном кроссовере, а вот боковые сделают более крупными. Скорее всего, появится новый капот с прорезями воздуховодов, как на нынешней модели. Самые же интересные отличия могут быть сзади: если верить фотографиям замаскированных образцов, версия SVR может получить оригинальную крышку багажника с расположенной на ней нишей номерного знака, в то время как у обычного кроссовера номер установлен на заднем бампере. Топовой модификации полагается и оригинальный выхлоп, мы изобразили вариант с четырьмя круглыми патрубками (аналогично запечатлённым тестовым образцам). Также представленный на рендерах кроссовер имеет колёсные диски нового дизайна.
Range Rover Sport третьего поколения построен на той же модульной платформе MLA-Flex, что и представленный осенью прошлого года флагманский Range Rover. Особенностью версии SVR станет новый мотор, позаимствованный у BMW – 4.4 V8 от модели X5 M. В баварском кроссовере он выдаёт 625 л.с. и 750 Нм крутящего момента.
Премьера новинки может состояться в течение этого года.
Между тем, в конце прошлого месяца в гамме английского автопроизводителя произошло ещё одно пополнение – дебютировал самый длинный Defender 130.
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